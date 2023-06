IATA: prosegue una forte passenger traffic demand in aprile

IATA ha annunciato il proseguimento della forte passenger traffic demand nel mese di aprile. “Il traffico totale ad aprile 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPKs) è aumentato del 45,8% rispetto ad aprile 2022. A livello globale, il traffico è ora al 90,5% dei livelli pre-Covid. Con l’81,3%, il load factor del settore era solo di 1,8 punti percentuali al di sotto del livello pre-pandemia.

Il traffico domestico di aprile è aumentato del 42,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e ora si è completamente ripreso, registrando un aumento del 2,9% rispetto ai risultati di aprile 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 48,0% rispetto ad aprile 2022, con tutti i mercati che hanno registrato una buona crescita, con i vettori nella regione Asia-Pacifico che continuano a guidare la ripresa. Gli RPK internazionali hanno raggiunto l’83,6% dei livelli di aprile 2019”, afferma IATA.

“Aprile ha continuato il forte trend di traffico che abbiamo visto nel primo trimestre del 2023. L’allentamento dell’inflazione e l’aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei paesi OCSE, combinati con il calo dei prezzi del carburante per aerei, suggeriscono una forte domanda sostenuta di viaggi aerei e una moderazione delle pressioni sui costi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 192,7% nel traffico di aprile 2023 rispetto ad aprile 2022. La capacità è aumentata del 145,3% e il load factor è aumentato di 13,2 punti percentuali, all’81,6%.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 22,6% rispetto ad aprile 2022. La capacità è aumentata del 16,0% e il load factor è salito di 4,5 punti percentuali, all’83,3%, che è stato il secondo più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 38,0% rispetto ad aprile di un anno fa. La capacità è aumentata del 27,8% e il load factor è aumentato di 5,6 punti percentuali, al 76,2%.

Il traffico dei vettori nordamericani è aumentato del 34,8% nell’aprile 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 26,5% e il load factor è aumentato di 5,2 punti percentuali, all’83,8%, il più alto tra le regioni. Il traffico internazionale nordamericano è ora completamente recuperato, con RPK superiori dello 0,4% rispetto ai livelli di aprile 2019.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 25,8% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di aprile è aumentata del 26,4% e il load factor è sceso di 0,4 punti percentuali, all’83,1%.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 53,5% nell’aprile 2023 rispetto a un anno fa, il secondo aumento più alto tra le regioni. La capacità di aprile è aumentata del 50,0% e il load factor è salito di 1,6 punti percentuali al 69,8%, il più basso tra le regioni.

“Dirigendosi verso l’alta stagione dei viaggi nell’emisfero settentrionale, gli aerei e gli aeroporti sono pieni di persone desiderose di sfruttare la propria libertà di viaggio. Le compagnie aeree stanno lavorando duramente per soddisfarli con un’esperienza di viaggio fluida nonostante le continue carenze della catena di approvvigionamento e altre sfide operative. Purtroppo, alcuni governi sembrano più propensi a una regolamentazione punitiva che a fare la loro parte per consentire viaggi senza problemi.

EU 261 non ha portato ad una riduzione dei ritardi. Questo perché penalizzare le compagnie aeree aumenta i costi delle compagnie aeree ma non affronta i ritardi causati da fattori sui quali le compagnie aeree non hanno alcun controllo, come la gestione inefficiente del traffico aereo o la carenza di personale presso i fornitori di servizi di navigazione aerea. L’unica cosa migliore che l’Europa potrebbe fare per migliorare l’esperienza di viaggio è realizzare il cielo unico europeo. Per quanto riguarda altri governi che stanno contemplando regolamenti sui diritti dei passeggeri, evitare di ripetere l’errore dell’Europa sarebbe un utile punto di partenza.

Tra pochi giorni, i leader della comunità aeronautica globale si riuniranno a Istanbul in occasione del 79th IATA Annual General Meeting (AGM) e del World Air Transport Summit. La regolamentazione e altre questioni chiave, incluso il tema critico della sostenibilità, saranno all’ordine del giorno”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)