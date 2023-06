Emirates svela una nuova iniziativa di riciclaggio a circuito chiuso per ridurre la plastica

Questo mese Emirates presenta una nuova closed loop recycling initiative, in cui milioni di articoli a bordo come vassoi di plastica, ciotole e casseruole verranno ora riciclati in una struttura locale e trasformati in Emirates meal service products pronti all’uso.

In occasione dell’United Nations World Environment Day il 5 giugno e del tema #BeatPlasticPollution, Emirates introdurrà i nuovi utensili riciclati a bordo da giugno 2023 in poi.

“In linea con l’impegno di Emirates a consumare in modo responsabile, la nuova iniziativa rappresenta una transizione verso i principi di un’economia circolare, in base alla quale gli articoli vengono riutilizzati e riciclati. Milioni di articoli per il servizio pasti di Economy e Premium Economy Class saranno raccolti dopo i voli, lavati e controllati per eventuali danni, trasportati in una struttura a Dubai per essere macinati, rielaborati e trasformati in nuovi piatti, ciotole e vassoi, prima di essere inviati a Emirates Flight Catering per essere riutilizzati per migliaia di pasti in volo.

In collaborazione con deSter FZE UAE, fornitore leader di rviceware concepts per l’industria aeronautica ed esperto nella produzione a circuito chiuso, Emirates riutilizzerà materiali plastici che hanno già raggiunto la fine del loro ciclo di vita e che altrimenti dovrebbero essere smaltiti. I nuovi vassoi, casseruole, piatti snack e ciotole, contenenti almeno il 25% di materiale riutilizzato (riciclato), saranno rimessi in servizio sugli aerei di tutto il mondo e la percentuale continuerà ad aumentare nel tempo.

Emirates ha scelto di collaborare con deSter una volta che una struttura negli Emirati Arabi Uniti era pronta a facilitare l’enorme portata del fabbisogno di Emirates, riducendo sostanzialmente l’impronta di carbonio dell’invio dei prodotti in un altro paese per essere riciclati. La facility di deSter incorpora anche principi di progettazione sostenibile incentrati sull’energia solare, l’uso efficiente dell’acqua e la riduzione al minimo dei rifiuti”, afferma Emirates.

“Emirates si impegna a ridurre i rifiuti di plastica e ha già implementato diverse iniziative oltre al nuovo progetto di riciclaggio a circuito chiuso.

Emirates ha deviato ogni anno oltre 150 milioni di articoli in plastica monouso dalle discariche sostituendo cannucce di plastica, borse per la vendita al dettaglio a bordo e agitatori con alternative di carta e legno di provenienza responsabile.

I passeggeri di Economy e Premium Economy Class possono sentirsi a proprio agio con morbide coperte a bordo, dove ogni coperta è realizzata con 28 bottiglie di plastica riciclate. Nel corso di un anno, questa iniziativa salva 88 milioni di bottiglie di plastica dalla discarica.

L’attuale gamma di inflight toy bags, baby amenity kits e plush toys di Emirates è realizzata con bottiglie di plastica riciclate e oltre 8 milioni di bottiglie di plastica sono state riutilizzate durante 12 mesi di amenity kit production.

Le coperture igieniche per le ciotole dei vassoi e dei bicchieri di plastica Emirates sono realizzate con l’80% di plastica riciclata (rPET).

Gli amenity kit in Emirates Economy e Premium Economy sono realizzati con materiali alternativi come carta kraft, carta di riso e plastica riciclata, riducendo il consumo di plastica vergine.

L’Emirates Cabin Crew segrega le bottiglie di vetro e plastica per il riciclaggio a Dubai, deviando circa 500.000 chilogrammi di plastica e vetro dalla discarica nel 2022″, conclude Emirates.

( Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)