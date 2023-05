SWISS espanderà ulteriormente i servizi nei suoi prossimi winter schedules

In risposta alla continua forte domanda di viaggi aerei, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà un’ulteriore ampia gamma di servizi nel prossimo 2023/2024 winter timetable period. Gli orari invernali di SWISS includeranno sia nuove destinazioni che maggiori frequenze su selezionate rotte esistenti. Complessivamente, SWISS offrirà servizi verso 68 destinazioni a corto e medio raggio da Zurigo e Ginevra nel prossimo winter timetable period. SWISS sta riducendo significativamente il numero di voli in wet lease durante il prossimo inverno. L’obiettivo è dimezzare il numero di voli operati da Air Baltic e Helvetic Airways per conto di SWISS durante l’inverno.

“Siamo lieti di offrire alle numerose persone che attualmente mostrano un così forte desiderio di viaggiare una gamma ancora più ampia di rotte e servizi nei nostri prossimi programmi invernali”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “E, così facendo, continuare sul nostro attuale percorso di crescita costante e stabile”.

Ai viaggiatori SWISS provenienti da Zurigo verranno offerte in totale 63 destinazioni a corto e medio raggio nei prossimi orari invernali, quattro in più rispetto al precedente periodo di orario invernale. Una novità della rete è Brema, nel nord della Germania, che riceverà un servizio quattro volte alla settimana rivolto sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti. Il servizio è una ripresa: Brema è entrata originariamente a far parte della rete SWISS nell’inverno 2018/2019, ma i voli sono stati successivamente sospesi per la pandemia.

SWISS aumenterà anche le sue frequenze da Zurigo verso diverse altre città tedesche, con sei voli settimanali in più (rispetto all’inverno 2022/2023) per Düsseldorf, altri quattro per Amburgo e altri due per Hannover.

Anche la capitale ceca Praga e la capitale rumena Bucarest avranno i loro servizi SWISS notevolmente ampliati nel prossimo periodo invernale, ricevendo rispettivamente sette e cinque voli settimanali aggiuntivi.

Altre destinazioni che quest’inverno godranno di un servizio SWISS particolarmente frequente da Zurigo includono Berlino (52 voli settimanali), Barcellona (28 voli settimanali), Amsterdam (28 voli settimanali) e Atene (19 voli settimanali).

Il Portogallo è un ulteriore punto focale nei prossimi orari invernali di SWISS, con la capitale Lisbona che riceve 14 voli settimanali da Zurigo, con Porto servita fino a 11 volte a settimana.

Infine, ma non meno importante, sarà ripreso il servizio SWISS sulla rotta Zurigo-Vienna, con tre voli al giorno per la capitale austriaca. La rotta sarà operata anche dal vettore gemello di Lufthansa Group Austrian Airlines, con più voli giornalieri.

SWISS offrirà ai suoi clienti anche una vasta gamma di 21 destinazioni a corto e medio raggio da Ginevra nei prossimi orari invernali. I viaggiatori diretti a Londra, Lisbona, Porto e Atene potranno godere di una scelta particolarmente ampia di voli. Proseguirà anche il servizio per Amburgo introdotto questa estate, con quattro frequenze settimanali. SWISS offrirà inoltre servizi interessanti per Ginevra dal Regno Unito e dalla Scandinavia, rivolti in particolare agli ospiti per gli sport invernali.

L’orario invernale 2023/2024 va dal 29 ottobre 2023 al 30 marzo 2024. I dettagli sui collegamenti a lungo raggio di SWISS nei prossimi orari invernali sono disponibili qui.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)