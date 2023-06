AirlineRatings classifica EVA Air tra le Top 25 World’s Best Airlines per il 2023

EVA Air onforma: “Mentre EVA Air riporta i voli alle frequenze pre-Covid, rimane fermamente concentrata sulla qualità del servizio e sulla sicurezza classificandosi all’8° posto nel Top 25 Best Airlines in the World for 2023 di AirlineRatings. A gennaio, l’autorevole sito online di valutazione dei prodotti, della sicurezza e delle protezioni COVID-19 ha classificato EVA Air al 9° posto nel Top 20 Safest Airlines for 2023. Ulteriori informazioni sul sito di valutazione e sui riconoscimenti sono disponibili su Airlineratings.com. Gli aggiornamenti su orari, servizi e pratiche di sicurezza di EVA Air sono disponibili al sito http://www.evaair.com/.

Per essere incluse tra le prime 25 al mondo, le compagnie aeree devono ottenere il massimo punteggio di sette stelle per la sicurezza e dimostrare di essere leader nell’innovazione per il comfort dei passeggeri”

“Ci concentriamo sulla leadership e sulle compagnie aeree che innovano per fare una reale differenza nell’esperienza dei passeggeri”, ha dichiarato Geoffrey Thomas, Editor-in-Chief di AirlineRatings.com.

“Siamo lieti che l’impegno di tutto lo staff di EVA Air sia stato riconosciuto da Airline Ratings”, ha dichiarato Clay Sun, Presidente di EVA Air. “Durante le chiusure dovute alla pandemia, abbiamo continuato a migliorare i nostri servizi. Ora che le restrizioni sono terminate, stiamo riprendendo i voli e i servizi di bordo di alta qualità che i nostri passeggeri si aspettano da noi. Ad esempio, stiamo arricchendo e diversificando il nostro menu di bordo per offrire ai passeggeri opzioni di ristorazione create dai nostri acclamati chef su più rotte contemporaneamente”.

“Durante il periodo di restrizioni COVID, EVA Air si è dedicata ad identificare e adottare servizi e procedure che migliorano le esperienze di viaggio personalizzate dei passeggeri. Ha utilizzato le tecnologie più recenti per accelerare le comodità digitali, come il check-in automatico, e ha introdotto materiali elettronici per la lettura a bordo, come giornali e riviste. Allo stesso tempo, si è concentrata sul continuo miglioramento dei servizi, lanciando nuovi pasti a bordo creati in collaborazione con lo chef stellato Nakamura, lo chef Paul Lee e Ching-Biao Huang, chef gourmet cinese. Ha anche aggiunto bevande di bordo pluripremiate, con il “Simple Kaffa” del campione del mondo dei baristi Berg Wu e il VWI del campione della World Brewers Cup Chad Wang.

Oltre 360 delle compagnie aeree elencate su AirlineRatings.com trasportano il 99% dei passeggeri del mondo e sono valutate dal sito. Il sistema di valutazione è stato progettato per includere fattori legati ai controlli degli organi di governo dell’aviazione, delle principali associazioni mondiali e dei dati di sicurezza delle compagnie aeree stesse.

EVA Air continuerà a migliorare, innovare e introdurre servizi nuovi e aggiornati per migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: Eva Air)