SAS: prosegue il trend positivo per la passenger demand

SAS informa: “La stagione estiva si sta avvicinando e abbiamo notato una continua evoluzione positiva della passenger demand nel secondo trimestre. 5,4 milioni di passeggeri hanno volato con SAS durante il trimestre, il che rappresenta un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Siamo lieti di vedere che la domanda sottostante è stata buona durante il trimestre, nonostante le incertezze economiche nel suo insieme. Non vediamo l’ora di affrontare una stagione estiva intensa e di far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni di vacanza.

Durante il trimestre abbiamo continuato ad aumentare la nostra capacità per l’estate e l’autunno, aggiungendo nuove destinazioni e frequenze più elevate verso destinazioni popolari. Abbiamo aggiunto altre 10 rotte per la prossima estate e autunno, oltre alle 20 nuove rotte annunciate nel primo trimestre. Abbiamo inaugurato tre nuove rotte intercontinentali dirette, da Aalborg a New York, da Göteborg a New York e da Copenhagen a New York. Riprenderemo anche il traffico per Tokyo a giugno e, come annunciato dopo la fine del trimestre, ripristineremo una rotta diretta da Copenhagen a Bangkok, in Thailandia, oltre ad aggiungere voli settimanali per Agadir, Marocco, a partire da questo autunno”.

“Stiamo facendo progressi nel nostro Chapter 11 process negli Stati Uniti e nel raggiungere i nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. Durante il trimestre abbiamo compiuto il prossimo passo chiave in SAS FORWARD: avviare l’equity solicitation process. Stiamo eseguendo un solicitation process competitivo e ampio per garantire il capitale che aiuterà a far avanzare la nostra compagnia aerea e faciliterà la nostra emersione dal Chapter 11 process negli Stati Uniti.

Trimestre Febbraio 2023 – Aprile 2023:

Revenue: MSEK 8.955 (7.048).

Income before tax (EBT): MSEK -1.414 (-1.557).

Income before tax and items affecting comparability: MSEK -1.561 (-1.613).

Net income per il periodo: MSEK -1.525 (-1.520).

Utile per azione ordinaria: SEK -0,21 (-0,21).

Periodo Novembre 2022 – Aprile 2023:

Revenue: MSEK 16.851 (12.593).

Income before tax (EBT): MSEK -3.863 (-4.154).

Income before tax and items affecting comparability: MSEK -4.012 (-4.234).

Net income per il periodo: MSEK -4.234 (-3.962).

Utile per azione ordinaria: SEK -0,58 (-0,55).

SAS ha stipulato nuovi sale and leaseback agreements con Aviation Capital Group, assicurandosi un finanziamento a lungo termine per 10 nuovi aeromobili Airbus A320neo“, prosegue SAS.

“Stiamo entrando nell’intensa stagione estiva con una maggiore capacità, attraverso un gran numero di nuove rotte e frequenze, e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo e di portarli alle loro destinazioni di vacanza.

Continuiamo a fare progressi costanti con SAS FORWARD e il nostro Chapter 11 process. Prevediamo di completare l’equity solicitation process dopo l’estate e ci stiamo impegnando con le nostre diverse parti interessate per creare consenso per un piano di riorganizzazione. Attualmente miriamo a emergere dal Chapter 11 process nell’ultima parte della seconda metà del 2023.

Ci aspetta un periodo intenso mentre stiamo entrando nella stagione estiva. I miei colleghi di SAS stanno lavorando duramente per garantire che ci prendiamo la migliore cura possibile dei nostri clienti e sono enormemente grato per tutti i loro sforzi. Come sempre, non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo dei nostri aerei”, conclude Anko van der Werff, President & CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)