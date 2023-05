SEA e easyJet celebrano la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa

È stato presentato questa mattina da SEA e easyJet il restyling del Terminal 2 di Milano Malpensa, che verrà aperto ufficialmente ai passeggeri domani, 31 maggio.

All’evento, che ha avuto luogo nell’area air side del terminal, sono intervenuti: Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Stefano Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC; Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia; Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA – Società Esercizi Aeroportuali.

Chiuso nel giugno 2020 a causa della pandemia e alla conseguente diminuzione del traffico aereo, il Terminal 2 di Milano Malpensa tornerà operativo confermandosi ancora una volta la casa di easyJet, con un look rinnovato che migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri, dalle fasi di check-in e dei controlli di sicurezza, fino a quelle di imbarco.

Al check-in sono presenti 21 postazioni self bag drop, che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia. L’area dei controlli di sicurezza è stata completamente ristrutturata, con un layout più funzionale che mette a disposizione del passeggero 9 nuove linee automatizzate di ultima generazione che diminuiscono i tempi di controllo e attesa dei passeggeri.

Inoltre sarà disponibile, al passaggio del Fast Track, una macchina EDS-CB (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage), che permette di effettuare i controlli senza separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.

Particolare attenzione è stata dedicata al comfort dei passeggeri anche attraverso la rinnovata offerta commerciale: un duty free shop completamente nuovo di 1.500 mq e una forte presenza di ristorazione con tante formule innovative e alcune anteprime nazionali.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico si è intervenuti sugli impianti di trasporto persone, con l’installazione di nuovi e più efficienti marciapiedi mobili, scale mobili ed ascensori in diversi punti dell’aerostazione. Alcuni ambienti sono sati ristrutturati con una particolare attenzione al miglioramento dell’isolamento termico e delle prestazioni energetiche. La nuova centrale di condizionamento di ultima generazione consentirà una riduzione del 15% dell’energia impiegata per il condizionamento ed una riduzione delle emissioni di CO2 dell’8% circa.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha detto: “Celebrare il nostro ritorno al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa, insieme al 25° anniversario del primo volo di easyJet a Milano e in Italia, è per noi motivo di grande orgoglio. Dal maggio 1998 a oggi abbiamo trasportato 90 milioni di passeggeri da e per questo aeroporto, a conferma del continuo impegno della compagnia sull’Italia e sulla Lombardia in particolare. Quest’estate prevediamo di far transitare al Terminal 2 quasi 5 milioni di passeggeri per quello che sarà a tutti gli effetti un ritorno ai livelli pre-pandemia. Con 23 aerei basati, oltre 60 destinazioni e un team di circa 900 persone, Milano Malpensa è la principale base di easyJet nell’Europa continentale, con un’offerta senza eguali in termini di posti offerti e di destinazioni raggiunte, oltre che con un servizio puntuale, innovativo e sempre più efficiente, da domani anche grazie ad un Terminal che è in linea con le necessità nostre e dei nostri clienti”.

“In seguito ad un sondaggio tra i passeggeri, è emerso che la grandissima maggioranza voleva il ritorno di easyJet al Terminal 2. Siamo quindi felici di tornare alla nostra casa nel T2. Affronteremo la crescita a Malpensa con una logica di investimenti e sviluppo. Dei 23 aeromobili basati a Malpensa, sei sono della famiglia A320neo, A320neo e A321neo, con la prospettiva di una crescita del numero di questi aeromobili a Malpensa in futuro”, ha proseguito Lorenzo Lagorio.

Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, ha dichiarato: “La riapertura del Terminal 2 di Malpensa è una ulteriore conferma che abbiamo recuperato il traffico passeggeri pre-covid e che la pandemia è definitivamente finita. Celebriamo questa giornata insieme ad easyJet che ritorna finalmente nel suo Terminal oggi ancora più comodo, efficiente ed anche più sostenibile grazie agli investimenti che abbiamo sostenuto per rendere migliore l’esperienza e la qualità di viaggio di tutti i passeggeri.

E’ il momento ideale per la riapertura, considerando il forte recupero di passeggeri, per evitare disservizi nella stagione estiva, fornendo la migliore esperienza ai passeggeri. Abbiamo cercato di mantenere nel Terminal 2 un ‘fascino vintage’, innestando però efficienza e le più moderne tecnologie. Ringrazio tutti i partner che ci hanno aiutato a consegnare nei tempi previsti il progetto”.

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha affermato che l’Aeroporto di Milano Malpensa è sempre più importante per l’attrattività del territorio: “La chiusura e il tempo passato non sono passati invano, ora abbiamo un terminal più moderno e rinnovato, che permetterà di sostenere al meglio il territorio. Ringrazio easyJet per la sua importante presenza a Malpensa e per i continui investimenti nell’Aeroporto”.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che la ripartenza ora è a pieno regime: “Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, Malpensa vola sempre più in alto, con numeri sempre più favorevoli. Questa è la sostenibilità unita allo sviluppo che piace a noi”.

Anche il Sindaco di Somma Lombardo (comune su cui si trova il Terminal 2), Stefano Bellaria, ha voluto sottolineare il legame importante tra Malpensa e i comuni su cui l’Aeroporto è costruito e quanto sia importante un accordo tra i comuni e l’Aeroporto.

Il Presidente dell’ENAC, Pierluigi di Palma, ha ribadito che questo è un momento molto significativo per la ripresa del traffico aereo.

Ad inaugurare la riapertura del Terminal 2 di Malpensa il 31 maggio 2023 sarà il volo EJU3851 con destinazione Amsterdam, il primo di 61 voli in partenza nel corso della giornata.

Quest’estate easyJet prevede di trasportare quasi 5 milioni di passeggeri verso oltre 60 destinazioni in 18 paesi, arrivando a basare 23 aerei presso il T2 di Milano Malpensa.

Questo mese easyJet celebra il 25° anniversario del suo primo volo a Milano Malpensa nel 1998 (Londra Stansted – Milano Malpensa), che è stato anche il primo volo in Italia della compagnia. La base è stata inaugurata sette anni più tardi, nell’aprile 2006, con 3 aerei basati, 9 destinazioni europee e 100 dipendenti: una base che è diventata in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti domestici e internazionali della compagnia.

Dall’inizio delle operazioni a Milano Malpensa nel 1998, easyJet ha trasportato oltre 90 milioni di passeggeri verso le principali destinazioni in Italia, Europa, Africa e Medio Oriente, grazie a un personale che è cresciuto insieme alla base e che oggi è arrivato a contare ben 900 persone assunte.

Ad oggi, Malpensa è il principale hub della compagnia aerea in Europa continentale ed è anche sede del Training Centre dove vengono formati i piloti e gli equipaggi di cabina easyJet provenienti da tutta Europa.

La sostenibilità è un fattore chiave nei piani di crescita di easyJet a Milano. Al momento, la flotta basata in aeroporto conta già due dei più recenti Airbus A321neo e quattro A320neo. Oggi, circa il 20% dei voli a MXP è operato con aeromobili Neo (A320 e A321) e questa percentuale continuerà a crescere nel tempo.

Inoltre, easyJet e SEA hanno stabilito una partnership sulla sostenibilità con l’obiettivo di lavorare insieme per decarbonizzare l’aeroporto e le operazioni della compagnia aerea.

