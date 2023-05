Brussels Airlines: delizie culinarie made in Belgium per i viaggiatori di Business Class

Brussels Airlines sta cambiando marcia nella sua offerta catering, sottolineando nuovamente il suo posizionamento come vettore nazionale del Belgio. “A partire dal mese di giugno, ai passeggeri di Business Class sui voli di corto e medio raggio verrà presentato un menù rinnovato e diverso ogni settimana. La compagnia aerea rimane impegnata in prodotti e piatti con un tocco culinario belga. Inoltre, stanno tornando piatti e posate riutilizzabili in porcellana e acciaio.

Un numero crescente di viaggiatori provenienti dal Belgio e dall’estero cerca ancora più comfort. Ciò si riflette anche nelle prenotazioni di Brussels Airlines. Ad aprile 2023, il numero di posti venduti in Business Class è addirittura raddoppiato, rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre-COVID).

Ascoltando i propri clienti, il Brussels Airlines inflight catering product team ha sviluppato un nuovo concetto per il catering in Business Class sui voli a corto e medio raggio, concentrandosi su alimenti freschi, con più variazioni e prodotti realizzati in Belgio“, afferma Brussels Airlines.

“D’ora in poi, ai nostri passeggeri di Business Class a corto e medio raggio verrà presentato un menu qualitativo migliorato, offrendo loro una maggiore varietà e offrendo loro un’esperienza di volo ancora più piacevole quando viaggiano a bordo dei nostri voli. Inoltre, aumentiamo la nostra attenzione sui prodotti freschi con un tocco culinario belga. Poiché il Belgio è noto per la sua cucina di alta qualità, è importante per noi condividere il know-how culinario belga con i nostri ospiti internazionali”, afferma Xandra Quak, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“A partire da giugno, il breakfast menu sui voli inferiori agli 80 minuti propone un panino fresco accompagnato da un pain au chocolat o un croissant e frutta fresca. Per early snackers, il classico spiedino di frutta e formaggio lascia il posto alle tapas belghe, con un panino o una quiche delle dimensioni di un finger food, accompagnato da un’insalata fresca e petit fours realizzati con speculoos belga, cuberdon o cioccolato. Sui voli superiori agli 80 minuti, ai passeggeri verrà presentata una fresca insalata di stagione, insieme a un dessert di macarons o cioccolatini Neuhaus. Sui voli di durata superiore a 2,5 ore, i passeggeri possono gustare un pasto caldo con dessert e formaggio fresco. I pasti variano di settimana in settimana, offrendo ai fedeli frequent flyer una variazione sui loro viaggi.

Con i nuovi piatti arriva un nuovo modo di presentarli. Brussels Airlines sta reintroducendo piatti e posate in porcellana e in acciaio in Business Class“, prosegue Brussels Airlines.

“Fornire ai nostri passeggeri piatti di porcellana migliorerà la presentazione del cibo e porterà una soluzione più rispettosa dell’ambiente. Ridurre al massimo l’uso della plastica rimane per noi un chiaro obiettivo. Pertanto, i vasetti di yogurt scompariranno dal vassoio. Agli ospiti viene invece presentato uno yogurt fresco in una ciotola di porcellana. Lavoriamo continuamente per ridurre gli sprechi, per migliorare ulteriormente la nostra impronta ecologica”, afferma Sandy Coenen, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“Oltre ai miglioramenti del catering in Business Class, a partire dal 1° giugno verrà migliorata anche la Special Meal offer. L’inflight catering team ha lavorato per allineare questi pasti al nuovo concetto di Business Class, assicurando che anche gli ospiti con una dieta specifica (come quella senza glutine) abbiano l’opportunità di gustare un pasto gustoso con un tocco belga”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)