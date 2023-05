Etihad Airways nominata Environmental Airline of the Year 2023

Etihad Airways è stata nominata Environmental Airline of the Year 2023 per il secondo anno consecutivo ai prestigiosi Airline Ratings awards.

“I premi, che riconoscono il meglio del settore dell’aviazione e classificano le compagnie aeree in base a innovation, route networks and safety score, rispetto a criteri di valutazione rigorosi, hanno riconosciuto Etihad per il suo impegno per un’aviazione sostenibile attraverso l’innovazione e la collaborazione, insieme alla sua dedizione a guidare il cambiamento e i risultati, ad Abu Dhabi e nel mondo.

Oltre ad essere stata nominata ‘Environmental Airline of the Year’, Etihad si è classificata terza nell’Airline Ratings’ ‘Top 10 Airlines’ award, che valuta le compagnie aeree in termini di comfort, innovazione, valore e sicurezza in Economy, Business e First Class.

La strategia di sostenibilità di Etihad è incentrata sul raggiungimento di riduzioni delle emissioni attraverso misure interne al settore, allineandosi alle roadmap e ai quadri del settore, collaborando con gli ecosistemi industriali degli Emirati Arabi Uniti e rimanendo trasparenti e proattivi per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.

Nel suo più recente sustainability report released pubblicato nel maggio 2023, Etihad ha annunciato di aver ottenuto una riduzione del 26% delle emissioni di CO2 per tonnellata per chilometro (RTK). Questo risultato è sostenuto dalle principali iniziative di sostenibilità di Etihad, tra cui il programma Greenliner che utilizza la flotta Boeing 787 Dreamliner della compagnia come flying test-beds, nonché il Sustainable50 A350-1000“, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di ridurre il nostro CO2 RTK del 26%. Questo risultato è una testimonianza della dedizione e degli sforzi del nostro team per guidare il nostro programma di sostenibilità e li ringraziamo per i loro contributi. Sono anche molto orgoglioso dei nostri risultati complessivi, che vanno oltre la fornitura di riduzioni dirette di CO2, ma esplorano soluzioni innovative alle sfide più ampie che la sostenibilità dell’aviazione deve affrontare, come potete vedere nel nostro rapporto annuale”.

Geoffrey Thomas, Airlineratings.com Editor-in-Chief, ha dichiarato: “Etihad Airways ha dimostrato la sua leadership nella spinta per un volo sostenibile con il suo programma Greenliner Boeing 787 e lo scorso anno con il suo Sustainability50 A350. Sotto ogni aspetto, il personale e il management di Etihad Airways si impegnano a ridurre l’impronta di CO2 della compagnia aerea e si vede. Il Sustainability Report 2021-2022 della compagnia aerea dimostra i potenziali progressi da compiere nell’aviazione sostenibile attraverso un’ampia gamma di iniziative”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)