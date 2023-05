SAS apre le prenotazioni per il primo electric flight nel 2028

Il 2 giugno alle 12:00 CET. SAS apre le prenotazioni dei posti per il suo primo commercial electric flight in Svezia, Norvegia e Danimarca. “SAS invita i viaggiatori a unirsi per scrivere questo prossimo capitolo della storia dell’aviazione, con 30 posti disponibili per la prenotazione su ciascuno dei tre voli inaugurali, che dovrebbero aver luogo nel corso del 2028.

L’obiettivo di SAS è l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Una parte importante del raggiungimento di questo obiettivo è lo sviluppo e l’utilizzo di innovazioni tecnologiche come gli aerei elettrici su viaggi più brevi”, afferma SAS.

“Sin dal suo inizio nel 1946, SAS è stato uno dei pionieri nel settore aereo, essendo ad esempio il primo operatore aereo commerciale a sorvolare il Polo Nord per ridurre significativamente i tempi di volo tra i continenti. Un’attività rivoluzionaria per la quale SAS ha ricevuto il Columbus Prize. Il fatto che ora possiamo invitare i nostri passeggeri alla prossima importante pietra miliare nel futuro dell’aviazione è una naturale continuazione di quello spirito pionieristico e un passo significativo nel nostro viaggio verso un’aviazione più sostenibile”, afferma Anko van der Werff, President & CEO of SAS.

“Il prezzo del biglietto per il volo inaugurale sarà SEK/NOK/DKK 1946, un omaggio all’anno in cui SAS ha iniziato a volare. Le prenotazioni possono essere effettuate su flysas.com/electric a partire dal 2 giugno alle 12:00 CET.

Essere una forza trainante in un’aviazione più sostenibile è la nostra priorità e stiamo lavorando attivamente per ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto sul clima. Ciò include il sostegno all’innovazione e alle partnership per trovare nuove soluzioni, effettuare investimenti in nuovi velivoli più efficienti in termini di consumo di carburante, aumentare la produzione e l’uso di carburanti per aviazione più sostenibili e molti altri miglioramenti alle nostre offerte e servizi di bordo.

Per ridurre le nostre emissioni e guidare le nostre iniziative ambientali, abbiamo azioni e obiettivi per il clima a breve e lungo termine.

Le pietre miliari significative della sostenibilità includono:

2019: una partnership con Airbus per aprire la strada all’uso su larga scala di low and zero emission commercial aircraft.

2019: SAS collabora con Heart Aerospace per guidare lo sviluppo di velivoli elettrici. Successivamente, nel settembre 2022, abbiamo firmato una lettera di supporto riguardante il loro nuovo electric ES-30 per la nostra regional fleet.

I futuri obiettivi di sostenibilità includono:

2030: Riduzione del rumore del 50% rispetto al 2010.

2030: Sustainable aviation fuel equivalente alla SAS domestic production.

2050: Net-zero carbon emissions in linea con l’ambizione aggiornata IATA”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)