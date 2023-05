EBACE2023: gli AMM leaders ritengono imminente l’arrivo degli Air Taxis

I leader globali della business aviation che hanno preso parte a una tavola rotonda alla 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) hanno condiviso approfondimenti unici sull’imminente lancio della commercial, on-demand advanced air mobility (AAM), che è previsto già il prossimo anno.

L’incontro comprendeva chief aviation regulator, nonché gli executives degli electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft developers Joby Aviation, Lillium e Volocopter. La discussione si è concentrata su questioni critiche, tra cui le potenziali applicazioni dell’AAM, lo sviluppo di infrastrutture e il ruolo dell’AAM nel raggiungimento degli obiettivi di emissioni zero per l’industria aeronautica.

“Vogliamo prima di tutto portare a tutti una mobilità aerea avanzata e una rete sostenibile”, ha affermato Dirk Hoke, CEO di Volocopter, con sede in Germania.

Hoke ha sottolineato che le operazioni commerciali per il suo eVTOL alimentato a batteria dovrebbero iniziare la prossima estate, quando la compagnia prevede di offrire voli passeggeri commerciali durante le Olimpiadi di Parigi 2024. “E non lo faremo solo per le Olimpiadi, saremo lì per gli anni a venire a Parigi”, ha detto Hoke.

Edward Arkwright, deputy CEO, Group ADP, Paris-Le Bourget Airport, ha affermato che Parigi ha lavorato sull’intero ecosistema per il lancio di questo servizio, inclusi “il modello di business, la sicurezza, la manutenzione e le operazioni che supportano l’ingegneria – tutto allo stesso tempo. Siamo stati in grado di metterlo in atto in un campo dedicato e di testare tutto”.

“Quello che stiamo creando il prossimo anno con i nostri partner dell’EASA e i nostri partner a Parigi è davvero il primo sistema di navigazione sostenibile nel settore dell’aviazione”, ha affermato il presidente di Volocopter Stefan Klocke. “Questo è qualcosa che non dovremmo sottovalutare”.

La tavola rotonda ha avuto luogo mentre la business aviation si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Mentre questi sviluppatori di eVTOL si avvicinano alle certificazioni FAA e EASA, ci si concentra sulle potenziali applicazioni per questi velivoli.

Diversi eVTOL attualmente in fase di sviluppo sono progettati per far volare i passeggeri su brevi tratte su aree congestionate dal traffico, come il trasporto di viaggiatori da e verso gli aeroporti che servono le grandi città. Infatti, Joby ha stretto una partnership con Delta Air Lines e Lilium ha un accordo con NetJets per fornire ai passeggeri voli di primo e ultimo miglio verso gli aeroporti della Florida.

Città come Los Angeles, in California, stanno cercando di anticipare questi piani cercando di capire come stabilire una rete di vertiport che serviranno da aree di imbarco, stazioni di ricarica e manutenzione e riparazione.

L’ex amministratore della FAA Michael Huerta, che ora fa parte dei consigli di amministrazione di Delta Air Lines e Joby Aviation, ha affermato che probabilmente ci saranno preoccupazioni a New York, ad esempio, per l’introduzione degli eVTOL.

“Ci sarà un processo educativo in cui il pubblico, i politici e altri capiranno che questo è radicalmente diverso dal viaggio in elicottero”, ha detto Huerta. “Ma penso sia giusto dire che le città stanno riflettendo molto su come supportare questo, sul tipo di infrastruttura di cui avranno bisogno e anche su dove deve essere collocata per supportare i loro obiettivi di trasporto più ampi”.

“Trattiamo questi tipi di velivoli come qualsiasi altro tipo di velivolo, il che significa che il nostro livello di requisiti è elevato quanto per qualsiasi velivolo commerciale tradizionale”, ha affermato il direttore esecutivo dell’EASA, Patrick Ky, che ha sottolineato che l’EASA si sta concentrando su tre aree fondamentali per AAM: progettazione, certificazione dei piloti e gestione del traffico aereo.

