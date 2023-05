Lufthansa Technik: a EBACE pre-launch del VIP cabin design per il BBJ 777-9

Alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) di Ginevra, Lufthansa Technik presenta il pre-launch di un nuovo VIP cabin concept per il Boeing Business Jet (BBJ) 777-9.

“Il design della cabina sfrutta appieno il vasto spazio disponibile sul BBJ 777-9, precedentemente denominato BBJ 777X, e privilegia la versatilità e la multifunzionalità. Il design mette in mostra una serie impressionante di caratteristiche straordinarie. Inoltre massimizza lo spazio e il comfort e incorpora elementi tradizionali del patrimonio culturale mediorientale con un tocco moderno.

Una delle caratteristiche distintive è la sezione VVIP nella parte anteriore con una camera da letto privata unica, espandibile e altamente funzionale. Il design dettagliato sarà rivelato entro la fine dell’anno. Un’ampia area uffici e reception divide la sezione privata dalle restanti aree dell’aeromobile. La cabina vanta anche un large majlis, con un design che scorre senza soluzione di continuità in tutta la cabina. Inoltre, il retro della cabina è stato progettato per trasportare le delegazioni dell’entourage con stile e praticità, per soddisfare le esigenze delle missioni ufficiali. In tutta la cabina è stato implementato uno speciale light and window shade concept, che offre ai passeggeri la sensazione di trovarsi nel proprio salotto personale piuttosto che su un aereo a 30.000 piedi, particolarmente importante per un velivolo a lunghissimo raggio.

Questo cabin design è il primo del suo genere ad essere sviluppato utilizzando i dati nativi degli aeromobili forniti da Boeing. Ciò garantisce la fattibilità del progetto, poiché le dimensioni e lo spazio indicati sono precisi al 100%”, afferma Lufthansa Technik.

“Siamo entusiasti di svelare le prime informazioni su questo nuovo VIP cabin design per il BBJ 777-9″, ha dichiarato Jan Grube, Sales Director in VIP & Special Mission Aircraft Services at Lufthansa Technik. “La missione del nostro team era quella di creare una cabina che fosse allo stesso tempo funzionale e bella, soddisfacendo anche le esigenze uniche dei nostri clienti VIP in Medio Oriente. Siamo fiduciosi che questo cabin design stabilirà un nuovo standard per la VIP aviation e non vediamo l’ora di portarlo sul mercato”.

Nel corso dell’anno verranno presentate gradualmente più aree del concept. Un film d’animazione e il primo materiale visivo saranno esposti da Lufthansa Technik allo stand #H72 all’EBACE di quest’anno.

