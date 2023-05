Emirates annuncia la sua nuova brand ambassador: Penelope Cruz

Con il lancio previsto per la metà dell’estate 2023, Emirates ha rivelato che la sua ultima campaign and brand collaboration avrà come protagonista Penelope Cruz.

“L’attrice e filantropa premio Oscar è già una fan del brand Emirates e una frequent flyer che ha visitato più volte Dubai. In un esclusivo dietro le quinte girato a bordo di un A380, la Cruz ha rivelato la sua passione per Emirates e l’associazione positiva che ha con il brand, dichiarando di essere entusiasta di collaborare con Emirates dopo anni di viaggi con la compagnia aerea, che l’ha accompagnata in alcuni dei viaggi più speciali della sua vita.

I nuovi spot televisivi andranno in onda a livello globale a partire da giugno 2023, sia in inglese che nella lingua madre di Penelope, lo spagnolo. Con un tema che fa riflettere: “Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale, ma anche il modo in cui ci si arriva”, i brevi spot mostrano Penelope Cruz che prova tutti i lussi esclusivi che i clienti di First Class e Business Class di Emirates sperimentano nella loro migliore esperienza di volo, da una bevanda artigianale nella Lounge di bordo dell’A380, a una doccia sopra le nuvole, dal tifo per la squadra di calcio trasmessa in diretta TV, al gustare generose porzioni di caviale di lusso. In altri punti, si gode gli spaziosi sedili della nuova Premium Economy Class della compagnia.

La nuova brand ambassador interagisce con il personale di bordo di Emirates in diverse lingue e si gode l’ampia varietà di film e contenuti su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo Emirates su uno schermo LCD full HD da 32 pollici, il più grande dell’industria aeronautica. Cruz viene anche filmata mentre usa i controlli personali della temperatura nella sua suite privata di First Class, mentre usa un binocolo su misura per godersi la vista dall’alto e indossa il pigiama idratante di Emirates per rilassarsi nella sua poltrona completamente reclinabile fino a diventare un comodo letto, circondata da una serie di servizi di lusso, che garantiscono un viaggio spettacolare fin dall’inizio”, afferma Emirates.

“Ciascuno dei nuovi spot televisivi è stato diretto e ideato da Robert Stromberg, regista hollywoodiano due volte vincitore di un Academy Award, con 21 premi vinti e 30 nomination per film, serie TV e spot pubblicitari nel corso della sua illustre carriera. Stromberg ha lavorato a stretto contatto con il team del brand Emirates per garantire che gli spot televisivi trasmettessero il lusso ponderato dell’esperienza Fly Better, pur mantenendo un tocco del senso dell’umorismo di Penelope Cruz. Anche la stimata casa di produzione Ridley Scott Associates ha supportato la serie di spot televisivi insieme a Framestore – il pluripremiato studio creativo per gli effetti speciali”, prosegue Emirates.

Richard Billington, Senior Vice President of Brand and Advertising di Emirates, ha commentato: “In Emirates ruota tutto intorno a fly better, dove il viaggio verso la destinazione conta quanto il luogo stesso. Curiamo ogni dettaglio dell’esperienza Emirates e volevamo un ambasciatore che riflettesse il marchio della compagnia: doveva essere una persona di classe, elegante e con un fascino globale moderno. Penelope era la scelta perfetta”.

“Seguendo le orme di altri spot di successo globale come Burj Girl, Jennifer Aniston a bordo di Emirates e Gerry the Goose, Penelope Cruz sarà partner della serie di spot che saranno trasmessi a livello globale sui canali televisivi di informazione e presenti sui canali digitali di Emirates, con altre attività congiunte che saranno annunciate nel corso del prossimo anno”, conclude Emirates.

Emirates rilancia l’app Skywards Everyday

Emirates informa: “Emirates sta portando l’esperienza del suo programma fedeltà a nuovi livelli con il rilancio di Skywards Everyday, un’app che consente ai soci di accumulare Skywards Miles tutto il giorno, ogni giorno attraverso ristoranti, negozi di lusso, intrattenimento, bellezza e benessere, generi alimentari e servizi.

Per iniziare ad accumulare Miglia è sufficiente scaricare l’app Skywards Everyday dall’App Store iOS o da Google Play Store e accedere utilizzando i dettagli Emirates Skywards. Si può collegare fino a cinque carte di debito o di credito Visa o Mastercard nell’app. Guadagna Miglia ogni volta che paghi con qualsiasi carta di pagamento collegata presso oltre 200 partner Skywards Everyday negli Emirati Arabi Uniti. I soci guadagnano 1 miglio per ogni 3 AED spesi per shopping, tempo libero e intrattenimento, shopping di lusso, bellezza e benessere, servizi e ristorazione; 1 miglio per ogni 5 AED spesi in generi alimentari e farmacia.

I soci che vivono al di fuori degli Emirati Arabi Uniti possono anch’essi scaricare Skywards Everyday e accumulare Miglia quando visitano il paese. I membri avranno l’imbarazzo della scelta con oltre 200 partner negli Emirati Arabi Uniti. I soci possono guadagnare ancora più Miglia con ogni acquisto effettuato utilizzando la loro carta di credito Emirates Skywards“.

“Emirates Skywards ha più di 30 milioni di membri in tutto il mondo. I soci possono accumulare Miglia Skywards con partner che vanno da compagnie aeree, hotel e autonoleggi, financial, leisure and lifestyle brands. Le Skywards Miles possono essere riscattate per un’ampia gamma di premi, tra cui biglietti aerei con compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, biglietti, ospitalità in occasione di eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze a pagamento.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com/skywards“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)