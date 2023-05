Gli OEM condividono le prospettive sulla decarbonizzazione a EBACE2023

I leader di sei business aircraft OEMs si sono incontrati sul palco della 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) per discutere i loro sforzi per decarbonizzare il settore e lavorare per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio per la business aviation entro il 2050.

“La business aviation è sempre stata in prima linea nell’innovazione e nella tecnologia”, ha dichiarato Juergen Wiese, presidente dell’EBAA, co-ospitante di EBACE2023. “Dobbiamo assicurarci di rimanere un incubatore e unirci in modo collaborativo con la forza lavoro di prossima generazione per fare progressi tangibili verso la sostenibilità”.

Il SAF, derivato da materie prime rinnovabili e prodotti di scarto, detiene il maggior potenziale per ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione a breve termine. Sebbene la disponibilità di SAF sia migliorata, in particolare in tutta Europa, rimane relativamente difficile da trovare nella maggior parte delle regioni.

Benoit Defforge, presidente di Airbus Corporate Jets: “Stiamo già collaborando con alcuni suppliers per produrre più SAF, mentre altre industrie iniziano a fornire più materie prime. Dobbiamo attrarre la domanda e trovare insieme una soluzione”.

“La business aviation sarà il primo settore a utilizzare grandi quantità di SAF”, ha affermato Éric Trappier, CEO di Dassault Aviation. “Non si tratta solo di utilizzare il SAF, ma anche di ottimizzare il percorso di volo. Stiamo sviluppando strumenti per aiutare i nostri clienti in quella direzione”.

La business aviation sta aprendo la strada anche in altre aree, dalla progettazione di strutture più leggere ed efficienti e motori più puliti, all’utilizzo di rotte dirette per ridurre i tempi di viaggio e il consumo di carburante.

“La tecnologia porta alla sostenibilità”, ha affermato Michael Amalfitano, presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Mentre continuiamo a migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi per supportare questi progressi, è un impegno davvero forte da parte di tutti gli OEM continuare a creare velivoli più efficienti”.

“Ogni generazione successiva di aeroplani è dal 15 al 25% più efficiente e ciò significa anche minori emissioni”, ha aggiunto Joe Benson, CEO di Boeing Business Jets. “Un instradamento più diretto consente di risparmiare un altro 10%, proprio lì. Quindi, ci sono molte cose che possiamo fare in questo momento”.

Mentre questi OEM competono per i clienti, il presidente e CEO di Bombardier, Eric Martel ha notato: “Non possiamo farlo da soli, ma avere tutti gli OEM che spingono l’intero settore è significativo. Abbiamo già ridotto le emissioni del 50% dagli anni ’60”.

Gli operatori hanno anche altre opzioni quando il SAF non è disponibile. “Il Book-to-claim è una cosa reale”, ha detto Martel. “Funziona ed è verificabile”.

Il presidente di Gulfstream Aerospace, Mark Burns, ha sottolineato l’importanza di presentare i fatti per “togliere l’emozione dal momento” nel sempre più controverso dibattito ambientale e trovare soluzioni senza l’intervento dei governi.

“Sono meno preoccupato per la nostra capacità di risolvere questo problema che per una reazione istintiva”, ha detto. “Potremmo essere costretti dai regolamenti a implementare qualcosa che è irraggiungibile. È per questo che penso che noi come industria dobbiamo contribuire a plasmare il processo decisionale, in modo che ci incentivi a continuare a risolvere il problema”.

Ed Bolen, presidente e CEO di NBAA, co-host di EBACE2023, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra OEM concorrenti su un obiettivo comune e significativo: “La business aviation è stata a lungo in prima linea nella sostenibilità”, ha affermato. “Come risultato della leadership dei nostri produttori, nel 2009 ci siamo impegnati a lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio, e poi, lo stesso gruppo di OEM si è riunito nel 2021 e ha detto: possiamo fare di meglio”.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)