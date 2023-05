News Brevi – 31.05.2023

DA TORINO ALL’AEROPORTO IN SOLI 25 MINUTI CON FLIBCO.COM – Dopo il successo del debutto in Italia avvenuto l’anno scorso, Flibco.com, l’azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, apre oggi la vendita dei biglietti per un nuovo collegamento che, a partire dal 15 giugno, unirà la città di Torino al suo aeroporto. Questo nuovo servizio, in grado di offrire titoli di viaggio a prezzi convenienti, intende agevolare sia i torinesi diretti a Torino Airport sia i passeggeri che dall’aeroporto devono raggiungere il capoluogo piemontese, ed esprime la volontà di Flibco.com di investire nel mercato italiano dei collegamenti aeroportuali. “Dalla città all’aeroporto in 25 minuti: è questa la nuova scommessa di Flibco.com che differenzia il proprio servizio da quelli già presenti sul mercato per la breve durata del viaggio, grazie al fatto che non ci sono fermate intermedie fra la città e l’aeroporto, ma anche per l’ampiezza degli orari in cui il servizio è operato. In partenza dal prossimo 15 giugno, il collegamento da Torino città all’aeroporto sarà operativo dalle 3:30 del mattino fino a mezzanotte, con una frequenza di un viaggio ogni mezz’ora, nei giorni feriali così come nei festivi. I biglietti, in vendita da oggi, presentano prezzi estremamente competitivi, che spaziano, per la vendita on line, da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno. Acquistabili non solo tramite il sito web www.flibco.com o l’app per smartphone ma anche presso l’apposito desk in aeroporto (disponibile dal 15 giugno), le rivendite ufficiali o a bordo delle navette, i titoli di trasporto permettono di viaggiare su bus moderni e confortevoli, dotati di Wi-Fi gratuito, prese USB, ampio spazio per le gambe e per i bagagli, così come pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità. Le fermate saranno posizionate strategicamente per garantire un facile accesso al servizio. In particolare, la fermata del bus in città sarà situata all’autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre in aeroporto sarà a pochi metri dall’uscita degli arrivi”. “Con l’introduzione di questa nuova connessione tra Torino città e l’aeroporto di Torino, Flibco.com completa l’offerta di mobilità aeroportuale torinese con un servizio moderno e di qualità”, afferma Martino Giuseppe, Country Manager di Flibco Italia. “Non solo offriamo un’opzione rapida e confortevole per raggiungere l’aeroporto, ma contribuiamo anche a ridurre il traffico veicolare, favorendo un approccio ecologico ed economico al trasporto aereo”.

AERONAUTICA MILITARE: GIORNATA DEGLI ANTISOM ALL’AEROPORTO LUIGI BURLOT – Si è tenuta sabato 27 maggio presso l’Aeroporto “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle la Giornata degli Antisom che ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno operato o che operano nell’ambito della componente Antisom (A/S). La specialità, che fa capo all’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina (Ispaviamar) di Roma, ha la peculiarità unica in Italia di operare con velivoli dell’Aeronautica Militare e con equipaggi formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori di bordo che appartengono sia all’Aeronautica Militare che alla Marina Militare. L’evento, voluto dall’Associazione Nazionale Reparti Aerei Antisom (ANRAA) e dal Club Antisom, è stato organizzato da Ispaviamar e dal 41° Stormo A/S di Sigonella presso l’aeroporto di Vigna di Valle dove, presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare è conservato il velivolo simbolo di questa sinergia tra Forze Armate, il Breguet Br.1150 Atlantic che ha operato per oltre 45 anni. L’evento ha avuto inizio con la Santa Messa officiata dal Cappellano Militare di Sigonella, Don Paolo Solidoro. A margine della cerimonia religiosa, dopo la Preghiera del Marinaio e la Preghiera dell’Aviatore, la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti in servizio degli Antisom, momento che ha preceduto il passaggio in volo del velivolo multiruolo P-72A del 41° Stormo. La giornata è continuata con lo scoprimento della targa dedicata all’Atlantic, per i 45 anni al servizio della Patria, “volati assieme, volati in sicurezza”. Il 41° Stormo Antisom di Sigonella, gerarchicamente dipendente dall’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina di Roma, è dotato di velivoli “P-72A” con i quali garantisce la sorveglianza marittima, il contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale, la salvaguardia della vita umana in mare a lungo raggio e la protezione delle principali vie di traffico marittimo nei quadranti meridionali del mediterraneo. Gli equipaggi del P-72A sono formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori di bordo che appartengono all’Aeronautica Militare e alla Marina Militare. La caratteristica tipica rappresenta dal 1965 un esempio di sinergia e cooperazione interforze ben collaudato ed efficiente che si pone in netto anticipo rispetto al forte sviluppo interforze dello strumento militare caratteristico di questi ultimi anni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON L’U.S. ARMY PER SPACE-ENABLED DEFENSE SYSTEMS – Lockheed Martin ha firmato un Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) con l’U.S. Army Combat Capabilities Development Command’s Aviation and Missile Center (AvMC) per promuovere dvance Beyond Line of Sight (BLOS) connectivity. Nell’ambito di questo CRADA, Lockheed Martin e AvMC svilupperanno e dimostreranno congiuntamente space-enabled defense systems.

