EBACE 2023: Leonardo torna con il marchio Agusta al salone europeo del trasporto executive

La principale fiera europea del trasporto aereo executive EBACE (European Business Aviation Convention and Exhibition) torna quest’anno a Ginevra, in Svizzera, dal 23 al 25 maggio, offrendo a Leonardo l’occasione di esplorare il futuro del settore. Leonardo presenterà le ultime novità della gamma di servizi esclusivi del marchio Agusta ed esporrà un elicottero bimotore AW109 GrandNew in configurazione VIP.

“Con una flotta globale di oltre 900 elicotteri che svolgono una serie di missioni di trasporto passeggeri, tra cui trasporto privato, corporate, charter, servizi di linea e trasporto VIP/Governativo, Leonardo è il leader globale del settore.

Il successo di Leonardo nel mercato dei trasporti VIP/corporate è in ulteriore espansione in diverse aree geografiche. L’Europa rappresenta il più importante mercato per gli elicotteri commerciali bimotore VIP/Corporate e Leonardo è leader con il 44% della flotta. Negli ultimi 3 anni, le consegne di elicotteri Leonardo sono aumentate tornando ai livelli pre-pandemia e hanno contribuito al consolidamento della posizione di leadership dell’azienda con una quota del 55% del mercato europeo degli elicotteri VIP/Corporate bimotore nell’ultimo decennio.

A EBACE Leonardo presenta le ultime novità riguardanti le esclusive iniziative del marchio Agusta, con un particolare focus sul pacchetto di assistenza e manutenzione AGUSTA FOR YOU dedicato agli operatori privati.

Il piano di assistenza e manutenzione AGUSTA FOR YOU per operatori VIP è concepito come parte integrante dell’offerta VIP di Leonardo ed è già stato selezionato da numerosi clienti in tutto il mondo, fornendo una soluzione chiavi in mano in termini di copertura completa. Sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze degli operatori corporate, punta a migliorare la disponibilità degli aeromobili, a ridurre i costi di inventario, ottimizzare le spese e copre la manutenzione programmata e non dei componenti della cellula, dell’avionica e di altri elementi.

Il piano AGUSTA FOR YOU è disponibile per tutti gli elicotteri Leonardo e offre su richiesta possibilità di rinnovo annuale degli interni, copertura del sistema di intrattenimento (ricambi e riparazioni), copertura degli eventi fuori programma relativi ai motori (con prestazioni garantite) e servizio di prestito di motori”, afferma Leonardo.

“Per i clienti che decidono di mantenere il proprio elicottero presso le strutture Leonardo, il piano AGUSTA FOR YOU prevede anche servizi premium quali: agevolazioni per il noleggio di elicottero sostitutivo, in caso di elicottero in manutenzione; accordi sul carburante; servizio di pulizia della cabina; accesso diretto alla rampa, quando gli hangar si trovano in un aeroporto commerciale.

Nel corso del prossimo biennio, con l’obiettivo di estendere progressivamente la possibilità di accedere ai servizi AGUSTA FOR YOU attraverso l’intera rete globale di servizi Leonardo, alcuni selezionati centri di manutenzione elicotteri Leonardo part.145 si rinnoveranno con aree a marchio Agusta, per raggiungere con servizi premium i clienti VIP nelle principali aree geografiche quali Europa, Americhe, Sud Africa e Australia.

Gli elicotteri VIP di Leonardo, espressione dell’expertise italiana, sono caratterizzati da tecnologie avanzate, customizzazione, soluzioni all’avanguardia e massimi livelli di comfort possibile. Per darne una concreta dimostrazione, Leonardo quest’anno espone in mostra statica a EBACE un elicottero bimotore leggero AW109 GrandNew in configurazione VIP“, prosegue Leonardo.

“L‘AW109 GrandNew è caratterizzato da una linea aerodinamica ed elegante e da uno stile esclusivo nelle sue finiture interne, oltre che da un’avionica di livello avanzato. La cabina può essere allestita in una varietà di configurazioni che vanno da un lussuoso quattro posti ad un comodo sei posti. Le ampie porte scorrevoli su entrambi i lati e lo step elettrico retrattile garantiscono un facile accesso a tutti i passeggeri, mentre l’esteso vano bagagli offre ampio spazio per il carico. L’AW109 GrandNew è l’iconico elicottero VIP, perfetto per i trasferimenti durante il tempo libero, per vivere al meglio i momenti di vacanza”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)