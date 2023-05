News Brevi – 30.05.2023

AIR CANADA E CHORUS AVIATION COMMENTANO L’ACCORDO PONTE DI AIR CANADA PER CAPACITA’ REGIONALE AGGIUNTIVA – Air Canada e Chorus Aviation Inc. (“Chorus”), società madre di Jazz Aviation LP (“Jazz”), forniscono un commento sull’accordo di Air Canada per una capacità di volo aggiuntiva con un’altra compagnia aerea per un massimo di sei aeromobili De Havilland Canada DHC-8. “Jazz è il nostro long-term Air Canada Express partner a lungo termine e stiamo lavorando insieme per aumentare l’attività di volo nell’ambito del nostro CPA esistente, data l’attuale situazione a livello di settore. Mentre questi sforzi continuano per aiutare a soddisfare le esigenze e le aspettative del pubblico in viaggio, Air Canada ha stipulato un accordo ponte con un’altra compagnia aerea per fornire ulteriore capacità regionale su rotte selezionate nel Canada orientale”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Chorus comprende che Air Canada stia aumentando la capacità di soddisfare la domanda di viaggio e che l’aggiunta di questi aeromobili è una soluzione ponte. Confermiamo che questo accordo non ha alcun impatto finanziario su Chorus”, ha affermato Colin Copp, President and Chief Executive Officer of Chorus.

AIR FRANCE: PREPARA LA TUA CARRIERA AL PARIS AIR SHOW – Air France informa: “Appassionato di perseguire una carriera nell’aviazione? Interessato ad entrare a far parte di una compagnia aerea all’avanguardia che si impegna a costruire un settore più responsabile? Air France sta assumendo personale. Vieni a trovarci allo stand C137, situato nel padiglione 2B, durante i Paris Air Show General Public Days dal 23 al 25 giugno 2023. Lì scoprirai opportunità di lavoro e potrai entrare in contatto con i nostri rappresentanti. Venerdì 23 giugno gli studenti e le persone in cerca di lavoro attive possono partecipare all’evento gratuitamente. Quest’anno, Air France prevede di assumere quasi 2.000 persone nelle sue Passenger Transport, Cargo and Maintenance divisions. Tra la ricchezza di posti di lavoro esistenti in Air France, i candidati più ricercati avranno esperienza nei seguenti settori: Information Systems (software engineers and SAP basis consultants); Network Scheduling & Revenue Management; Cargo; Aircraft Maintenance (specialmente per posizioni come aeronautical maintenance methods engineers e aeronautical design engineers). Nell’ambito di questi sforzi di reclutamento, Air France prevede di assumere 1.100 apprendisti nel 2023. Air France è un datore di lavoro per le pari opportunità e si impegna a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. I candidati di ogni estrazione, livello di istruzione ed esperienza lavorativa sono incoraggiati a incontrare i nostri team, saperne di più sui nostri diversi ruoli e candidarsi. Per visualizzare le attuali posizioni aperte, visitare la Air France recruitment page: https://recrutement.airfrance.com/homepage.aspx?LCID=2057. Non vediamo l’ora di vedervi al Paris Air Show”.

EMIRATES: NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULL’INTENSA STAGIONE DI EVENTI SPORTIVI GLOBALI – Emirates informa: “Emirates sta imprimendo il suo brand ai migliori sport globali con una campagna pubblicitaria che verrà lanciata in vista di un’intensa stagione di eventi di calcio, tennis, rugby, cricket, golf, corse di cavalli e altro ancora. In anteprima allo stadio di Wembley durante la finale della Emirates FA Cup il 3 giugno, lo spot di 60 secondi attira l’attenzione con catture cinematografiche di azioni sportive e presenta cameo delle stelle dell’Arsenal e dei giocatori del Lancashire Cricket Club. Dopo gli annunci “Lovers of World Football” e “Lovers of Cricket” lanciati lo scorso anno, Emirates continua a spiegare le sue ali in tutti gli angoli del mondo, avvicinando gli appassionati di sport all’azione e creando ricordi indimenticabili. Concettualizzato e scritto da Richard Billington, SVP Marketing & Brand di Emirates, e diretto dal regista premio Oscar Wally Pfister, l’annuncio sarà pubblicato su tutte le piattaforme multimediali globali, tra cui TV, canali online e digitali a partire dal 3 giugno”. “Emirates è un orgoglioso sostenitore dello sport da oltre 35 anni, con la sua prima sponsorizzazione nel 1987 alla gara di motonautica tenutasi a Dubai. Da allora, il portafoglio della compagnia aerea è cresciuto in modo significativo fino a includere alcune delle squadre e dei tornei più importanti di calcio, golf, tennis, rugby, cricket, corse di cavalli e vela. Oggi la compagnia aerea sponsorizza più di 130 eventi sportivi e culturali. Preparandosi per un fitto calendario sportivo quest’anno, i fan attendono: The Emirates FA Cup Final (3 giugno), UAE Team Emirates Tour de France (1 luglio), US Open 2023 (28 agosto), DP World Tour Championship (16 novembre), Rugby World Cup 2023 (8 settembre), ICC Men’s Cricket World Cup (ottobre) e molto altro”, conclude Emirates.

