ACJ collabora con CTT per fornire il cabin air humidifier system per l’ACJ TwoTwenty

Airbus Corporate Jets (ACJ) ha firmato un accordo di partnership con CTT, uno specialista svedese per umidity control products for aviation, per dotare l‘ACJ TwoTwenty di uno state of the art cabin humidification system. La firma è avvenuta all’EBACE, l’European Business Aviation Convention & Exhibition di Ginevra.

“Il cabin air humidifier system aumenta l’umidità della cabina durante la crociera a un livello confortevole, simile al suolo. Questo aiuta a mantenere l’equilibrio idrico del corpo e a migliorare la qualità del riposo e del sonno per i passeggeri e l’equipaggio, in modo che possano arrivare riposati. Un’adeguata umidificazione dell’aria è particolarmente importante sui voli a lungo raggio, per evitare che i passeggeri e l’equipaggio soffrano di affaticamento indotto dall’aria secca, secchezza degli occhi e alterazione del senso del gusto, nonché per prevenire il degrado del sistema immunitario.

Questo humidifier system è già disponibile come parte dell’ACJ TwoTwenty cabin catalogue. Il CTT humidifier system include anche un drying system che assicura che la water condensation sulla struttura interna dell’aeromobile, nell’elettronica e nella cabina sia ridotta al minimo”, afferma Airbus Corporate Jets.

ACJ offre già il CTT humidifier sulla ACJ319/320neo fleet da maggio 2022.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: )