News Brevi – 27.05.2023

AIRBUS: LANCIATO IL SATELLITE ARABSAT BADR-8 CON L’INNOVATIVO OPTICAL COMMUNICATIONS PAYLOAD – Il satellite per telecomunicazioni Arabsat Badr-8 costruito da Airbus è stato lanciato con successo da Cape Canaveral, Florida. Basato sull’ultimo satellite geostazionario Eurostar Neo di Airbus, Badr-8 fornirà connettività per gli utenti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia centrale. Lo spacecraft è inoltre dotato, primo al mondo, dell’innovativo space demonstrator TELEO di Airbus, per fornire space to ground optical communications a gigabit speeds. Il TELEO demonstrator payload è progettato per facilitare very high capacity optical feeder link communications, svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo da parte di Airbus di una nuova generazione di optical communications technology nello spazio. Jean Marc Nasr, Head of Space Systems, ha dichiarato: “Il nostro terzo lancio di successo della serie Eurostar Neo e il nostro ottavo spacecraft costruito per Arabsat, Badr-8, equipaggiato con l’innovativo payload TELEO, è l’ultima grande pietra miliare per il nostro telecoms business. Dotato di una maggiore payload capacity e di più efficienti power and thermal control systems, Badr-8 aumenterà la capacità di Arabsat”. Dopo il successo del lancio e della separazione, Badr-8 sta utilizzando il suo electric propulsion system per raggiungere l’orbita geostazionaria a 36.000 km. Il satellite sarà quindi sottoposto a un periodo di test completo in orbita geostazionaria prima di entrare in servizio completo. Con una launch mass di 4,5 tonnellate e 17,8 kW di potenza, il satellite è progettato per funzionare in orbita per 15 anni. Gli ultra-reliable geostationary telecommunications satellites di Airbus hanno raggiunto più di 1.300 anni di servizio in orbita. La piattaforma Eurostar Neo di Airbus è stata sviluppata nell’ambito di European Space Agency (ESA) Partnership Projects, insieme all’agenzia spaziale francese CNES, ed è fortemente supportata dall’UK Space Agency e da altre agenzie in tutta Europa. Il TELEO demonstrator payload è stato sviluppato con il supporto del CNES.

DELTA: I LEADER GOVERNATIVI RICONOSCONO I PROFESSIONISTI DELLA MANUTENZIONE DURANTE L’AVIATION MAINTENANCE TECHNICIAN DAY – Delta informa: “I legislatori che vanno dallo stato della Georgia a Washington e persino all’interno della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno onorato i Delta’s aviation maintenance professionals questa settimana, come parte dell’Aviation Maintenance Technician Day. La formazione, la competenza e il lavoro degli AMT assicurano l’affidabilità e il supporto dell’intera flotta di aeromobili di Delta. Questi lavoratori qualificati hanno un ruolo fondamentale nel proteggere milioni di viaggiatori ogni anno e forniscono un servizio di alta qualità a più di 150 maintenance, repair and overhaul customers in tutto il mondo. Per onorare gli AMT per il loro lavoro, Delta e i leader di tutto il paese hanno riconosciuto i numerosi contributi e il ruolo vitale che gli AMT svolgono nell’ecosistema dell’aviazione durante l’AMT Day. Questa settimana, l’U.S. Rep. Hillary Scholten of Michigan ha scritto una House resolution che riconosce gli sforzi e l’importanza degli AMT. Gli Atlanta-area U.S. Reps. Nikema Williams and Lucy McBath hanno co-firmato la risoluzione”. “In qualità di assistente di volo Delta da 30 anni, so quanto siano importanti gli AMT in tutta la nazione per garantire la manutenzione degli aerei del nostro paese e la sicurezza e la protezione dei milioni di persone che vi volano ogni giorno”, ha affermato McBath. “Sono così orgoglioso di riconoscere il ruolo significativo svolto dai professionisti della manutenzione dell’aviazione nell’aiutare le nostre famiglie a viaggiare attraverso l’America”. “I legislatori hanno anche notato nelle loro risoluzioni sull’AMT Day l’importanza di continuare a costruire e mantenere una pipeline di formazione per i futuri AMT. Nell’ambito dell’impegno di Delta per educare i futuri meccanici aeronautici, la compagnia aerea ha istituito TechU e ha collaborazioni con oltre 50 maintenance training programs negli Stati Uniti per aiutare a identificare, reperire e supportare la prossima generazione di AMT”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES: TIPS PER UN VIAGGIO PIU’ RAPIDO – American Airlines informa: “Se sei uno dei milioni di clienti di American Airlines che viaggiano sugli oltre 460.000 voli della compagnia aerea quest’estate, puoi rendere il tuo viaggio ancora migliore adottando alcune misure fondamentali per risparmiare tempo durante una delle stagioni di viaggio più trafficate dell’anno. Utilizza l’American mobile app per effettuare il check-in a partire da 24 ore prima del volo. Salva la carta d’imbarco nel tuo portafoglio digitale per accedervi facilmente in aeroporto. Quando arrivi in aeroporto, scansiona la tua carta d’imbarco in qualsiasi American kiosk per ricevere le etichette dei bagagli. Segui le istruzioni sulle etichette per attaccarle alla tua borsa, quindi consegnale a un agente. Dopo aver superato i controlli di sicurezza, rilassati nella lounge Admirals Club® prima del volo. Una volta a bordo, si può godere della libreria di intrattenimento a bordo gratuita di American con oltre 10.000 ore di film, programmi TV e musica. Puoi eseguire lo streaming dei contenuti direttamente sul tuo dispositivo. Il Wi-Fi aggiornato ad alta velocità è disponibile per l’acquisto su voli selezionati. I clienti selezionati di T-Mobile possono anche accedere al Wi-Fi gratuito su voli selezionati. Assicurati che il tuo numero AAdvantage sia elencato con il tuo volo in modo da poter guadagnare miglia e punti fedeltà per il tuo viaggio”.