Boeing: la selezione del P-8 offrirà benefici al Canada

Boeing in un comunicato informa: “La selezione del Boeing P-8 Poseidon per il Canada’s Multi-Mission Aircraft (CMMA) requirement genererebbe benefici annuali di quasi 3.000 posti di lavoro e 358 milioni di dollari di produzione economica per il Canada, secondo a uno studio indipendente condotto da economisti della Doyletech Corporation con sede a Ottawa.

L’attuale impronta canadese e gli investimenti annuali di Boeing contribuiscono per oltre 4 miliardi di dollari canadesi all’anno all’economia canadese e supportano oltre 14.000 posti di lavoro. L’azienda si impegna a fornire vantaggi industriali e tecnologici sul P-8 program, facendo crescere in modo significativo l’industria aerospaziale e della difesa del Canada“.

“Siamo impegnati nella ricerca della pace e della prosperità del Canada per coloro che difendiamo e serviamo, e siamo fiduciosi che le capacità senza pari del P-8 – e la nostra offerta P-8 per il Canada – riflettano questi ideali”, ha affermato Ted Colbert, president and CEO of Boeing Defense, Space and Security. “In stretta collaborazione con i nostri Canadian industry P-8 partners e la nostra vasta catena di fornitura nel paese, apprezziamo l’opportunità di costruire sulla nostra relazione di oltre 100 anni con il Canada e far crescere le nostre partnership e investimenti canadesi”.

“Boeing collabora con aziende canadesi da oltre un secolo e attualmente ha oltre 550 fornitori canadesi in tutte le province, inclusi 81 fornitori del P-8 program. La pietra angolare della P-8 partnership è il Team Poseidon, composto da CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada e Standard Aerospace.

Offrendo advanced anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, search and rescue capability, il P-8 è l’unico in-service, in-production multi-mission aircraft che soddisfa tutti i CMMA requirements. All’inizio di quest’anno, il governo canadese ha annunciato di aver presentato una Letter of Request attraverso l’U.S. government’s Foreign Military Sales program, per l’acquisizione di un massimo di 16 Boeing P-8A Poseidon“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)