British Airways inizia ad operare su Istanbul Sabiha Gökçen

Istanbul Sabiha Gökçen è diventata l’ultima destinazione ad unirsi al network di British Airways, con il volo inaugurale che è atterrato giovedì 1 giugno 2023.

“La nuova rotta tra London Heathrow (LHR) e Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) opererà quattro volte a settimana il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica con un mix di aeromobili A320 e A321.

Sabiha Gökçen Airport è diventato un hub aggiungendo altre tre destinazioni questo giugno alla sua vasta rete. Queste includono London Heathrow (LHR), Rodi (RHO) e Mitilene (MJT), Grecia.

Sabiha Gökçen serve 154 destinazioni situate in 51 paesi tramite voli operati da 45 compagnie aeree. I primi quattro mesi del 2023 hanno visto il City Airport gestire quasi 14 milioni di movimenti di passeggeri.

Per celebrare l’omonimo aeroporto, British Airways ha optato per un equipaggio di volo tutto al femminile, con il capitano Jessica Telford e il primo ufficiale Kerry Bennett che hanno operato il volo inaugurale”, afferma British Airways.

Elisabeth Ruff, British Airways’ Head of Corporate Sales in Europe, ha dichiarato: “Mentre continuiamo il nostro programma di investimenti in nuovi prodotti, servizi e tecnologia, siamo entusiasti di aprire una connettività ancora maggiore tra due delle principali città del mondo, Istanbul e Londra”.

Berk Albayrak, CEO, Sabiha Gökçen Airport, ha dichiarato: “British Airways è diventata la 45a compagnia aerea ad operare su Sabiha Gökçen e ora i nostri passeggeri possono beneficiare della sua vasta rete di rotte globali. British Airways serve 200 destinazioni in più di 65 paesi e con la sua ampia flotta e i suoi rinomati servizi, l’aggiunta di questa rotta migliorerà senza dubbio ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti”.

“I clienti di British Airways hanno accesso a uno dei network più estesi al mondo, sia a livello domestico che internazionale, che offre voli da e per gli aeroporti centrali in orari convenienti. Attraverso il suo programma di sostenibilità, BA Better World, la compagnia aerea si impegna a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″, conclude British Airways

(Ufficio Stampa British Airways)