Qatar Airways firma un accordo con Shell per la fornitura di Sustainable Aviation Fuel all’aeroporto di Amsterdam Schiphol

Qatar Airways ha firmato un accordo con Shell per l’approvvigionamento di 3.000 tonnellate di Sustainable Aviation Fuel (SAF) puro all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Comprende l’attuale jet fuel contract con Shell ad Amsterdam, che ora vedrà Qatar Airways utilizzare almeno un 5% SAF blend nel periodo contrattuale per l’anno fiscale 2023-2024. L’accordo bilaterale di Qatar Airways con Shell fa parte di uno sforzo più ampio avviato dall’alleanza oneworld, che ha fissato l’obiettivo di utilizzare SAF per il 10% dei combined fuel volumes entro il 2030.

Qatar Airways è il primo vettore in Medio Oriente e Africa a procurarsi una grande quantità di SAF in Europa oltre ai mandati SAF governativi. Il SAF offre un potenziale significativo per la decarbonizzazione, poiché il SAF puro può ridurre le emissioni dell’intero ciclo di vita fino all’80% rispetto al jet fuel convenzionale. Ciò significa che Qatar Airways ridurrà le proprie emissioni sui voli da Amsterdam di circa 7.500 tonnellate di CO2 per l’anno fiscale.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways siamo fortemente impegnati a sostenere gli sforzi del settore per aumentare l’uso di SAF, come uno dei pilastri chiave per decarbonizzare il industria aeronautica. L’anno scorso abbiamo firmato il nostro primo offtake agreement negli Stati Uniti e ora stiamo concludendo un accordo SAF multimilionario ad Amsterdam per illustrare il nostro impegno SAF e ribadire le nostre richieste per una catena di approvvigionamento SAF più solida in tutta la nostra rete globale.

Rimaniamo fermi nel nostro ambizioso obiettivo del 10% di utilizzo di SAF entro il 2030 e questo annuncio stabilisce un altro punto di riferimento per Qatar Airways che sottolinea l’esito positivo della collaborazione del settore, fondamentale per accelerare la fornitura di SAF e raggiungere il nostro obiettivo. Il SAF è ancora da 3 a 5 volte più costoso del carburante per aerei a base fossile. Questo è il motivo per cui è essenziale che tutte le parti interessate facciano la loro parte nel facilitare la ricerca e lo sviluppo delle SAF facilities, migliorare le economie di scala, fornire finanziamenti e porre politiche di supporto”.

“Qatar Airways e Shell hanno una storia di collaborazione, quindi è fantastico lavorare insieme ora sulla decarbonizzazione poiché forniamo loro SAF per la prima volta”, ha affermato Jan Toschka, presidente di Shell Aviation. “Il SAF è una leva chiave per la decarbonizzazione dell’aviazione, ma scalarne l’offerta e l’uso richiede un’azione concertata da tutto il settore dell’aviazione. L’accordo di oggi è un ottimo esempio delle azioni di collaborazione necessarie per contribuire ad accelerare il progresso dell’aviazione verso net zero”.

I passeggeri e i clienti di Qatar Airways possono oggi compensare le proprie emissioni di volo attraverso l’acquisto di crediti di carbonio di alta qualità, accreditati secondo i criteri dell’International Civil Aviation Organization. Qatar Airways attualmente investe in progetti di crediti di carbonio che generano energia rinnovabile. Qatar Airways sta inoltre lavorando all’introduzione di una soluzione che consentirà a passeggeri e clienti di compensare le proprie emissioni contribuendo al costo del SAF.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)