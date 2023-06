Qatar Airways riprende i servizi giornalieri Tokyo Haneda – Doha dal 1° giugno

Qatar Airways riprende uno scheduled non-stop service tra il Tokyo International Airport (“Haneda”) e l’Hamad International Airport, a partire dal 1° giugno 2023. Qatar Airways opererà con il suo Airbus A350-900, dotato di 36 posti in Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class.

“Oltre al servizio esistente Tokyo Narita-Doha, la ripresa dei voli giornalieri dall’aeroporto di Haneda aumenterà la frequenza dei voli dall’area metropolitana di Tokyo da sette a 14 voli settimanali. I viaggiatori da Tokyo potranno godere di collegamenti senza soluzione di continuità verso oltre 160 destinazioni utilizzando l’ampia rete globale della World Best Airline, comprese destinazioni popolari in Africa, Europa, Medio Oriente e altro ancora, attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport, riconosciuto ‘Best Airport in the Middle East’ per la nona volta consecutiva”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La ripresa del servizio Tokyo Haneda – Doha segue la nostra importante espansione della rete annunciata all’ITB Berlin 2023, che vedrà 655 voli settimanali in più nel 2023 rispetto al 2022. Il Giappone rimane un mercato significativo per Qatar Airways e i suoi passeggeri e, oltre a Haneda, la compagnia aerea riprenderà presto i voli per Osaka quest’anno”.

Shinji Miyamoto, Qatar Airways Regional Manager for Japan and Korea, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare la ripresa dei voli per l’aeroporto di Haneda, dopo la pandemia. Siamo inoltre molto lieti che i clienti giapponesi possano provare l’esperienza della pluripremiata business class di Qatar Airways, Qsuite, che viene introdotta per la prima volta in assoluto in Giappone. Il Qatar ospiterà quest’anno vari eventi di livello mondiale dopo il successo della FIFA World Cup Qatar 2022™, tra cui l’ambita Formula 1® race per gli appassionati di sport motoristici. Speriamo che molti giapponesi voleranno con Qatar Airways per visitare il Qatar, poiché è una destinazione che offre innumerevoli attrazioni turistiche, come magnifiche esperienze nel deserto e heritage sites preservati”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)