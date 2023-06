I leader dell’aviazione si riuniscono a Istanbul per il 79° AGM IATA

L’International Air Transport Association (IATA), ha annunciato che i leader dell’industria aeronautica globale si stanno riunendo a Istanbul, Turchia, per il 79th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit, con Pegasus Airlines come compagnia aerea ospitante.

L’evento (4-6 giugno) attira i leader del settore tra le oltre 300 compagnie aeree membri IATA, nonché alti funzionari governativi, partner strategici, fornitori e media.

“In pochi giorni, Istanbul diventerà la capitale mondiale dell’aviazione. Le compagnie aeree si incontreranno per esaminare la ripresa del settore dal COVID-19, per pianificare la via da seguire verso un futuro più sostenibile, per discutere le opportunità della tecnologia per promuovere l’efficienza dalla moderna vendita al dettaglio e una migliore facilitazione e per comprendere le sfide normative comuni che devono affrontare. L’aviazione è importante. Connettere il mondo anche se le divisioni geopolitiche si approfondiscono è una missione vitale che richiede compagnie aeree redditizie, sicure, efficienti e sostenibili. I risultati di questo AGM devono impostare la direzione per una connettività globale ancora più efficace”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Mehmet T. Nane, Chairperson of the Board of Directors, Pegasus Airlines, and Chair of the IATA Board of Governors, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare i nostri partner del settore nella grande città di Istanbul e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti qui per lo IATA AGM, in particolare mentre guardiamo avanti al nostro 100th aircraft milestone nel 100th anniversary of Republic of Türkiye entro la fine dell’anno. L’aviazione si è riunita per aiutare la popolazione della Turchia a ricostruire dopo il tragico terremoto di febbraio. Ora l’aviazione si riunisce per discutere questioni vitali riguardanti il nostro percorso verso net-zero CO2 nel 2050, la diversità del nostro settore, la nostra ripresa operativa dalle profondità del COVID e molti altri argomenti”.

“Il World Air Transport Summit segue immediatamente l’AGM.

Il popolare CEO Insights Panel, moderato da Richard Quest della CNN, vedrà la partecipazione di Greg Foran (CEO, Air New Zealand), Yvonne Manzi Makolo (CEO, Rwandair), John W. Dietrich (Presidente e CEO, Atlas Air Worldwide) e Campbell Wilson (CEO and MD, Air India).

Oltre alle prospettive economiche aggiornate del settore, gli argomenti chiave da affrontare includono:

– Una visione “Big Picture” delle sfide che il settore deve affrontare con il cambiamento dei mercati dell’energia e lo spostamento delle supply chain.

– Il contributo dell’aviazione alla ripresa dal terremoto in Turchia.

– Progressi nella sostenibilità.

– Apprendimenti dai 2022 operational challenges.

Un momento clou sarà la quarta edizione dei Diversity and Inclusion Awards sponsorizzati da Qatar Airways. Questi premi riconoscono le organizzazioni e gli individui che stanno facendo la differenza nel contribuire a guidare la 25by2025 initiative del settore per rendere l’industria aeronautica più equilibrata dal punto di vista del genere.

Questa sarà la seconda volta che l’AGM sarà ospitato a Istanbul, l’ultima volta nel 2008. La Turchia si sta riprendendo con forza dalla chiusura della pandemia. Nel 2022 i viaggi da/per la Turchia sono aumentati di quasi il 60% ed è ora il settimo più grande international passenger market al mondo”, afferma IATA.

“Dall’ultima volta che siamo stati a Istanbul, la Turchia è diventata un’incredibile potenza aeronautica globale. Non c’è dubbio che l’importanza della Turchia per l’aviazione globale continuerà a crescere in modo significativo”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)