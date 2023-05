Aeroporti di Puglia: SOLAR – Workshop “Airport Carbon Accreditation from theory to practice”

Aeroporti di Puglia Spa, nell’ambito del Progetto di Cooperazione Transnazionale SOLAR (Sustainable reduction Of carbon footprint Level in program AiRports), ha organizzato nei giorni scorsi, insieme ai suoi partner internazionali, il Workshop “Airport Carbon Accreditation from theory to practice”. L’evento è stato ospitato presso la presidenza di Aeroporti di Puglia e ha visto la partecipazione di enti di prestigio e partner di progetto sia in presenza che da remoto, tramite videoconferenza. Questo ha permesso di coinvolgere un numero più ampio di partecipanti provenienti da diverse località, favorendo un dialogo internazionale e una collaborazione sinergica.

Il Workshop è stato un momento di grande rilevanza per promuovere una gestione sostenibile negli aeroporti della Puglia, di Albania e Montenegro. L’obiettivo principale era quello di condividere esperienze e conoscenze tra diversi attori, al fine di implementare strategie e soluzioni efficaci per affrontare le sfide ambientali nel settore aeroportuale.

Tra gli enti presenti all’evento vi erano l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Aeroporti di Milano (SEA SPA), Aeroporto di Sofia (SOF-CONNECT AD), Aeroporto di Tirana, SGS Italia Spa e i partner del progetto SOLAR, Regione Puglia Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Aeroporti del Montenegro e l’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania. I rappresentanti di queste importanti organizzazioni hanno contribuito attivamente alla discussione, condividendo le loro esperienze e presentando le migliori pratiche per una gestione sostenibile degli aeroporti.

Durante il Workshop sono stati affrontati diversi temi cruciali, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e l’utilizzo del Sustainable Aviation Fuel (SAF). Le presentazioni e le discussioni hanno fornito spunti preziosi per la promozione di politiche sostenibili negli aeroporti di Puglia, Albania e Montenegro, al fine di mitigare l’impatto ambientale e favorire una gestione responsabile delle risorse.

“Aeroporti di Puglia è fortemente impegnata a promuovere una gestione sostenibile degli aeroporti e continuerà a lavorare in stretta collaborazione con gli enti e i partner di progetto per implementare le migliori pratiche emerse dal workshop. L’obiettivo è quello di creare un modello di gestione sostenibile che possa essere adottato anche da altri aeroporti, contribuendo così a una maggiore sostenibilità nel settore dell’aviazione”, ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile.

Il progetto SOLAR, finanziato con 688.500,00 euro dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, è un’iniziativa ambiziosa che mira a contribuire alla realizzazione del programma internazionale “Airport Carbon Accreditation”, una certificazione promossa da ACI Europe. Questo quadro strategico di azioni è rivolto alle società di gestione aeroportuali e a tutti gli stakeholder coinvolti che intendono raggiungere la “carbon neutrality” (NET ZERO), ovvero neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)