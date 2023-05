Textron Aviation svela il Cessna Citation Ascend

Textron Aviation ha annunciato oggi il nuovo Cessna Citation business jet della 560XL series: il Cessna Citation Ascend. Svelato alla vigilia della European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) di questa settimana, il Citation Ascend è progettato per portare un cockpit completamente nuovo, performance migliorate e una cabina più lussuosa nel midsize business jet market. I partecipanti avranno accesso a un nuovo Citation Ascend mock up che debutterà durante lo show. Attualmente in fase di sviluppo, il velivolo dovrebbe entrare in servizio nel 2025.

La famiglia di business jet Cessna Citation è progettata e prodotta da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Della famiglia Citation, nessuno vola meglio della serie Citation 560XL. Con un aereo 560XL che decolla o atterra ogni due minuti da qualche parte nel mondo, questo velivolo farà parte della famiglia di business jet di maggior successo”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO, Textron Aviation. “A nome dei nostri team, siamo orgogliosi di annunciare l’ultima innovazione nella famiglia Citation: il nuovo Cessna Citation Ascend. Abbiamo chiesto ai clienti cosa volessero nella prossima evoluzione di questo velivolo iconico e crediamo che il Citation Ascend lo offrirà”.

Il Cessna Citation Ascend offrirà l’avionica Garmin G5000 all’avanguardia con il software e l’hardware più recenti, tra cui: autothrottle technolog, tre large display da 14 pollici ad altissima risoluzione, standard dual flight management systems, synthetic vision per ostacoli come montagne o terreno, cockpit voice and data satellite transceiver, nuova Garmin advanced weather detection and avoidance technology, second Iridium data radio and CPDLC per supportare i clienti con instradamento più diretto tra il Nord America e l’Europa (opzionale).

Il Citation Ascend offrirà agli operatori versatilità e flessibilità per portare a termine qualsiasi missione, ora e in futuro. I clienti potranno inoltre godere di molti dei lussi che si trovano nel bestseller Citation Latitude e nell’ammiraglia Citation Longitude. Ciò è reso più semplice con un comune cockpit Garmin, una caratteristica importante per i clienti che gestiscono più Citation.

Il Citation Ascend offrirà motori Pratt & Whitney Canada PW545D progettati per offrire una migliore fuel efficiency, una maggiore spinta e un time-on-wing più lungo. I motori utilizzano nuovi materiali e tecnologie, tra cui un high-pressure compressor più efficiente, enhanced single stage high-pressure turbine module, upgraded exhaust mixer. I motori PW545D sono inoltre dotati di Full Authority Digital Engine Control (FADEC), che abilita la nuova autothrottle technology e garantisce che funzionino con la massima efficienza, con un carico di lavoro ridotto per il pilota.

Gli obiettivi prestazionali preliminari indicano: four-passenger range di 1.900 nm a high-speed cruise power (con estimated maximum range di 2.100 nm); crociera a 441 nodi; capacità di salire direttamente a 45.000 piedi.

I miglioramenti del design del velivolo offrono la possibilità di trasportare una combinazione più elevata di payload e fuel load, pur mantenendo l’accesso a short runways.

“Il Cessna Citation Ascend si basa su oltre 20 anni di successo sul mercato della serie 560XL”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “È progettato per superare le performance e portare i nostri clienti più avanti con stile”.

Il Citation Ascend includerà una Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU) con self-management and added bleed leak detection.

Con interni completamente personalizzabili, i clienti possono scegliere tra una gamma di caratteristiche standard e opzionali per soddisfare al meglio le loro esigenze. L’aeromobile includerà un pavimento piatto per fornire un nuovo livello di spazio per le gambe e flessibilità per i passeggeri.

“Il pavimento piatto è un punto di svolta quando si tratta di comfort”, ha affermato Christi Tannahill, vicepresidente senior, Customer Experience. “Il design offre ai passeggeri più spazio per ruotare i sedili, allungare le gambe e muoversi comodamente all’interno della cabina”.

Textron Aviation ha progettato i sedili del Citation Ascend sulla base del feedback dei clienti per il massimo comfort. L’aeromobile ha una configurazione standard di posti a sedere per nove passeggeri e avrà una capacità massima di posti a sedere per 12 passeggeri.

Infine, per un’esperienza ancora più piacevole, i clienti potranno controllare in modalità wireless l’illuminazione della cabina, la temperatura, le tendine delle finestre e l’intrattenimento a bordo.

Per mantenere i clienti sempre connessi, il Citation Ascend includerà il Wi-Fi standard GoGo US Avance L3 Max e il Wi-Fi opzionale US Avance L5. L’aereo offre anche Aviator 300 opzionale per Wi-Fi e chiamate in tutto il mondo.

“Il Citation Ascend offrirà tutte le migliori caratteristiche della serie 560XL e migliorerà l’esperienza sia per i piloti che per i passeggeri”, ha aggiunto Tannahill. “Abbiamo progettato l’aereo in base al feedback dei clienti e non c’è niente di simile.”

Il Citation Ascend è progettato per migliorare gli intervalli di manutenzione della serie 560XL. Textron Aviation si aspetta che l’aeromobile offra quanto segue per i clienti iscritti al programma PowerAdvantage dell’azienda: airframe maintenance intervals di 18 mesi o 800 ore; 6.000 ore tra le engine overhauls; 3.000 ore tra le hot section inspection.

“I nostri talentuosi membri del team di Textron Aviation hanno dimostrato la loro capacità di portare sul mercato nuovi prodotti leader del settore più e più volte”, ha affermato O’Bannion. “Non vediamo l’ora di superare nuovamente le aspettative dei nostri clienti con il nuovo Cessna Citation Ascend”.

La società sta già vedendo una forte domanda di aeromobili e sta prendendo ordini per l’Ascend. I partecipanti all’EBACE possono vedere in anteprima il mock-up degli interni del Citation Ascend presso lo stand T-26 di Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)