WIZZ AIR: RIVIVE L’AVVENTURA DEL VIAGGIO “GET LOST” – Wizz Air informa: “Avevate mai immaginato di salire su un volo senza conoscerne la destinazione? È esattamente quello che è successo a tutti i vincitori dell’iniziativa #GetLostWithWIZZ, indetto per la prima volta anche in Italia da Wizz Air. Per avere la possibilità di vincere, i candidati dovevano semplicemente condividere sul proprio profilo Instagram un post che li rappresentasse e che trasmettesse il loro spirito d’avventura e la loro passione per i viaggi, taggando @WizzAir e utilizzando gli hashtag del concorso. Ed è così che, lo scorso 15 marzo, 100 valorosi e fortunati passeggeri sono partiti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia alla volta dell’ignoto, senza avere letteralmente idea di dove sarebbero atterrati. Soltanto una volta a destinazione, i vincitori hanno scoperto di essere arrivati a Riyadh, in Arabia Saudita, prima tappa della loro emozionante avventura, offerta e pianificata in ogni dettaglio da Wizz Air in collaborazione con l’Autorità per il Turismo Saudita”. Robert Carey, Presidente di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air si impegna a fornire opportunità di viaggio emozionanti, avventurose e uniche e il concorso #GetLostwithWizz ha dimostrato il modo veramente spontaneo di viaggiare di Wizz. Il nostro network in continua espansione dall’Italia incoraggia i viaggiatori a sfruttare le nostre tariffe ultra-basse per esplorare oltre 200 rotte che offrono le migliori esperienze e scene culturali. Con l’Arabia Saudita, abbiamo intrapreso un viaggio entusiasmante per mostrare la destinazione unica che offriamo, scoprendo la storia antica, i paesaggi suggestivi e la calorosa ospitalità, confutando anche le idee sbagliate su una delle destinazioni emergenti da non perdere nel mondo. Ringrazio i nostri partner sauditi per il loro impegno e il loro sostegno nella creazione di un’esperienza ricca di cultura, che mette in mostra il meglio delle bellezze naturali e diverse del Regno. Ci auguriamo di potervi dare presto il benvenuto a bordo della nostra flotta giovane e sostenibile, in Arabia Saudita o in una delle nostre altre destinazioni”. Hazim Al-Hazmi, Presidente di Saudi Tourism Authority per le Americhe e l’Europa, ha aggiunto: “La nostra partnership con Wizz Air ci sta davvero aiutando a dare il benvenuto in Arabia Saudita a un maggior numero di viaggiatori provenienti dai Paesi europei. In Europa c’è un forte interesse a scoprire l’Arabia Saudita, che sta rapidamente diventando una destinazione ricercata. Non vediamo l’ora di incoraggiare un maggior numero di visitatori a perdersi con noi e Wizz Air e a sperimentare l’autentica patria dell’Arabia”.

