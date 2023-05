Qatar Airways e Google Cloud collaborano su dati e intelligenza artificiale per migliorare la passenger experience

Google Cloud e Qatar Airways hanno concordato di collaborare per definire l’intenzione della compagnia aerea di esplorare l’utilizzo delle data analytics and artificial intelligence (AI) solutions di Google Cloud per creare customer experiences superiori per i suoi passeggeri.

“Nel 2022 Qatar Airways ha trasportato 18,5 milioni di passeggeri in 150 destinazioni in tutto il mondo. Questo grande volume di passeggeri indirizza un’abbondanza di dati strutturati e non strutturati alla digital transformation unit della compagnia aerea. La collaborazione proposta con Google Cloud ha lo scopo di contribuire a dare un significato più profondo ai customer data di Qatar Airways attraverso la potenza delle soluzioni di analisi dei dati, AI e machine learning (ML) di Google, tra cui BigQuery e Vertex AI. Ciò, a sua volta, consentirà alla compagnia aerea di migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri, fornendo loro offerte personalizzate in base alle loro esigenze individuali, alle tendenze di viaggio e alla cronologia dei viaggi passati”, afferma Qatar Airways.

Mr. A.T. Srinivasan, Chief Information Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways è un leader dell’aviazione molto rispettato che ha sempre fissato punti di riferimento con il suo servizio clienti riconosciuto a livello mondiale e pluripremiato. Google Cloud ci offre l’opportunità di creare elasticità e scalabilità su richiesta, poiché cerchiamo sempre più di sfruttare dati strutturati e non strutturati per personalizzare l’esperienza di clienti e dipendenti. Sfrutteremo inoltre l’insieme altamente sicuro e diversificato di offerte di servizi cloud di Google per ottimizzare le nostre operazioni aeree e aeroportuali, in particolare nelle aree aircraft inventory, flight operations, sia a terra che in volo, nonché airport operations. Non vediamo l’ora di collaborare con Google Cloud per provare alcune delle loro tecnologie all’avanguardia attraverso questa partnership a lungo termine. La presenza di un cloud in Qatar ci dà la certezza che i nostri dati rimarranno nel paese e che possiamo concentrarci sui dati e sull’innovazione guidata da AI/ML senza doverci preoccupare della residenza dei dati”.

Ghassan Kosta, Qatar Country Manager, Google Cloud ha aggiunto: “Oggi le aziende possono prendere decisioni intelligenti in tempo reale e fornire esperienze personalizzate ai propri clienti attraverso strumenti di intelligenza artificiale e machine learning. Qatar Airways non è solo una compagnia aerea che porta i passeggeri dal punto A al punto B, ma è anche una manifestazione dell’ospitalità del Qatar. Attraverso l’uso di Google Cloud, Qatar Airways può consentire ai passeggeri di godere di esperienze di viaggio elevate, inclusi consigli e suggerimenti di viaggio personalizzati, come se avessero un agente di viaggio dedicato che comprende le loro esigenze e requisiti specifici”.

“Inoltre, Qatar Airways e Google Cloud esploreranno ulteriori aree di collaborazione, incluso l’utilizzo di strumenti cloud per favorire l’ottimizzazione dei costi, aumentare operazioni semplificate e altro ancora. La sostenibilità è anche una priorità assoluta nella roadmap di trasformazione digitale della compagnia aerea e Qatar Airlines esplorerà l’utilizzo di Google Cloud per implementare nuovi programmi che supporteranno Qatar Airways nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità entro il 2030″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)