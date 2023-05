LATAM riceve due riconoscimenti agli APEX Passenger Choice Awards® 2023

Agli APEX Passenger Choice Awards® 2023, LATAM è stata scelta dai clienti come la compagnia aerea con il miglior comfort delle sedute (“Best Seat Comfort in South America”) e la miglior proposta gastronomica (“Best Food & Beverage in South America”) del Sud America. Il prodotto e il servizio di LATAM sono stati riconosciuti dai viaggiatori per il secondo anno consecutivo.

“Siamo molto felici di ricevere questi premi che riconoscono l’enorme impegno che il nostro team mette per migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”, ha affermato Estela Espinoza, Senior Travel Experience Manager di LATAM Airlines Group. “Continuiamo ad impegnarci a migliorare ulteriormente il nostro servizio e a rendere l’esperienza su ogni volo più elevata”, ha aggiunto.

“APEX ha raccolto feedback anonimi dei passeggeri su un campione di quasi un milione di voli, includendo più di 600 compagnie aeree di tutto il mondo. Utilizzando una scala da una a cinque stelle, i passeggeri hanno valutato la loro esperienza in cinque categorie, tra cui comfort della seduta, servizio in cabina, cibo e bevande, intrattenimento a bordo e Wi-Fi.

LATAM sta lavorando con impegno per offrire un’esperienza sempre più end-to-end, dalla selezione e acquisto dei voli, al volo, fino al ritiro dei bagagli all’arrivo.

La compagnia aerea ha già investito più di 500 milioni di dollari nell’ammodernamento delle cabine dei propri aerei per rendere l’esperienza a bordo più confortevole. Questo investimento include, fra gli altri, l’installazione di nuovi sedili con caratteristiche speciali come reclinazione aggiuntiva, poggiatesta con movimenti a sei assi. Nelle cabine Premium Business, per offrire la migliore esperienza durante il volo, i nuovi posti hanno letti più lunghi e reclinabili a 180 gradi, autonomia per uscire nel corridoio, più spazio per riporre oggetti personali e maggiore privacy.

I miglioramenti in campo Food & Beverage includono menù aggiornati per le cabine Economy e Premium Business che utilizzano ingredienti locali e mettono in risalto i sapori e la versatilità della cucina latino-americana. I menù includono ricette iconiche di chef del Sud America che mostrano il loro lavoro e l’impatto che hanno avuto nei loro luoghi di origine”, afferma LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)