ETHIOPIAN AIRLINES OTTIENE IL ‘BEST OVERALL IN AFRICA’ AWARD AI 2023 APEX PASSENGER CHOICE AWARDS – Ethiopian Airlines annuncia di aver ottenuto il ‘Best Overall in Africa’ award ai 2023 APEX Passenger Choice Awards, durante una cerimonia tenutasi a Dublino, Irlanda, il 25 maggio 2023. In qualità di vincitore del premio ‘Best Overall in Africa’, Ethiopian ha ottenuto i riconoscimenti ‘Best Cabin Service’, ‘Best Entertainment’, ‘Best Food and Beverage’, ‘Best Seat Comfort’ e ‘Best Wi-Fi’ in Africa. Il CEO di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del prestigioso premio che abbiamo vinto oggi. Questo premio è speciale per noi perché i nostri amati clienti hanno votato per noi. Vorrei ringraziarli per il loro voto di fiducia nei nostri servizi. Continueremo a superare le aspettative nel fornire la massima qualità e servizi coerenti ai nostri stimati clienti. Questa è una testimonianza del duro lavoro che i nostri dipendenti hanno svolto per assicurarsi che i nostri clienti ricevano i servizi di qualità e le cure che meritano. Sono in debito con tutti i miei colleghi che hanno dimostrato il loro più alto livello di dedizione e impegno per la soddisfazione e la sicurezza dei nostri clienti. Come 2023 APEX Best Airline in Africa, Ethiopian Airlines ha superato la concorrenza con il suo impegno senza pari per la soddisfazione del cliente, i servizi innovativi e la sua flotta all’avanguardia”. L’APEX CEO, Dr. Joe Leader, ha dichiarato: “Osservare l’incredibile crescita di Ethiopian Airlines come la più grande compagnia aerea di tutta l’Africa sottolinea la filosofia della compagnia nell’essere il nuovo spirit of Africa con sedili comodi, cucina deliziosa e intrattenimento in volo eccezionale, offrendo un viaggio indimenticabile a ogni passeggero”.

ICAO: NUOVO PROGRAMMA PROFESSIONALE PER POTENZIARE LE CAPACITA’ DEI REGOLATORI E DEI MANAGER DELL’AVIAZIONE – Una nuova iniziativa innovativa volta a dotare aviation regulators and senior and mid-level managers di una formazione professionale completa per affrontare le sfide attuali ed emergenti risulterà da un accordo firmato tra ICAO, Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Korean Aerospace University (KAU) e Incheon International Airport Corporation (IIAC). L’accordo, che è stato firmato durante l’ICAO Global Implementation Support Symposium in corso a Seoul, Repubblica di Corea, istituisce il “Global Aviation Professional Program (GAPP)”. “In base a questo nuovo accordo, i partner collaboreranno per offrire un’esperienza di apprendimento trasformativa. Questo programma rappresenta una pietra miliare significativa nell’istruzione e nella formazione aeronautica, sfruttando le conoscenze e le competenze collettive dei partner. Sfruttando le loro risorse combinate, il programma offrirà un curriculum dinamico che copre un’ampia gamma di argomenti critici dell’aviazione. È il primo programma a combinare le competenze dell’ICAO, del mondo accademico e del settore, con i partecipanti che acquisiscono una profonda comprensione delle ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs)”, afferma ICAO. Dopo la firma dell’accordo, il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar ha osservato: “Il Global Aviation Professional Program rappresenta una pietra miliare significativa nei nostri sforzi in corso per migliorare le competenze dei professionisti dell’aviazione e sostenere gli Stati nei loro sforzi per assicurare i più elevati standard. Questo programma esemplifica il potere delle partnership e il nostro impegno a promuovere una cultura di apprendimento e miglioramento continui nel settore dell’aviazione”. Ulteriori dettagli e informazioni sulla registrazione saranno disponibili sul sito web del programma, che sarà lanciato nei prossimi mesi.

ANA GROUP LANCIA L’NFT BUSINESS – ANA Group lancerà un Non-Fungible Token business il 30 maggio 2023 attraverso una delle sue sussidiarie ANA NEO, utilizzando la tecnologia blockchain per vendere NFT content products. Come primo gruppo di compagnie aeree al mondo, ANA NEO lancerà un NFT marketplace, “ANA GranWhale NFT MarketPlace”. ANA NEO promuoverà la propria attività insieme alla piattaforma di viaggio virtuale “ANA GranWhale” e inizierà per la prima volta le vendite di prodotti NFT nell’ambito della ANA NFT COLLECTION. Il Non-Fungible Token è una tecnologia per esprimere la proprietà delle risorse digitali ed è attualmente utilizzato principalmente nei campi dell’arte e della musica. ANA Group applicherà la NFT all’industria aeronautica e promuoverà l’attività per sviluppare nuove connessioni con i clienti. “Come parte del primo gruppo di compagnie aeree a lanciare un mercato NFT, siamo entusiasti di aprire la strada a una nuova strada per entrare in contatto con i nostri clienti e migliorare la loro esperienza”, ha affermato Mitsuo Tomita, presidente di ANA NEO.