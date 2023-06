News Brevi – 02.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 50 – Un neonato di appena un giorno di vita, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, è stato trasportato d’urgenza nel primo pomeriggio di ieri da Alghero (SS) a Genova, a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’emergenza ha consentito al piccolo di ricevere le cure necessarie presso l’Ospedale pediatrico “G. Gaslini” di Genova. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il neonato, protetto in una culla termica, è stato imbarcato insieme al papà e all’equipe medica, a bordo del velivolo militare, per poi decollare dall’aeroporto di Alghero intorno alle ore 15.15. Dopo circa un’ora, l’aereo militare ha raggiunto l’aeroporto di Genova dove il piccolo paziente è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico “Istituto Giannina Gaslini” del capoluogo della Regione ligure. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CLEANJOULE ANNUNCIA UN INVESTIMENTO PER ACCELERARE LA PRODUZIONE DI SAF – CleanJoule, una startup statunitense focalizzata sulla produzione di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF), ha annunciato un round di investimento da 50 milioni di dollari guidato dai dirigenti di Indigo Partners, una società di private equity statunitense. Il round ha visto anche la partecipazione di GenZero, una piattaforma di investimento focalizzata sulla decarbonizzazione di Temasek con sede a Singapore, Cleanhill Partners, una società di private equity statunitense focalizzata sulla decarbonizzazione e tre compagnie aeree: Frontier Airlines con sede negli Stati Uniti, Wizz Air con sede in Europa e Volaris con sede in Messico. I fondi raccolti da questo round sosterranno l’ulteriore sviluppo della tecnologia di CleanJoule per produrre SAF ad alte prestazioni da residui agricoli e altre biomasse di scarto in modo più economico. Come parte dell’investimento del consorzio, Frontier Airlines, Wizz Air e Volaris hanno firmato accordi vincolanti per acquistare fino a 90 milioni di galloni di SAF. I dirigenti di Indigo Partners riceveranno anche un posto nel Consiglio di amministrazione di CleanJoule. Mukund Karanjikar, cofondatore e amministratore delegato di CleanJoule, ha dichiarato: “L’industria dell’aviazione rappresenta una frontiera fondamentale per la riduzione delle emissioni di carbonio. Non c’è mai stato un momento più cruciale per guidare il cambiamento che attraverso valide alternative di carburante sostenibile. Con l’avanzamento della commercializzazione della nostra tecnologia di carburante, CleanJoule è ben posizionata per scalare l’offerta di SAF sul mercato e accorciare le distanze nella transizione verso un’industria aeronautica più verde. Siamo orgogliosi di avere il sostegno dei nostri nuovi partner investitori, che non solo condividono la nostra missione, ma hanno scelto di riporre il loro capitale e la loro fiducia in noi per guidare la trasformazione dell’aviazione globale”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MAGGIO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di maggio 2023. A maggio Ryanair Group ha trasportato 17,0 milioni di passeggeri (maggio 2022: 15,4 milioni, +10%), con un load factor del 94% (92% a maggio 2022). Ryanair ha operato oltre 94.400 voli a maggio 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a maggio 2023 si attesta a 171,9 milioni di passeggeri (+39%), con un load factor del 94% (+10%).

JETBLUE E FRONTIER ANNUNCIANO UN DIVESTITURE AGREEMENT IN RELAZIONE ALLA FUSIONE DI JETBLUE CON SPIRIT – JetBlue Airways Corporation e Frontier Group Holdings, Inc. hanno annunciato che le compagnie aeree hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale JetBlue cederà tutte le le partecipazioni di Spirit Airlines, Inc. al New York’s LaGuardia Airport a Frontier, in relazione alla prevista fusione di JetBlue con Spirit. Queste cessioni fanno parte degli impegni anticipati di JetBlue inclusi nell’accordo di fusione con Spirit e sono condizionati alla chiusura della transazione JetBlue-Spirit. “Siamo impegnati a garantire che la nostra combinazione con Spirit preservi l’accesso ai vettori ultra low cost a New York”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Siamo lieti che questo accordo con Frontier manterrà lo stesso livello di servizio di vettore ultra low cost all’aeroporto LaGuardia”. “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo per acquisire le coppie di slot e gli interessi in locazione di Spirit presso l’aeroporto LaGuardia di New York, in attesa dell’approvazione regolamentare della fusione JetBlue-Spirit”, ha affermato Barry Biffle, Presidente e CEO di Frontier Airlines. “Ci consentirà di espandere in modo significativo le nostre operazioni presso LaGuardia e di offrire ancora più tariffe basse ai consumatori nell’area metropolitana di New York City”. Secondo i termini dell’accordo, JetBlue ha accettato di trasferire a Frontier tutte le partecipazioni di Spirit presso LaGuardia, costituite principalmente da sei gate presso il Marine Air Terminal e 22 takeoff and landing slots. Le cessioni sono condizionate e avverranno dopo la chiusura della combinazione pianificata di JetBlue con Spirit e sono soggette a ulteriori condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte della Port Authority of New York and New Jersey e della FAA/DOT. JetBlue prevede di chiudere la transazione con Spirit nella prima metà del 2024.

