Emirates: nuova promozione per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’estate

Emirates ha annunciato una nuova offerta per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’estate. “Fino all’11 giugno 2023, chi acquisterà un biglietto Emirates di andata e ritorno in First Class o in Business Class per raggiungere o fare scalo a Dubai, potrà usufruire di un soggiorno gratuito di due notti al 25hours Hotel Dubai One Central. Mentre chi viaggia in Premium Economy Class o in Economy Class potrà usufruire di un soggiorno gratuito di una notte presso il Novotel World Trade Centre, Dubai.

Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno con destinazione o scalo a Dubai per più di 24 ore, per date di viaggio comprese tra il 26 maggio 2023 e il 31 agosto 2023. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio aderenti all’iniziativa, effettuate con almeno 96 ore di anticipo rispetto all’arrivo dei passeggeri”.

“Situato proprio accanto all’iconico Museo del Futuro di Dubai, l’hotel a 5 stelle 25hours Hotel Dubai One Central si ispira alla cultura e al design tradizionale beduino, ma con un tocco di modernità. I viaggiatori potranno perdersi nei cinque fantastici ristoranti e bar interni dell’hotel e spaziare dalla cucina indiana del Nord alla birra bavarese. Per rilassarsi, potranno acquistare l’accesso all’Extra Hour Spa, un’esclusiva sauna sul tetto che si affaccia sulla splendida città di Dubai.

Situato all’interno del Dubai International Convention and Exhibition Centre (DWTC), il Novotel World Trade Centre Dubai emana un’atmosfera lussuosa ma familiare proprio nel cuore di Dubai. Qui sarà possibile rilassarsi a bordo piscina e gustare i cocktail d’autore e i pasti leggeri del Chills Pool Bar, e concludere la propria avventura ascoltando la musica dal vivo del Blue Bar. Che si viaggi da soli, in famiglia o in gruppo, il Novotel World Trade Centre, Dubai può diventare il luogo di soggiorno ideale.

Termini e condizioni della promozione: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/enjoy-your-first-nights-in-dubai-on-us-terms-and-conditions/”, prosegue Emirates.

“Dalle spiagge assolate alle attività culturali, dall’ospitalità di livello mondiale alle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale per ogni visitatore:

My Emirates Pass: I clienti che volano o transitano per Dubai possono semplicemente mostrare la carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di punti vendita, ristoranti e luoghi di svago, oltre a famose attrazioni e centri termali di lusso, per usufruire di fantastici sconti in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Per vedere tutte le offerte di My Emirates Pass, visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/experience/my-emirates-pass/.

Partner Skywards: I soci del pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards possono accumulare Miglia con i nostri partner mondiali come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I soci possono spendere queste Miglia in biglietti premio, upgrade o anche biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 38 voli settimanali dall’Italia a Dubai.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)