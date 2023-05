Lufthansa Technik: government cabin design per l’ACJ TwoTwenty

Lufthansa Technik AG ha svelato oggi un primo assaggio del progetto di una government cabin basata sul più piccolo Airbus Corporate Jets (ACJ) type. Il design dell’ACJ TwoTwenty è rivolto specificamente agli operatori governativi e militari che, da un lato, attribuiscono grande importanza all’elevata funzionalità degli interni e, dall’altro, devono svolgere altri compiti specializzati con i loro aerei. Il miglior esempio di ciò è il ruolo MedEvac (Medical Evacuation), che attualmente è particolarmente richiesto. Proprio come per il trasporto di delegazioni convenzionali, anche gli interni di Lufthansa Technik offrono una soluzione altamente personalizzabile.

Il design equipaggia l’ACJ TwoTwenty, ad esempio, con aree divisibili per lavorare (2 passeggeri), conferenze (7 passeggeri) e persino dormire, garantendo un elevato livello di comfort e funzionalità, nonché sicurezza e privacy. Inoltre, la configurazione standard prevede un’ampia delegation area composta da dodici posti Premium Economy Class e 20 posti Economy Class. Complessivamente, 41 passeggeri possono viaggiare in questa configurazione, molto di più rispetto ai business jet convenzionali a prezzi comparabili.

Nella configurazione MedEvac possono essere installate fino a otto barelle per il trasporto di pazienti con lesioni/malattie lievi e moderate, o due new-generation Patient Transport Units (PTU NG) per intensive care patients. Sono possibili anche configurazioni miste con barelle e PTU NG. Con i serbatoi aggiuntivi della variante ACJ, la Lufthansa Technik-equipped A220 configuration fornirà un’autonomia fino a 5.650 miglia nautiche (10.460 chilometri).

“Con le sue dimensioni della cabina, l’ACJ TwoTwenty rappresenta una piattaforma ottimale per le più diverse manifestazioni di future government and special mission aircraft, al prezzo di tipi di aeromobili significativamente più piccoli e meno flessibili”, ha spiegato Wieland Timm, Head of Sales for Special Mission Aircraft at Lufthansa Technik. “Con la nostra esperienza sia in VIP completion che in special mission modifications, siamo in grado di riflettere anche le elevate esigenze dei governi o delle forze armate in questo tipo di velivolo, e di farlo in modo altamente individuale. Con questo concetto iniziale come base, siamo quindi ansiosi di iniziare molto presto a parlare con i primi potenziali clienti”.

Lufthansa Technik presenterà la sua visione di una A220 government cabin altamente flessibile, nonché la sua esperienza nelle MedEvac and special mission areas, sia alla European Business Aviation Conference and Exhibition (EBACE, stand H72) a Ginevra, Svizzera, sia alla International Defense and Security Exhibition (IDET, Hall P, booth 125) in Brno, Czech Republic.

La società aveva già presentato un VIP cabin concept altrettanto esclusivo e completamente personalizzabile per l’Airbus A220 per altri VIP completion target groups. Soprannominato “SkyRetreat”, l’interno è stato inaugurato nel 2019 ed era rivolto a una clientela molto più giovane e privata. Con elementi di cabina individuali nello stile di un lussuoso beach club o di uno yacht deck, nonché una “observation lounge” verso il cockpit, SkyRetreat ha portato un senso di spazio completamente nuovo a un jet privato.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)