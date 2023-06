Lufthansa nomina il suo quinto Boeing 787-9 “Wiesbaden”

Lufthansa informa: “Wiesbaden ha un nuovo ambasciatore volante. Il quinto Boeing 787-9 della flotta Lufthansa, con registrazione D-ABPB, è stato nominato oggi all’aeroporto di Francoforte dal primo ministro dell’Assia Boris Rhein con il nome della capitale dello stato. Dal 22 maggio è in servizio verso destinazioni in Canada e Stati Uniti. La sua prima destinazione con passeggeri a bordo è stata Dallas, Texas. D-ABPB è il quinto velivolo in totale a portare il nome “Wiesbaden” in tutto il mondo”.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Il Boeing 787-9 definisce gli standard in termini di sostenibilità e comfort. È uno degli aerei a lungo raggio più silenziosi ed economici della nostra flotta e offre a tutti i clienti un’esperienza di volo premium. Con queste qualità, si adatta perfettamente a Wiesbaden, la capitale dello stato dell’Assia, il cui nome porterà in giro per il mondo come ambasciatore internazionale”.

Boris Rhein, Minister President of the State of Hesse, ha dichiarato: “Lufthansa è uno dei più grandi e importanti datori di lavoro del nostro stato. La compagnia aerea è una garanzia di prosperità per l’Assia. Con il dispiegamento del nuovo aereo, Lufthansa non solo contribuisce a garantire l’eccezionale fattore di posizione della regione, si impegna anche per i viaggi sostenibili. Con il nome “Wiesbaden”, questo aereo diventerà un ambasciatore per la capitale dell’Assia e lo stato dell’Assia. Auguro all’aereo, ai suoi passeggeri e all’equipaggio good flight in ogni momento”.

Gert-Uwe Mende, Lord Mayor of the state capital Wiesbaden, ha dichiarato: “Lufthansa sta ancora una volta dando le ali alla capitale dello stato Wiesbaden, ne siamo molto lieti. Il nuovo aereo porta il nome di Wiesbaden nel mondo. Molti passeggeri e i membri dell’equipaggio sperimenteranno il nuovo aereo come un mezzo di trasporto sicuro, comodo ed efficiente, tecnicamente aggiornato”.

“Il 31 marzo “Papa Bravo” è stato trasferito dal suo stabilimento di produzione di Everett negli Stati Uniti alla Germania. Da allora, il Dreamliner è stato utilizzato inizialmente fino a tre volte al giorno tra Francoforte e Monaco. Ciò ha consentito di completare i voli di addestramento necessari e di addestrare il maggior numero possibile di equipaggi.

C’è una lunga tradizione di aerei che portano il nome della capitale dell’Assia. Il Boeing 787-9 è già il quinto aereo Lufthansa con il nome “Wiesbaden”. Il 15 luglio 1964, l’allora sindaco Georg Buch nominò per la prima volta un Boeing 727 con il nome della città termale all’aeroporto di Wiesbaden-Erbenheim.

Il predecessore del Boeing 787-9 con il nome “Wiesbaden” era un Airbus A340, chiamato con il nome della capitale dello stato nell’estate del 2009 e dismesso durante la pandemia”, prosegue Lufthansa.

“Il “Dreamliner” consuma in media solo circa 2,5 litri per passeggero e 100 chilometri di volo, fino al 40% in meno rispetto al suo predecessore, l’A340. Tra il 2022 e il 2027, Lufthansa Group riceverà un totale di 39 Boeing Dreamliner. Lufthansa opera attualmente cinque Boeing 787-9 con registrazioni D-ABPA, D-ABPB, D-ABPC, D-ABPD e D-ABPE. Nell’attuale orario estivo, le destinazioni in Canada e negli Stati Uniti sono servite esclusivamente con questo tipo di aeromobile: Austin (AUS), Dallas/Fort Worth (DFW), Denver (DEN), Detroit (DTW) e Montréal (YUL).

Il Boeing 787-9 offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata. La cabina dell’aereo è eccezionalmente silenziosa e, a seconda dell’ora del giorno, è idealmente illuminata da un nuovo sistema di illuminazione. L’area d’ingresso più alta offre a tutti gli ospiti una piacevole sensazione di spazio non appena salgono a bordo, e gli ampi finestrini offrono a tutti i passeggeri l’opportunità di far vagare lo sguardo verso l’orizzonte o di oscurarlo facilmente premendo un pulsante. Gli ospiti di Business Class godono di un posto all’avanguardia con accesso diretto al corridoio, tra le altre caratteristiche”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Oliver Roesler – Lufthansa)