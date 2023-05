News Brevi – 22.05.2023

UNITED SUPPORTA LE LIVE ACTIVITIES PER iPhone – United è diventata la prima compagnia aerea statunitense a supportare Live Activities for iPhone, offrendo ai clienti l’accesso in tempo reale a boarding pass, gate and seat number, e al countdown clock per l’orario di partenza sul Lock Screen o mentre si è sbloccati nella Dynamic Island, il tutto senza aprire l’app United. Questa nuova funzione rende ancora più facile e veloce per i passeggeri United ricevere aggiornamenti tempestivi e trovare importanti dettagli del volo. “Stiamo assistendo a un’impennata della domanda di viaggi quest’estate e le Live Activities mettono tutte le informazioni sui voli a portata di mano, sia che il tuo iPhone sia bloccato o che tu stia facendo qualcos’altro, come controllare la posta elettronica, ascoltare musica o inviare messaggi agli amici”, ha dichiarato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Questa nuova funzionalità è un altro modo in cui United sta sfruttando la tecnologia per migliorare il viaggio dei nostri clienti. Farà risparmiare tempo ai passeggeri e pensiamo che la adoreranno, specialmente durante una stagione di viaggio intensa”. Le Live Activities aiutano i clienti United con iPhone a rimanere informati in tempo reale, in modo che possano vedere aggiornamenti, dettagli sui voli e avvisi direttamente sul Lock Screen o nella Dynamic Island su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il supporto per le Live Activities ha iniziato a essere distribuito ai viaggiatori United e sarà ampiamente disponibile entro la fine di maggio. Per provare le nuove funzionalità, i clienti devono verificare che il proprio iPhone esegua iOS 16.1 o versioni successive e che l’app United sia aggiornata.

IL GULFSTREAM COMPONENT SUPPORT ESPANDE LA SUA PRESENZA IN EUROPA – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato numerose espansioni dell’assistenza clienti in tutta Europa, inclusa la crescita delle strutture, dell’inventario delle parti e della forza lavoro. Al Farnborough Service Center di Gulfstream, tra i più nuovi e moderni della rete di assistenza clienti Gulfstream, è stato aggiunto un nuovo repair and overhaul shop per supportare ulteriormente i clienti locali e quelli che arrivano da tutto il mondo. Le nuove capacità, che comprendono lavori significativi su ruote, freni e batterie, hanno ricevuto l’approvazione dall’U.K. Civilian Aviation Authority e dalla U.S. Federal Aviation Authority. I miglioramenti di Gulfstream Farnborough sono integrati da un’altra recente aggiunta riguardo inventory repair capabilities nei Paesi Bassi e in Svizzera. “La flotta Gulfstream è in rapida espansione e ora disponiamo di oltre 230 aeromobili basati in Europa, per non parlare dei numerosi clienti da tutto il mondo che volano attraverso la regione”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Di conseguenza, abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari in scorte di ricambi pronti all’uso, posizionate in tutto il mondo, con oltre 70 milioni di dollari di questo inventario in Europa. Abbiamo anche aumentato la nostra impronta del 40% presso il centro di distribuzione di Amsterdam, dove si trova la maggior parte del nostro inventario di ricambi con sede in Europa”. Un nuovo Gulfstream FAST operations manager è stato aggiunto al Farnborough Service Center, segnando la prima volta che il ruolo è stato posizionato al di fuori degli Stati Uniti. Questa aggiunta è stata fatta per concentrarsi sull’entrata in servizio del G700 in Europa e sulle Field and Airborne Support Teams operations, tra altre responsabilità. Questo nuovo ruolo si aggiunge a quattro nuovi technical specialists e due service engineers in UK, e un secondo field service representative (FSR) in Spagna e in Austria. Oggi ci sono più di 10 FSR e 25 membri FAST con sede nel Regno Unito e in Europa come parte della rete di assistenza clienti Gulfstream, che comprende quasi 5.000 dipendenti dislocati in tutto il mondo.