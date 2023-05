Volotea inaugura nuovi collegamenti da Venezia, Olbia, Catania e Palermo

Volotea: al via il nuovo collegamento Venezia – Asturie

Volotea inaugura oggi, giovedì 25 maggio, il collegamento esclusivo in partenza da Venezia alla volta di Oviedo. Il volo sarà disponibile con 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e giovedì). “Venezia e Oviedo accorciano così la distanza che le separa: raggiungere la città spagnola diventa ancora più rapido, grazie ai voli resi disponibili dal vettore. Con questa nuova destinazione salgono a 21 i collegamenti totali da e per il Marco Polo, 7 in Italia e 14 all’estero.

Oltre a riconfermare la grande importanza che il Marco Polo ricopre nei piani di sviluppo di Volotea, il ricco portfolio voli rispecchia la serietà e l’attenzione della compagnia nel proporre opzioni di viaggio in linea con le esigenze di tutti i passeggeri veneziani.

Per la prossima stagione estiva, oltre ai 20 collegamenti – fra Italia, Grecia, Francia e Spagna – già attivi, i passeggeri in partenza da Venezia avranno una scelta in più: potranno organizzare una vacanza alla volta di Oviedo, una meta di grande appeal turistico, porta d’ingresso per visitare il Principato delle Asturie, una delle regioni più belle e accoglienti di tutta la Spagna”, afferma Volotea.

“Siamo lieti di poter finalmente inaugurare il volo Venezia – Oviedo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza dal Veneto potranno raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, il capoluogo asturiano, e rimanere incantati dall’arte e dal suo patrimonio storico, oltre che dalle meraviglie naturalistiche offerte dai paesaggi lussureggianti della “Spagna Verde”, come quelli del Parco Nazionale dei Picos de Europa. Allo stesso tempo, i viaggiatori spagnoli potranno decollare agevolmente verso Venezia, e approfittare di questa nuova tratta per ammirare le meraviglie senza tempo che la città è da sempre in grado di offrire”.

Presso lo scalo di Venezia sono disponibili 21 rotte, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 6 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza) e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – Novità 2023).

Volotea: al via nuovi voli da Olbia

Volotea continua ad investire su Olbia e proprio in questi giorni inaugura nuove rotte: a partire dal 26 maggio, infatti, sono disponibili i nuovi voli per la Francia (Marsiglia, Nizza e Parigi Orly), la Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia) e l’Italia (Firenze). Senza dimenticare l’avvio della nuova tratta alla volta di Tolosa (Francia) che è stata inaugurata pochi giorni fa.

“Con queste nuove rotte, Volotea si classifica al primo posto al Costa Smeralda per numero di destinazioni collegate: l’offerta complessiva è di 28 tratte, 14 in Italia e 14 all’estero, con circa 1,1 milioni di posti in vendita. Proprio per far fronte alle esigenze di più intenso traffico, per la Summer 23 la compagnia a Olbia ha ampliato la sua flotta, che passa da 2 a 3 aeromobili Airbus 320 da 180 posti”, afferma Volotea.

“Con l’inaugurazione della tratta Olbia-Lille attivata solo un mese fa e le novità che annunciamo oggi, salgono a 10 le nuove rotte lanciate da Volotea al Costa Smeralda. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e consolida ulteriormente il nostro legame con il territorio”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Per la prossima estate, quindi, l’offerta Volotea è ancora più ampia e varia. Grazie ai nostri collegamenti, i passeggeri in partenza dallo scalo di Olbia potranno organizzare una vacanza all’insegna del relax, raggiungendo con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali 10 destinazioni in Francia e 4 in Spagna, senza dimenticare le 14 città italiane. Con il ricco ventaglio di rotte, inoltre, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, desiderosi di scoprire le bellezze della Costa Smeralda e dell’intera isola, con una vacanza fra natura incontaminata e mare limpidissimo”.

Sono 28 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), 10 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Strasburgo, Nantes, Lille, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa e Nizza – Novità 2023) e 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia – Novità 2023). Infine, non va dimenticato che Volotea vola tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, per soddisfare al meglio le esigenze di spostamento delle comunità locali.