DELTA: SECONDO VOLO IN NORMANDIA PER IL 79° D-DAY ANNIVERSARY – Per il secondo anno consecutivo, Delta ha avuto l’onore di portare più di 40 veterani della seconda guerra mondiale su un volo charter in Normandia, Francia, per la 79a commemorazione annuale dellA 1944 D-Day invasion. Questo programma, gestito in collaborazione con il partner Best Defense Foundation e con il supporto di Michelin, sottolinea l’impegno di lunga data di Delta e il supporto dei veterani. Lo scorso giugno, per l’anno inaugurale di questa impresa, un volo Charter di Delta è atterrato a Deauville, Francia, il primo per una compagnia aerea passeggeri statunitense, per riportare i veterani della Seconda Guerra Mondiale sul sito per le commemorazioni del D-Day. Il 31 maggio, lo storico charter è partito ancora una volta per riportare i veterani della seconda guerra mondiale sulle spiagge della Normandia per il 79° anniversario del D-Day. Delta ha fornito ulteriore supporto ai veterani della seconda guerra mondiale per il viaggio di quest’anno, con diversi dipendenti – che fanno parte del Veteran Business Resource Group della compagnia aerea – che hanno ricevuto una formazione speciale attraverso la Best Defense Foundation. “Siamo onorati di lavorare a fianco della Best Defense Foundation per supportare i nostri veterani che si sono sacrificati così tanto per il nostro paese”, ha dichiarato il CEO di Delta Ed Bastian. “Il team Delta mostrerà la sua eccellenza nel servizio di livello mondiale per i nostri eroi che viaggiano in questo viaggio fondamentale, che è una vera rappresentazione dei nostri valori. Sono grato per i numerosi membri del team Delta che stanno dedicando il loro tempo e la loro passione a questa impresa”.

ICAO ISTITUISCE UN ICAO LIAISON OFFICE A NADI, FIJI – È stata raggiunta una pietra miliare significativa nell’impegno dell’ICAO per rafforzare il sostegno ai Pacific Small Island Developing States (PSIDS), con il governo delle Figi e l’ICAO che hanno concordato l’istituzione di un ICAO Liaison Office for PSIDS in Nadi, Fiji. L’accordo è stato firmato dal Fjii’s Deputy Prime Minister and Minister for Tourism and Civil Aviation, On. Viliame Gavoka e da Segretario Generale ICAO, Juan Carlos Salazar, all’ICAO Global Implementation Support Symposium, che si sta attualmente svolgendo a Seoul. Un dedicated ICAO Liaison Officer svolgerà un ruolo fondamentale nel promuovere la collaborazione, fornire assistenza tecnica e affrontare le sfide uniche dell’aviazione affrontate da questi paesi. “Siamo lieti di formalizzare questo accordo con il governo delle Figi, che dimostra il nostro impegno condiviso per rafforzare la cooperazione e il sostegno nel settore dell’aviazione per i Pacific Small Island Developing States”, ha osservato il segretario generale Salazar. “L’ICAO Liaison Officer con sede a Nadi fungerà da punto focale per migliorare la comunicazione, fornire assistenza su misura e affrontare le esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi globali e regionali ICAO”. Stabilendo una presenza fisica a Nadi, l’ICAO mira a facilitare una più stretta collaborazione, fornendo assistenza e competenze mirate per soddisfare le loro esigenze aeronautiche uniche. L’accordo odierno rafforza inoltre l’impegno di entrambe le parti a promuovere una più stretta cooperazione e l’attuazione di iniziative di sostegno per migliorare aviation safety, security and sustainability, contribuendo a garantire lo sviluppo sostenibile dell’aviazione nella regione.

DASSAULT AVIATION: RICONOSCIMENTO AD ABILYMPICS – Dassault Aviation informa: “Sébastien, design office technician at DTAS in Mérignac, ha partecipato ai 10th International Abilympics, un concorso globale di competenze progettato per mostrare le capacità professionali delle persone con disabilità. Erano rappresentate quasi 50 professioni e 26 paesi. Con il supporto di Dassault Aviation nella sua preparazione, Sébastien ha rappresentato la Francia nel computer-aided design ed è arrivato secondo nella sua categoria”.