EMIRATES TRASPORTA LA WEB ELLIS CUP IN FRANCIA PER LA RUGBY WORLD CUP 2023 – La Webb Ellis Cup è atterrata a Parigi con Emirates, dando il via al conto alla rovescia per la Rugby World Cup 2023 (RWC 2023). “In programma dall’8 settembre al 28 ottobre 2023 in dieci città ospitanti in tutta la Francia, la Coppa del mondo di rugby è uno degli eventi più grandi e popolari del mondo che ispira milioni di fan. In qualità di compagnia aerea ufficiale e partner mondiale, Emirates ha trasportato ieri il trofeo a bordo del suo iconico A380 con livrea RWC 2023”, afferma Emirates. Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, Emirates, ha dichiarato: “In qualità di Official Airline and Worldwide Partner of Rugby World Cup 2023, siamo molto orgogliosi di consegnare l’ambita Webb Ellis Cup alla nazione ospitante e ufficialmente inizia il conto alla rovescia per uno dei tornei di rugby più seguiti e attesi al mondo. Emirates è un convinto sostenitore del rugby dal 2007 e il nostro impegno per questo sport continua a crescere dentro e fuori dal campo. Il rugby riunisce davvero le comunità e non vediamo l’ora di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo. Che il conto alla rovescia abbia inizio”. Emirates ha anche annunciato i dettagli della sua sponsorizzazione di RWC 2023, inclusa la sponsorizzazione degli Emirates Match Officials. I soci Emirates Skywards possono riscattare o fare un’offerta di Miglia su Skywards Exclusives per avere la possibilità di vedere le 20 migliori squadre di rugby del mondo sfidarsi per vincere la Webb Ellis Cup. La partnership di lunga data di Emirates con World Rugby risale al 2007, quando la compagnia aerea ha sponsorizzato per la prima volta la Rugby World Cup 2007 come Tournament Sponsor. La compagnia aerea è poi diventata Worldwide Partner for Rugby World Cup 2011 in New Zealand; il primo Worldwide Partner a firmare un accordo per England 2015 e Japan 2019; attualmente è Worldwide Partner for Rugby World Cup France 2023 e Rugby World Cup Australia 2027. Emirates serve la Francia da oltre 30 anni. La compagnia aerea serve attualmente il Paese con tre voli giornalieri con A380 per Parigi, voli giornalieri per Lione e voli giornalieri con A380 per Nizza (a partire dal 1° giugno). Le partite di rugby saranno trasmesse in diretta a bordo su Sport 24 e nelle lounge aeroportuali Emirates dedicate in tutto il mondo.

