ITA Airways prende in consegna il suo primo A330neo

ITA Airways ha preso in consegna il suo primo A330-900, in leasing da Air Lease Corporation (ALC), nel corso di una cerimonia tenutasi a Tolosa. L’A330neo entrerà a far parte della flotta di ITA Airways a giugno, per servire le rotte a lungo raggio e le nuove destinazioni intercontinentali.

“L’A330neo è l’aircraft type di ultima generazione di Airbus che entra a far parte della flotta di ITA Airways. La compagnia opera già tutte le famiglie di aeromobili Airbus con una flotta di 68 aeromobili Airbus (4 A220, 50 A320 Family, 8 A330-200 e 6 A350-900). Scegliendo l’A330neo, ITA Airways consolida ulteriormente la sua strategia di essere un all-Airbus operator e di sfruttare nuovi livelli di efficienza e flessibilità.

Con l’introduzione dell’A330neo eco-efficiente di ultima generazione, ITA Airways continua la modernizzazione della flotta per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Per supportare ulteriormente questa ambizione, il volo di consegna sarà alimentato da una miscela al 16% di SAF“, afferma Airbus.

“L’A330neo offre un’economia operativa imbattibile e vanta una Airspace cabin pluripremiata con più spazio per i passeggeri, un nuovo sistema di illuminazione, i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e piena connettività in tutta la cabina.

L’A330neo di ITA Airways denominato Gelindo Bordin, per commemorare il campione olimpico italiano di maratona, sarà caratterizzato da un layout di cabina a tre classi progettato dal famoso designer Walter De Silva. Avrà 30 full lie-flat bed business class seats, 24 posti premium economy e 237 economy class seatsdi ultima generazione, di cui 36 dedicati alla comfort economy. Tutti i sedili saranno dotati di contenuti video e audio on demand, nonché di connettività Wi-Fi completa e illuminazione d’atmosfera altamente personalizzabile in tutta la cabina.

L’A330neo è la versione di nuova generazione del popolare widebody A330. Incorporando i motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche, l’aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. L’A330-900 è in grado di volare a 7.200 nm/13.334 km senza sosta”, prosegue Airbus.

“Alla fine di aprile, la A330 Family aveva registrato un totale di oltre 1.775 ordini fermi di cui 289 sono A330neo da 25 clienti. Ad oggi, sono stati consegnati 100 A330neo in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Il primo Airbus A330neo entra in flotta di ITA Airways, oggi a Tolosa la cerimonia di consegna

ITA Airways informa: “Si è svolta oggi presso il Delivery Center di Airbus a Tolosa la cerimonia di consegna del primo Airbus A330-900 di ITA Airways, alla presenza di Philippe Mhun, Executive Vice President Programmes & Services Airbus, Christophe Molus, Senior Vice President Airbus at Rolls Royce, Alex Khatibi, Vice President Marketing and Commercial Affairs Air Lease Corporation, Riccardo Privitera, Direttore Operazioni volo ITA Airways e Francesco Presicce, Chief Technology ITA Airways.

Airbus ha consegnato alla Compagnia di bandiera il primo A330neo interamente configurato per ITA Airways e unico nel suo genere. Il ‘ferry flight’ che porterà l’aereo da Tolosa a Fiumicino sarà operato con SAF al 16%”.

“Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante. Sono felice di essere personalmente qui nella prestigiosa sede di Tolosa in occasione della consegna del primo Airbus A330neo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina ITA Airways”, ha dichiarato Francesco Presicce, Chief Technology Officer ITA Airways. “Con Airbus, che abbiamo scelto come fornitore unico per la nostra flotta, abbiamo impostato fin da subito una speciale sinergia che abbraccia diversi ambiti di collaborazione e sviluppo del business. Sempre con l’obiettivo di concretizzare una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all’avanguardia”.

“Il nuovo Airbus di ITA Airways è dedicato a Gelindo Bordin, maratoneta italiano e campione olimpico, e segue la strategia della Compagnia di dedicare i suoi velivoli con livrea Blue Savoia alle glorie dello sport italiano.

L’Airbus A330neo è il massimo riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del made in Italy, grazie a:

– Cabina Airspace – che garantisce i massimi livelli di comfort ed un maggiore spazio in cabina, un nuovo sistema di illuminazione, sofisticati sistemi di intrattenimento e una connettività WiFi completa in tutta la cabina. È configurata nelle tre classi di servizio: Business con 30 poltrone Thompson Vantage XL reclinabili, Premium con 24 poltrone ed Economy con 237 poltrone di cui 36 dedicate alla Comfort Economy – tutte firmate Safran. Le poltrone della Business class presentano la configurazione full flat che consente al passeggero di disporre di un vero e proprio letto, con accesso diretto al corridoio.

– Interni firmati dal designer Walter De Silva – espressione perfetta della nuova identità della Compagnia di bandiera, riprendono in modo completo gli stilemi del brand e soddisfano l’esigenza della “people centricity” attraverso una percezione di cabina che esprime continuità tra tutte le classi. Nel realizzare gli interni dell’A330neo di ITA Airways, Walter De Silva si è ispirato all’idea di riportare all’interno dell’aereo una sensazione piacevole e allo stesso tempo coerente con la scelta di un viaggio sopra le nuvole. Al centro del concept creativo spiccano elementi come comfort, eleganza, semplicità, ma soprattutto materiali e colori naturali. Il tutto con un unico obiettivo: valorizzare la qualità della vita a bordo, e garantire il massimo benessere dei passeggeri in tutte le fasi del volo. I colori blu e sabbia sono predominanti, come anche l’attenzione ai dettagli, che si ritrovano nel logo ricamato dei poggiatesta, nella bandiera italiana come elemento di identità, nel sedile della Business rivestito in pelle di pregiata fattura italiana. L’A330neo è anche il primo aeromobile a presentare sedili rivestiti con tessuti antimacchia in classe Premium ed Economy. Un ruolo di primo piano è riservato all’illuminazione naturale con un’impostazione della luce che cambia dolcemente nelle diverse situazioni che si vivono a bordo. La particolare attenzione alla scelta delle colorazioni si esprime in 6 light scenario che prevedono variazioni cicliche di intensità per assicurare il miglior comfort visivo.

– Il sistema IFE di ultima generazione è presente su tutte le poltrone, dotate di schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice e fluida. Grazie al nuovo sistema, i clienti potranno inoltre visualizzare le informazioni sulla destinazione attraverso una mappa interattiva 3D che si aggiunge alla gamma di contenuti audio e video on demand, film, serie TV e musica per 372 ore di programmazione video e 22 ore di programmazione audio. L’aeromobile è inoltre dotato di bluetooth audio e di un sistema di connectivity grazie al quale, attraverso un portale, il cliente può acquistare pacchetti differenti in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e navigazione in internet, streaming.

– Sostenibilità: l’arrivo dell’A330neo, più leggero, più silenzioso e più efficiente, segna un altro importante tassello del Piano di Sostenibilità di ITA Airways che prevede una flotta composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione entro fine 2026. L’A330neo raggiunge consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione. Il piano consentirà alla Compagnia di diventare la più green d’Europa entro il 2026″, afferma ITA Airways.

“Il primo A330neo di ITA Airways va a consolidare ulteriormente la strategia della Compagnia che prevede una flotta interamente composta da aeromobili Airbus, 68 attualmente in operativo. L’A330neo arricchisce la flotta di lungo raggio di ITA Airways. Entrerà in operativo a giugno verso destinazioni intercontinentali del network della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa Airbus – ITA Airways – Photo Credits: Airbus)