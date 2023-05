200.000 ospiti in 100 giorni: lancio di successo delle Green Fares in Lufthansa Group

Lufthansa Group è il primo gruppo aereo al mondo a offrire una tariffa di volo che include la compensazione delle singole emissioni di CO2 legate al volo. “La nuova offerta Green Fares per viaggi più sostenibili è prenotabile da metà febbraio. Nei primi 100 giorni dalla sua introduzione, circa 200.000 ospiti hanno già optato per un volo Green Fares in Europa o in Nord Africa, contribuendo così a un volo più sostenibile. La rotta con il maggior numero di prenotazioni Green Fares è Zurigo-Londra con SWISS, seguita da Amburgo-Monaco di Baviera con Lufthansa.

Le Green Fares consentono di volare in modo più sostenibile con un solo clic, poiché le nuove tariffe includono già la compensazione delle emissioni di CO2 legate al volo. Ciò si ottiene utilizzando il 20% di SAF e l’80% contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità. Le Green Fares offrono anche miglia status aggiuntive e un’opzione di riprenotazione gratuita. Le Green Fares sono offerte da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS, Edelweiss, Eurowings Discover e Air Dolomiti su oltre 730.000 voli all’anno in Europa e verso Marocco, Algeria e Tunisia. Le Green Fares possono essere prenotate tramite i portali di prenotazione delle compagnie aeree”, afferma Lufthansa Group.

“Le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono ai propri ospiti varie opzioni per compensare le emissioni di CO2 di un singolo volo, da una ‘green fare’ e ulteriori offerte di compensazione nel processo di prenotazione, alla possibilità di dare un contributo individuale durante il volo o successivamente. Attualmente, il 3% dei passeggeri compensa le emissioni di CO2 attraverso una delle offerte lungo la catena di viaggio. L’obiettivo di Lufthansa Group è quello di ispirare il 5% dei suoi passeggeri a viaggiare in modo più sostenibile entro la fine dell’anno. L’anno scorso, i passeggeri di Lufthansa Group hanno compensato circa 43.900 tonnellate di CO2 acquistando Sustainable Aviation Fuel e circa 380.000 tonnellate di CO2 attraverso progetti di protezione del clima di alta qualità e a lungo termine”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La roadmap di riduzione fino al 2030 è stata convalidata dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e offre ai suoi viaggiatori privati e clienti corporate di rendere più sostenibile un volo o il trasporto di merci. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)