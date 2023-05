Al via i collegamenti diretti Belgrado – Firenze di Air Serbia

Con il volo JU568, Air Serbia ha lanciato il servizio diretto tra Belgrado e Firenze. La compagnia aerea nazionale serba opera voli verso questa nuova destinazione in Italia due volte a settimana, il martedì e il sabato, tutto l’anno.

“I voli per l’Italia sono tradizionalmente molto richiesti. Oggi abbiamo lanciato una nuova destinazione in questo paese. Con l’introduzione di voli di linea per Firenze, consentiamo ai passeggeri di conoscere questa città e i suoi ricchi contenuti culturali, e non solo, durante tutto l’anno”, ha dichiarato Boško Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia.

I passeggeri hanno ora l’opportunità di viaggiare da Firenze, via Belgrado, verso Amsterdam, Stoccolma, Berlino, Bruxelles, Copenhagen, Zurigo, Parigi, Vienna, Lubiana, Zagabria, Podgorica, Dusseldorf, Francoforte, Istanbul e altre destinazioni della rete di Air Serbia.