Klaus Roewe, amministratore delegato di Lilium, con sede in Germania, prevede che il settore fornirà alla fine un trasporto regionale a lungo raggio e privo di emissioni: “Forse tra 15 anni volerai da Parigi a Lione su un aereo elettrico a emissioni zero”, ha detto. “Ed è quello che stiamo cercando: dimostrare che è fattibile”.

EBACE2023: abbracciare la diversità per guidare il successo e la sostenibilità

L’importanza del lavoro di squadra, dell’apertura mentale – e persino del disaccordo – nel guidare l’innovazione e la sostenibilità è stata messa in mostra durante l’Opening Keynote Session della 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023).

Il presidente dell’EBAA Juergen Wiese ha aperto la sessione con un omaggio all’ex segretario generale dell’EBAA Athar Husain Khan, scomparso all’inizio di quest’anno. “Athar ha guidato il nostro settore nella giusta direzione e ci ha portato attraverso le sfide degli ultimi anni con passione, impegno e leadership”, ha affermato. “Athar era molto appassionato di sostenibilità e di un futuro migliore e più sostenibile per il trasporto aereo”.

In linea con la dedizione di Juergen e all’eredità di Khan, la sostenibilità è il tema dominante durante tutta la sessione. Giovanni Russo, chief operating officer for Geneva Airport (GVA), ha definito la sostenibilità “non solo la nostra licenza per crescere come aeroporto, ma la nostra licenza per sopravvivere”.

GVA ha investito in numerosi programmi incentrati sulla sostenibilità, dai pannelli fotovoltaici e veicoli terrestri elettrici all’alimentazione di tutte le infrastrutture con energia rinnovabile entro il 2025. “Penso che sia ancora più applicabile alla business aviation”, ha continuato Russo. “Devi continuare a lavorare sulla tua immagine come elemento essenziale dell’economia globale”.

Questo lavoro richiede anche l’adozione di idee e approcci innovativi all’aviazione. Il pilota, esploratore e imprenditore Raphaël Domjan ha condiviso i dettagli della ricerca del suo programma SolarStratos per diventare il primo aereo con equipaggio a volare ai confini dello spazio con l’energia solare.

“Il sogno di volare è il sogno più meraviglioso dell’umanità”, ha detto. “Alcune persone e ideologie estremiste vogliono dire che non sarà più possibile volare nel mondo di domani. Vogliamo dimostrare che questo non è vero; nel mondo di domani voleremo senza emettere CO2 e senza rumore. Sarà anche meglio di quello che facciamo oggi”.

Il presidente e CEO della NBAA Ed Bolen ha condotto una discussione coinvolgente con i relatori Toto e Susie Wolff, un team che ha anche abbracciato nuove idee e innovazioni nelle corse.

Dopo aver guidato il ROKiT Venturi Racing team alla sua stagione di corse di Formula E di maggior successo nel 2022, Susie Wolff ora serve come managing partner of the Formula One Academy, focalizzata sulla crescita delle donne pilota.

“La Formula 1 non è segregata, ma questa è una dichiarazione molto chiara per cercare di rendere il settore più diversificato”, ha affermato. “Stiamo dando a 15 giovani donne pilota la piattaforma per coltivare e accelerare i loro progressi, quindi entro 8-10 anni speriamo di vedere una donna pilota in Formula Uno”.

Toto Wolff è team principal, CEO e comproprietario di Mercedes-AMG PETRONAS F1, storicamente uno dei team dominanti in Formula 1. Nel 2022 il team è diventato anche il primo team sportivo globale a investire in carburanti sostenibili, una parte della sua strategia – insieme alla propulsione elettrica e ibrida – per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2030.

La diversità di persone, background e idee è la chiave del successo in qualsiasi campo. Ha detto Susie Wolff: “Mi sento come se stessi imparando da persone di successo in altri settori”, ha aggiunto. “L’apprendimento è un viaggio continuo e siamo circondati da molti giovani dinamici che ti costringono a uscire dalla tua zona di comfort e a trovare nuovi modi di fare le cose”.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)