QANTAS SI PREPARA PER I VOLI PER NEW YORK – Qantas si sta preparando a riavviare i voli per New York per la prima volta dal 2020, con la compagnia aerea che prende in consegna il nuovo aereo 787 Dreamliner per volare sulla rotta e rilascia una gamma di articoli speciali per i clienti a bordo. Dal 14 giugno, il vettore opererà tre voli settimanali da Sydney a New York, aumentando a quattro a settimana da ottobre. La rotta transiterà per la prima volta attraverso Auckland, prima di un volo di oltre 17 ore diretto a New York. Il volo operava in precedenza via Los Angeles. Il rilancio dei voli per New York avvicina Qantas al ritorno al 100% della capacità pre-COVID del suo network internazionale entro marzo 2024. Il Chief Customer Officer di Qantas Group, Markus Svensson, ha affermato: “Qantas è una delle poche compagnie aeree al mondo a fornire pigiami gratuiti ai passeggeri di Business Class e siamo entusiasti di lanciare una gamma di pigiami e amenity kit in edizione limitata in collaborazione con la stilista australiana Rebecca Vallance”. Per un periodo di tempo limitato, ai clienti di Business Class sulla rotta per New York verrà offerta una tuta da notte blu scuro con un monogramma del logo Qantas “Roo” e Rebecca Vallance, che incorpora i numeri di volo QF3 e QF4 e un design personalizzato del cuore di New York. Riceveranno anche un amenity kit Rebecca Vallance creato su misura. Un piccolo numero di set di pigiami e amenity kit collezionabili sarà disponibile per l’acquisto su Qantas Marketplace per $69 (più spedizione) o 12.000 punti Qantas (più spedizione). Il direttore creativo di Qantas Food, Beverage and Service, Neil Perry, ha creato una gamma di piatti ispirati a New York da aggiungere al menu a bordo in concomitanza con il lancio della nuova rotta. Si aggiunge a un’offerta di menu recentemente rinnovata. “New York è una delle capitali culinarie del mondo, dal suo cibo di strada molto amato ai suoi ristoranti stellati Michelin di cucina raffinata e apprezzati a livello internazionale. Stiamo utilizzando alcuni straordinari prodotti australiani per dare il nostro contributo ad alcune delle esperienze culinarie più famose di New York”, ha dichiarato Perry. Le Qantas First Lounge di Sydney e Melbourne e l’Auckland International Lounge presenteranno un piatto del giorno ispirato a New York per il mese di giugno.

EASA CELEBRA IL SUO 20° ANNO DI ATTIVITA’ – EASA informa: “Quest’anno EASA festeggia il suo 20° anno di attività e guarda con orgoglio al lungo elenco di successi nella costruzione del sistema aereo europeo che abbiamo oggi. Siamo stati pionieri in anticipo proponendo regole, standard e orientamenti chiari e proporzionati per tutti i settori dell’aviazione in modo tempestivo. L’Agenzia continua a certificare nuovi tipi di velivoli, parti ed equipaggiamenti e a supervisionare innumerevoli approved aviation organisations e flight simulator training devices. Sempre al passo con i tempi, EASA si innova costantemente attraverso ricerche specialistiche su tecnologie e temi emergenti, ad esempio per quanto riguarda la digitalizzazione dell’aviazione, Innovative Air Mobility, greater connectivity, High-Altitude Operations, Artificial Intelligence, electric and hydrogen propulsion, i mezzi per ridurre l’impronta di carbonio del nostro settore. Per preparare l’aviazione per il futuro, l’EASA lavora a stretto contatto con altre autorità, istituzioni, università, industria e altre parti interessate di primo piano a livello globale. Ma mentre si fa tutto questo, a volte è bene guardare indietro, riflettere sulle esperienze e sulla crescita passate e celebrare i risultati di cui possiamo essere orgogliosi. In poche pietre miliari scelte, ecco la nostra storia di 20 anni che riteniamo valga la pena condividere, onwards and upwards: https://www.easa.europa.eu/en/20th-anniversary”.

DELTA ANNUNCIA NUOVE PARTNERSHIP SPORTIVE – Delta Air Lines annuncia nuove partnership nel golf professionistico e amatoriale che promuovono il suo sostegno all’atletica femminile. I nuovi accordi si concentreranno esclusivamente sulle atlete, poiché Delta mira a stabilire un insieme completo ed equilibrato di partner nell’ambito dei suoi impegni più ampi per la diversità, l’equità e l’inclusione. “I nostri brand partners sono un’estensione dei valori fondamentali di Delta e l’aggiunta di questi atleti di livello mondiale porta la presenza di Delta nel golf a un livello superiore”, ha affermato Emmakate Young, Managing Director of Brand Marketing and Sponsorships. “Queste partnership ci consentono di continuare a scalare verso i nostri obiettivi reciproci di favorire l’impegno, l’equità e il coinvolgimento con gli sport femminili”. Delta annunciare l’aggiunta delle LPGA ambassador partnerships con Michelle Wie West e la neo-professionista Rose Zhang. “Questi nuovi accordi sono in linea con l’impegno di Delta di impegnarsi e supportare gli sport femminili. Oltre ad espandere la sua presenza nel golf, Delta continua a supportare la National Women’s Soccer League come compagnia aerea ufficiale e partner di viaggio della NWSL e ad elevare le atlete attraverso il suo ruolo di Official Airline of Team USA per Pechino 2022, Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028”, conclude Delta.