KLM: GUARDIAMO AVANTI PER COSTRUIRE UNA AIRLINE INDUSTRY FORTE E SOSTENIBILE – KLM, in risposta al fifth state agent report, informa: “Nel 2020, KLM si è trovata ad affrontare una crisi causata dalla pandemia Covid-19. Il governo olandese è venuto in nostro soccorso fornendoci un pacchetto di supporto che consisteva in un prestito diretto di 1 miliardo di euro e una garanzia su una linea di credito di 2,4 miliardi di euro. Siamo grati per questo supporto. Le condizioni per il prestito pubblico e la garanzia sulla linea di credito si sono concentrate su; riduzione dei costi controllabili, un contributo basato sulle condizioni di lavoro da parte dei dipendenti, condizioni di sostenibilità e qualità della vita, altre condizioni come il divieto di pagamento dei dividendi. Queste condizioni sono state stabilite nell’accordo quadro. KLM ha raggiunto comodamente la riduzione del 15% dei costi controllabili nel 2020, 2021 e 2022; i dipendenti KLM hanno versato un contributo basato sulle condizioni di lavoro, in base alla loro capacità contributiva, compreso tra lo 0% e il 20% nei primi 17 mesi della crisi; 550 nuovi addetti di terra sono stati assunti nelle operazioni KLM presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, risolvendo i problemi operativi sorti a partire da maggio 2022; i prestiti sono stati rimborsati, con gli interessi, ed è iniziato il rimborso delle imposte differite; KLM ha ripreso a registrare risultati finanziari positivi nel 2022; è stata stipulata una linea di credito commerciale con 14 banche in modo che gli aiuti governativi possano essere sospesi a partire da aprile. Le mutevoli circostanze economiche e la scarsità nel mercato del lavoro hanno posto nuovi dilemmi e costretto KLM a fare scelte difficili, che si sono rivelate vincenti. Il sostegno del governo è stato efficace e KLM è sopravvissuta con successo alla crisi. I viaggiatori possono contare su di noi, la nostra rete è stata preservata e i prestiti sono stati rimborsati molto prima del previsto. La segnalazione di KLM è sempre stata corretta, fattuale e scrupolosa, anche nella sua relazione annuale, e ha sempre informato i ministeri competenti delle sue considerazioni. KLM è ottimista riguardo al futuro. I nostri 33.000 dipendenti sono grati per il sostegno del governo e orgogliosi che KLM sia emersa da questo periodo difficile. È tempo di guardare avanti e di lavorare insieme per costruire una airline industry forte e più sostenibile”.

PIPISTREL ESPANDE LA SUA PRESENZA IN AFRICA CON ABSOLUTE AVIATION – Pipistrel, una società Textron Inc., sta rafforzando la sua rete di vendita africana con la nomina di Absolute Aviation, con sede presso l’aeroporto Lanseria International in Sudafrica, come distributore in 11 paesi in tutta l’Africa meridionale e centrale. Già partner di lunga data di Textron Aviation come authorized sales, service and parts representative for Cessna and Beechcraft in southern and central Africa, Absolute Aviation si assumerà la responsabilità per sales, service support and training per i Pipistrel ultralight, light sport and type certified aircraft, che includono Alpha Trainer, Velis Electro, Explorer e Panthera. Absolute Aviation presenterà anche velivoli dimostrativi in tutta la regione per promuovere le offerte di Pipistrel. Absolute Aviation servirà Angola, Botswana, Repubblica Democratica del Congo, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Zambia e Zimbabwe. “Siamo pienamente impegnati a costruire la nostra rete di distributori in modo da poter soddisfare con precisione le esigenze dei nostri clienti in tutta l’Africa”, afferma Steve Mckenna, director of Sales and Marketing, Pipistrel. “In qualità di consolidato partner di Textron Aviation, l’approccio incentrato sul cliente di Absolute Aviation ci è ben noto e non vediamo l’ora di estendere questa collaborazione per presentare Pipistrel”. “L’estensione del nostro rapporto con Textron per includere Pipistrel sottolinea la fiducia che abbiamo sviluppato e il successo che abbiamo ottenuto”, aggiunge Neil Howard, CEO, Absolute Aviation. “Siamo impegnati a costruire su questo track record per Pipistrel nel mercato africano in rapida crescita”. La nomina di Absolute Aviation segue l’espansione di Pipistrel del suo distribution network nelle regioni chiave di tutto il mondo. Più di recente Pipistrel ha nominato Lincoln Park Aviation (LPA) come distributore per 15 stati degli Stati Uniti e Lanier Flight Center come distributore per cinque stati degli Stati Uniti.

TEXTRON SYSTEMS E ANDURIL INDUSTRIES COMPLETANO UNA UNCREWED TEAMING DEMONSTRATION – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., e Anduril Industries, defense technology company, hanno completato con successo una dimostrazione di un Textron Systems Aerosonde® Hybrid Quad (HQ) UAS, che ha operato con più payload a bordo, per simulare e geolocalizzare gli emettitori di minacce. Durante la dimostrazione, un operatore ha condotto missioni utilizzando Anduril’s Lattice for Mission Autonomy per comandare e controllare multiple first and third-party UAS con mixed sensor payloads and capabilities, tra cui un UAS HQ Aerosonde di Textron Systems e tre varianti dell’Anduril ALTIUS-600 Launched Effects family, per dimostrare una autonomous Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses (SEAD/DEAD) mission a sostegno di una Army Aviation Air Assault mission. Textron Systems e Anduril hanno integrato più sensori, piattaforme e reti tra team di manned and unmanned systems, modellando insieme hardware e software in tutti i domini. L’Aerosonde HQ ha vertical takeoff and landing (VTOL) capability ed è adatto per land and sea based intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) missions. Aerosonde si è espansa nel dominio marittimo, fornendo real-time situational awareness.