Boeing inizia la costruzione della nuova Phantom Works Facility

Boeing ha iniziato la costruzione di una nuova struttura per ospitare le state-of-the-art post-assembly phases della futura military aircraft production.

“Il nuovo Advanced Coatings Center sarà una secure facility gestita da Phantom Works, Boeing Defense, Space & Security’s proprietary research, development and prototyping division. La fase di costruzione della struttura di 47.500 piedi quadrati è in corso e il centro dovrebbe essere operativo nel 2025″, afferma Boeing.

“Mentre ci muoviamo verso i programmi futuri, il Boeing defense business è nel bel mezzo di uno degli investimenti più significativi in nuove strutture della nostra storia”, ha affermato Steve Nordlund, Air Dominance vice president and general manager, and St. Louis senior site executive. “Questo investimento non è solo per ottenere nuovi future franchise programs ma, soprattutto, per consentire agli Stati Uniti di superare avversari sempre più capaci. Stiamo rivoluzionando il modo in cui gli aerei vengono progettati, costruiti e consegnati perché le minacce lo richiedono”, ha affermato Nordlund.

“L’Advanced Coatings Center è la terza nuova struttura rivelata come parte dello sforzo multimiliardario ‘Production System of the Future’ di Phantom Works, che consente a Boeing di scalare un sistema di produzione digitale indipendente dalla piattaforma, modulare e flessibile attraverso i futuri programmi di difesa. Lo scorso autunno l’azienda ha aperto il nuovo Advanced Composite Fabrication Center a Mesa, in Arizona, e durante l’inverno ha aggiunto una nuova St. Louis-based Lab and Test facility. Ulteriori nuovi stabilimenti a supporto di varie fasi della produzione sono previsti per i prossimi anni”, conclude Boeing.

“Questa struttura è una grande notizia per il Missouri e per la nostra nazione”, ha dichiarato il governatore del Missouri, Mike Parson. “Con oltre 15.000 dipendenti, Boeing è il più grande produttore del Missouri, che ogni giorno aiuta a stimolare la crescita economica di questo stato. Questa nuova struttura dimostra il nostro impegno per la crescita e il nostro investimento nella forza lavoro di talento”.

