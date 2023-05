Air Corporate ordina 43 elicotteri Airbus a EBACE 2023

Nella giornata conclusiva di EBACE 2023, Air Corporate, il principale business aviation operator italiano, ha effettuato un ordine fermo per 43 elicotteri Airbus.

“Gli elicotteri comprendono 40 single-engine helicopters (H125/H130) e tre ACH160 di Airbus Corporate Helicopters in configurazione Line con Lounge package, che si aggiungono ai due ACH160 già ordinati.

Il contratto è il più grande ordine di elicotteri commerciali registrato da Airbus in Italia. I velivoli, la cui consegna avverrà nell’arco di circa otto anni, saranno utilizzati per una serie di private and business passenger services e per utility operations”, afferma Airbus

Air Corporate ha dichiarato: “Stiamo riscontrando una crescente domanda per l’ACH160 nel mercato italiano. Si tratta di un elicottero innovativo, bello, sicuro e confortevole e la configurazione Line con Lounge package garantisce eleganza e, allo stesso tempo, performance eccellenti.

Allo stesso modo, l’H125 rimane l’elicottero di riferimento in Italia per le missioni di lavoro aereo, grazie alle sue prestazioni ineguagliabili. L’H130, invece, sta riscuotendo un grande successo nel nostro Paese per i voli turistici e il trasporto passeggeri”.

Thomas Hein, Airbus Helicopters Head of Europe Region, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Air Corporate per la sua continua fiducia nei nostri prodotti. Questo ordine è il risultato della forte relazione professionale che abbiamo costruito negli anni. Sono felice che il successo di Air Corporate porti ad una crescita della sua flotta e del private business aviation sector in Italia”.

“Questo annuncio va ad aggiungersi agli altri 28 ordini effettuati negli ultimi anni da Air Corporate, con base a Verona, nell’ambito della strategia di espansione della flotta. Solo negli ultimi due anni, Air Corporate ha preso in consegna 17 elicotteri Airbus, tra cui il primo di due twin-engine H135.

Gli elicotteri Airbus volano in Italia da 50 anni e l’azienda è uno dei protagonisti dell’Italian helicopter market, con 90 clienti e una flotta di oltre 240 elicotteri in servizio”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Air Corporate – Airbus)