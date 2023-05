SKS Airways seleziona l’embraer E195-E2 per guidare la crescita

SKS Airways, Malesia, ha scelto l’Embraer E195-E2 per guidare i suoi piani di crescita per la regione. L’accordo per 10 E195-E2 è stato annunciato durante una cerimonia di firma alla Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition (LIMA’23).

“Gli E195-E2 costituiranno il fulcro dei piani di espansione di SKS Airways e saranno basati presso il Kuala Lumpur city airport, Subang, dal 2024. L’E195-E2 ha un’autonomia di 2.600 miglia nautiche, l’equivalente di circa sette ore di volo. L’aeromobile sarà configurato con 136 posti a sedere.

SKS Airways sarà il primo operatore E195-E2 nella regione del sud-est asiatico, aumentando la presenza degli E-Jets di Embraer nella più ampia regione dell’Asia del Pacifico, che attualmente è vicina a 200 aerei.

Il lease agreement è stato firmato tra SKS Airways e Azorra“, afferma Embraer.

Dato’ Rohman Ahmad, Director of SKS Airways, ha dichiarato: “Questo è un giorno significativo per il futuro dell’aviazione in Malesia. Siamo lieti di annunciare il successo della firma di questi accordi con i principali attori del settore come Embraer e Azorra, che condividono la nostra visione per il futuro dei viaggi aerei. Con queste partnership strategiche siamo entusiasti di intraprendere una nuova fase di crescita, con una flotta di Embraer Jets che opera da Subang. La prevalenza degli E-Jets negli aeroporti cittadini di tutto il mondo e le basse emissioni acustiche dell’E195-E2 lo rendono l’aereo perfetto per i voli in entrata e in uscita da Subang Airport, sostenendo l’obiettivo del governo di stabilire Subang Airport come Malaysia premium city airport and aviation hub”.

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “L’E2 è la famiglia di aeromobili scelta dalle compagnie aeree di tutto il mondo che cercano di sviluppare le proprie rotte regionali. Essendo il single-aisle aircraft più moderno ed efficiente, l’E195-E2 rappresenterà un cambiamento radicale per il nostro primo operatore malese, SKS Airways, man mano che aumenta la connettività regionale all’interno della Malesia e oltre. Diamo il benvenuto a SKS Airways nella famiglia Embraer e non vediamo l’ora di accrescere la nostra collaborazione e partnership in Malesia, mentre il paese continua a svilupparsi come un importante hub aerospaziale”.

“Siamo lieti di collaborare con SKS Airways in questa opportunità unica di far parte della futura espansione di Subang Airport. Riteniamo che la nuova tecnologia E2 di Embraer sia la soluzione perfetta per un hub aeronautico premier ristrutturato vicino al cuore di Kuala Lumpur, riducendo i tempi di viaggio e migliorando la connettività nella regione. L’efficienza nei consumi, l’impronta di carbonio e le basse emissioni acustiche dell’E2 offrono una jet solution trasformativa e rispettosa dell’ambiente per la città, la regione e i suoi residenti”, ha affermato John Evans, CEO di Azorra.

“Nel febbraio 2023, il governo malese ha annunciato il Subang Airport Regeneration Plan (SARP), un piano di trasformazione per Subang Airport da sviluppare in un premium city airport and regional aviation hub.

Le compagnie aeree hanno operato gli E-Jets sulle rotte da e per city airports di tutto il mondo come London City Airport, LaGuardia Airport di New York e Santos Dumont Airport a Rio de Janeiro. Gli E-Jets rappresentano l’86% del totale dei voli operanti a London City Airport. Le compagnie aeree che operano E-Jets in entrata e in uscita dal London City Airport includono British Airways, Helvetic Airways (che opera per SWISS) e KLM.

L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati progettati utilizzando i 20 milioni di ore di esperienza accumulati dalla prima generazione di E-Jets, assicurando che gli aeromobili E2 siano moderni e avanzati, pur mantenendo la maturità e l’affidabilità degli aeromobili della generazione precedente. Gli E-Jets di prima generazione sono uno dei jet commerciali di maggior successo nel settore e continuano a operare in tutto il mondo con oltre 80 compagnie aeree in 50 paesi e oltre 1.700 unità consegnate.

La famiglia E-Jets E2, che include l’E195-E2, ha gli intervalli di manutenzione più lunghi nella single-aisle jet category, con 10.000 ore di volo per basic checks and no calendar limit for typical E-Jet operations. Ciò consente all’aeromobile di operare con tempi di inattività minimi. Inoltre, la tecnologia dell’aeromobile consente strumenti di manutenzione predittiva che generano dati per consentire alle compagnie aeree di anticipare le loro esigenze di manutenzione”, prosegue Embraer.

“Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Embraer mira a essere carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral dal 2022. Prevede di implementare il 25% di SAF nelle sue operazioni entro il 2040 e il 100% di fonti energetiche rinnovabili entro il 2030.

Nel giugno 2022 essendo già stato certificato per operazioni che utilizzano sustainable aviation fuel (SAF) blends fino al 50%, l’E195-E2 ha completato con successo un test flight utilizzando 100% SAF, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile. L’E195-E2 è il più grande aereo della famiglia E-Jets E2“, conclude Embraer.

SKS firma un Services Agreement con Embraer per il supporto della flotta E195-E2

Embraer ha annunciato oggi alla Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) di aver firmato un long-term services agreement con SKS per supportare la flotta di 10 E195-E2 della compagnia aerea. Il contratto fornisce l’accesso al Pool Program, che include component exchanges and repair services per oltre 300 parti riparabili, per supportare gli aeromobili Embraer di SKS Airways, oltre a eSolutions per migliorare fleet monitoring and preventive maintenance.

“L’E2 offre best environmental efficiency and operating performance e gli straordinari dati dei nostri attuali clienti E-Jet lo dimostrano”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services & Support. “Siamo molto lieti che SKS si unisca al Pool Program, che offrirà un grande valore per le loro operazioni”.

“Le operazioni di SKS Airways beneficeranno di AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis) che comprende early detection capabilities for critical systems, riducendo le interruzioni tecniche ed evitando le cancellazioni dei voli; eSight, con monitoraggio delle performance della flotta in tempo reale; ePerf, una tablet application per i piloti per generare runway performance data offline dal cockpit in qualsiasi fase del volo.

Dotato di caratteristiche all’avanguardia, l’E195-E2 fa parte della E-Jets E2 Family.

L’Embraer Pool Program è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale in scorte e risorse riparabili di alto valore, sfruttando al contempo l’esperienza tecnica di Embraer, insieme al suo vasto component repair service provider network. I risultati sono significativi risparmi su repair and inventory carrying costs, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per repair management, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)