Gulfstream: prosegue il Flight Test Program del G700 verso la certificazione

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il nuovo Gulfstream G700 continua a raggiungere traguardi nei flight test verso la certificazione e le successive consegne ai clienti. “Il velivolo ha recentemente superato diversi certification test points in coordinamento con la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, che confermano le eccezionali caratteristiche prestazionali del velivolo.

Il G700 ha dimostrato un’eccellente stabilità e controllo in takeoff, landing and climbing durante i field performance and flying qualities trials in due mesi di test al Cecil Airport in Jacksonville, Florida. L’aereo ha anche terminato i water ingestion testing alla NASA Wallops Flight Facility in Wallops Island, Virginia, con manovre di atterraggio e taxi in standing water a velocità di decollo e atterraggio comprese tra 60 e 120 nodi. Inoltre, nei flyover noise testing, il G700 ha dimostrato livelli sonori ben al di sotto delle normative FAA”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il G700 continua a superare le nostre aspettative in tutti gli aspetti del programma di test di volo”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Allo stesso tempo, un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo sta vedendo le caratteristiche prestazionali e i vantaggi che l’aeromobile offre in termini di efficienza, velocità e sicurezza, sperimentando in prima persona l’immenso comfort della cabina”.

“Il programma G700 ha esteso i suoi record mondiali di velocità poiché uno dei fully outfitted test aircraft ha effettuato visite ai clienti in Asia, Europa, Africa, Medio Oriente e India. Basandosi sui 25 record raggiunti dal velivolo durante il suo tour mondiale del 2022, il G700 si è diretto verso la 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) a Ginevra, stabilendo un city-pair speed record da Mumbai, India, in 8 ore e 34 minuti a una velocità media di Mach 0,90.

Ulteriori nuovi record di velocità includono:

· Da Savannah a Tokyo in 13 ore a una velocità media di Mach 0,89 con SAF.

· Da Tokyo a Seoul in 1 ora e 53 minuti, a una velocità media di Mach 0,90.

· Da Seoul a Manila in 3 ore e 23 minuti, a una velocità media di Mach 0,90.

· Da Manila a Singapore in 2 ore e 53 minuti, a una velocità media di Mach 0.90.

· Da Bangkok ad Amalty in 6 ore e 42 minuti, a una velocità media di Mach 0.90.

In totale, il G700 flight test aircraft ha stabilito più di 40 record di velocità in tutto il mondo.

Gli ultimi speed record del G700 sono in attesa di approvazione da parte della U.S. National Aeronautic Association e della Fédération Aéronautique Internationale in Svizzera per il riconoscimento come record mondiali”, conclude Gulfstream Aerospace.

Il G700 sarà esposto all’EBACE2023 (space AD_08) insieme al Gulfstream G280, al Gulfstream G500, al Gulfstream G600, al Gulfstream G650ER e al Gulfstream G800.

Il Gulfstream G700 stabilisce lo speed record da Savannah a Tokyo con SAF

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 ha stabilito un record di velocità utilizzando SAF, viaggiando da Savannah a Tokyo a una velocità media di Mach 0,89. Il volo, registrato a 13 ore, ha segnato la prima visita del G700 in Giappone. Questo record è stato raggiunto in quanto la società ha recentemente raggiunto una pietra miliare di oltre 2 milioni di miglia nautiche percorse con SAF blend.

“Stiamo innovando per un futuro sostenibile e siamo stati leader nell’uso di SAF negli ultimi dieci anni”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il nostro ultimo city pair speed record mostra ulteriormente gli investimenti che stiamo facendo nella nostra flotta di nuova generazione, nonché l’impegno che abbiamo assunto nei confronti del settore per ridurre le nostre emissioni di anidride carbonica del 40% in un arco di 15 anni”.

“Gulfstream è stato il primo business aircraft manufacturer a firmare il World Economic Forum Clean Skies for Tomorrow 2030 Ambition Statement, una dichiarazione di intenti per accelerare la fornitura e l’uso delle tecnologie SAF, per raggiungere il 10% della fornitura globale di carburante per l’aviazione entro il 2030. La società è stata anche il primo original equipment manufacturer (OEM) a volare con 100% SAF nel dicembre 2022. Il volo si è svolto su un Gulfstream G650 in collaborazione con Rolls-Royce, con motori BR725.

Di recente Gulfstream è stato il primo OEM a ricevere National Business Aviation Association (NBAA) Sustainable Flight Department Accreditations in tutte e quattro le categorie disponibili: flight, operations, ground support and infrastructure. Ad oggi, Gulfstream ha acquistato più di 2 milioni di galloni di SAF”, conclude Gulfstream Aerospace.

Gulfstream presenterà il G700 – insieme a G280, G500, G600, G650ER e G800 – questa settimana alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) a Ginevra, con tutti gli aeromobili della flotta in entrata e in uscita che volano carbon neutral.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)