RYANAIR CONSEGNA LA PETIZIONE FIRMATA DA 1,1 MILIONI DI PASSEGGERI ALLA COMMISSIONE UE – Ryanair oggi (31 maggio) ha consegnato la petizione “Protect Overflights: Keep EU Skies Open” all’ufficio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo aver raccolto oltre 1,1 milioni di firme da passeggeri che chiedono alla Commissione UE di proteggere la libertà di movimento dei cittadini europei ed i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi. “Ryanair chiede alla Commissione UE guidata da Ursula von der Leyen, sulla base della petizione firmata da oltre 1,1 milioni di passeggeri dell’UE, che tutti gli Stati dell’UE proteggano i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo come già fatto da Grecia, Italia e Spagna”, afferma Ryanair. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Oggi, a sole 10 settimane da quando abbiamo lanciato la nostra petizione ‘Protect Overflights: Keep EU Skies Open’, abbiamo raccolto oltre 1,1 milioni di firme di cittadini europei che chiedono alla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen di proteggere i sorvoli durante i ripetuti scioperi dei controllori di volo. È inaccettabile che gli scioperi dei controllori di volo possano comportare la cancellazione di migliaia di voli passeggeri dell’UE, mentre la Francia e altri Stati membri dell’UE utilizzano le leggi sul servizio minimo per proteggere i propri voli nazionali. I passeggeri europei sono stanchi di dover subire cancellazioni non necessarie dei sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo. La Commissione europea deve ora dare seguito alla petizione firmata da oltre 1,1 milioni di cittadini dell’UE ed insistere affinché tutti gli stati proteggano i sorvoli durante gli scioperi ATC nazionali, come è già stato fatto in Grecia, Italia e Spagna”.

BOEING SI ESPANDE IN POLONIA CON UN NUOVO PARTS DISTRIBUTION SITE – Un nuovo Boeing Distribution Services site è ora aperto presso il Panattoni Park Rzeszów Airport III. La struttura ha più che raddoppiato lo spazio per lo stoccaggio di parti di aeromobili rispetto alla posizione precedente ed espande la presenza di Boeing nella Aviation Valley polacca, un hub industriale unico. Il nuovo sito consente processi di spedizione e imballaggio avanzati e personalizzati per i partner di Boeing, che miglioreranno i tempi di consegna ai clienti commerciali e militari, comprese compagnie aeree, original equipment manufacturers, maintenance, repair and overhaul operations. “Il nostro obiettivo è espandere la nostra attività nella vibrante regione di Podkarpacie e in Europa, creando nuovi posti di lavoro e opportunità per partnership industriali”, ha dichiarato il Dr. Michael Haidinger, President, Boeing Germany, Benelux, Central & Eastern Europe. Boeing Distribution Services opera in Polonia dal 2005 e supporta più di 200 clienti nei settori aerospaziale militare e civile. La sede di Rzeszów è il secondo più grande centro di distribuzione di Boeing in Europa, dopo la chemical and specialty materials facility in Hensteadt-Ulzburg, Germany. Nell’ottobre 2022, Boeing ha aperto un centro di distribuzione all’avanguardia a Hensteadt-Ulzburg, in Germania, una delle strutture tecnologicamente più avanzate di Boeing. Questa struttura, insieme al nuovo sito in Polonia, aiuterà l’azienda a soddisfare la crescente domanda di ricambi e servizi aeronautici professionali in tutta Europa. “Siamo concentrati sul continuare a far crescere le nostre capacità di servizi di distribuzione sfruttando ed espandendo la nostra rete globale”, ha affermato William Ampofo, vice president, Parts & Distribution Services and Supply Chain, Boeing Global Services. “Ciò rafforza ulteriormente la nostra capacità di fornire i prodotti e i servizi di cui i nostri clienti hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno”. Il portafoglio diversificato ed espansivo di Boeing Parts & Distribution Services comprende oltre 15 milioni di parti, servizi e soluzioni su misura indipendenti dalla piattaforma che riducono costi, rischi e complessità per production and aftermarket customers in tutto il mondo. Boeing si impegna continuamente a diversificare la propria offerta, anche investendo e sviluppando regional distribution centers per migliorare il servizio clienti.