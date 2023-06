Air Canada inaugura i voli internazionali da Montreal a Tolosa e Copenhagen

Con l’arrivo di due voli in Europa oggi, Air Canada ha inaugurato due rotte strategiche non-stop dal suo hub globale di Montreal verso l’Europa. Il servizio non-stop annuale di Air Canada per Tolosa è la quarta destinazione della compagnia aerea in Francia e segna l’unico servizio annuale tra il Nord America e la Francia sudoccidentale, collegando due centri aerospaziali globali e due dinamiche città francofone. Inoltre, i servizi stagionali di Air Canada da Montreal a Copenhagen completano i suoi servizi tutto l’anno per la capitale danese da Toronto.

“Siamo molto entusiasti di aver lanciato i nostri tanto attesi nuovi voli tutto l’anno tra il nostro hub globale di Montreal verso il mondo francofono e Tolosa. Non solo colleghiamo due importanti città d’affari nel settore aerospaziale internazionale, ma stiamo stabilendo un altro comodo collegamento con la Francia e fornendo ai viaggiatori da Tolosa collegamenti verso un’ampia varietà di destinazioni tramite il nostro hub di Montreal”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning.

“Siamo entusiasti di inaugurare la nostra seconda rotta dal Canada a Copenhagen, offrendo ai viaggiatori di entrambe le sponde dell’Atlantico più scelte per visitare ed esplorare i rispettivi paesi. Tramite Copenhagen, un hub di Star Alliance, i nostri clienti saranno in grado di connettersi facilmente al più grande mercato scandinavo. Queste due entusiasmanti rotte sono un ulteriore segno del nostro impegno a Montreal come importante hub per la crescita della rete globale di Air Canada”, ha concluso Galardo.

“ADM Aéroports de Montréal accoglie con favore l’aggiunta di Copenhagen e Tolosa come ultime rotte di Air Canada. Il servizio verso queste due destinazioni rafforzerà l’offerta di voli di Montréal e rafforzerà lo status di YUL come importante hub internazionale per il traffico aereo”, ha affermato Philippe Rainville, CEO di ADM. “Entrambe queste città sono destinazioni importanti. Copenhagen è un importante punto di accesso ai paesi nordici e ospita i bellissimi monumenti architettonici della capitale danese per i visitatori. L’aggiunta di Tolosa, capitale mondiale dell’aeronautica, rafforzerà senza dubbio le relazioni commerciali. Questa è una notizia fantastica per la nostra industria aeronautica che opera dalla YMX International Aerocity di Mirabel, un vero faro di conoscenza e competenza per la provincia del Québec”.

I voli per Tolosa sono operati con Airbus A330 dotato di tre classi di servizio, uno dei quali è stato recentemente dotato di speciali sensori in collaborazione con In-Service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che utilizza aerei commerciali come piattaforma di osservazione globale dei cambiamenti climatici e della qualità dell’aria.

Il volo stagionale per Copenhagen è operato con B787 Dreamliner.

Tolosa ospita uno dei principali laboratori scientifici di IAGOS, il Laboratoire d’Aérologie, CNRS, e nella città francese si trova anche uno dei partner di IAGOS, Météo France.

I servizi internazionali di Air Canada a bordo degli aeromobili widebody offrono una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class, Premium Economy ed Economy. Tutte le cabine dispongono di schermi di intrattenimento in volo su ogni posto con ore di intrattenimento a bordo gratuito e la possibilità di acquistare la connettività Wi-Fi. Inoltre, per tutti i membri di Air Canada Aeroplan ci sono messaggi di testo gratuiti a bordo degli aerei dotati di Wi-Fi.

Air Canada dispone di 27 Maple Leaf lounge situate in Nord America e in tutto il mondo per i clienti idonei.