Volotea inaugura il volo Catania – Nantes

Volotea inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta esclusiva in partenza da Catania verso Nantes. Con questo collegamento, disponibile ogni lunedì e venerdì, diventano 9 le destinazioni del vettore raggiungibili dallo scalo catanese, 6 in Italia e 3 all’estero. “Grazie al nuovo volo, Volotea rafforza ulteriormente l’asse turistico Catania-Francia. Il vettore aggiunge infatti alle già esistenti rotte per Lourdes e Tolosa anche Nantes, la porta d’accesso per la Bretagna e per l’isola di Mont Saint-Michel, oltre a essere situata a poca distanza dai castelli della Loira, tutelati dall’Unesco. Questa nuova destinazione contribuisce a rafforzare la connettivtà tra due Paesi in cui il vettore vanta già una presenza importante, e con questo nuovo collegamento punta ad offrire ancora più mobilità ai viaggiatori”, afferma Volotea.

“Siamo molto contenti di poter inaugurare il volo verso Nantes. Da domani, 26 maggio, con Volotea sarà possibile partire da Catania per raggiungere una città unica che custodisce splendide opere architettoniche e moderne installazioni artistiche”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “I passeggeri siciliani avranno la possibilità di volare comodamente e a prezzi davvero competitivi verso Nantes, per scoprire le particolarità della città d’oltralpe. Allo stesso modo, i cittadini francesi potranno raggiungere la località siciliana e cogliere l’occasione per visitare le meraviglie dell’isola e assaggiare le sue tipiche prelibatezze. L’Italia e la Francia diventano così ancora più vicine, unite da un filo invisibile per chi vuole scoprire le bellezze italiane o francesi”.

“Ringraziamo Volotea per l’attenzione che riserva all’aeroporto di Catania. Siamo molto soddisfatti dell’avvio della rotta per Nantes che, per quel che riguarda la Francia, si aggiunge a Lourdes e Tolosa, e che permette un agile collegamento con la parte nord occidentale del Paese e con la meravigliosa regione della Loira. Un’area molto ambita dai turisti che, grazie alla compagnia aerea, potranno adesso raggiungerla più facilmente”, dichiara l’amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi.

Sono 9 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 6 in Italia (Ancona, Firenze, Genova, Olbia, Verona, Venezia) e 3 in Francia (Lourdes, Tolosa e Nantes – Novità 2023).

Volotea inaugura due nuovi voli da Palermo verso Francia e Grecia

Volotea informa: “Buone notizie per chi vola dal Falcone Borsellino: Volotea inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta internazionale verso Tolosa, capoluogo dell’Occitania nella Francia Meridionale, mentre giovedì 1° giugno prenderà il via il nuovo volo per Santorini, l’isola greca nel cuore del Mar Egeo.

Il nuovo collegamento per Tolosa avrà 2 frequenze a settimana (ogni martedì e venerdì), mentre la tratta per Santorini prevede collegamenti ogni lunedì e giovedì, nei periodi più intensi. Con queste nuove rotte, l’offerta Volotea presso il Falcone Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali”.

“Siamo entusiasti di inaugurare due nuovi voli da Palermo: il primo è alla volta di Tolosa, una delle più belle città d’oltralpe, chiamata ‘città rosa’ per i palazzi in mattoni a vista, con un centro storico fra i meglio conservati; il secondo collegamento è per Santorini, isola fra le più amate e rinomate delle Cicladi, caratterizzata dai tipici edifici con le pareti bianche e la cupola azzurra che si affacciano su panorami mozzafiato”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Per la prossima estate, quindi, l’offerta Volotea è ancora più ricca. Grazie ai nostri collegamenti, i passeggeri in partenza dal Falcone Borsellino potranno organizzare una vacanza all’insegna del relax, raggiungendo con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali 8 destinazioni in Francia e 3 in Grecia, senza dimenticare le 7 città italiane. Con il ricco ventaglio di rotte, inoltre, la compagnia punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia della città e dell’intera Sicilia”.

“Due rotte molto amate dai viaggiatori, che fanno crescere il ventaglio di destinazioni offerte da Volotea per questa stagione estiva, ricca di destinazioni interessanti”, commenta Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’.

Sono 18 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Palermo, 7 in Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona), 8 in Francia (Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa – Novità 2023) e 3 in Grecia (Atene, Santorini – Novità 2023 e Zante).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)