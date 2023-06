Il Ministry of Defense of Argentina acquisisce sei elicotteri Bell 407GXi

Bell Textron Canada Ltd., una società di Textron Inc., ha annunciato un accordo di acquisto per sei elicotteri Bell 407GXi. Il government-to-government contract è stato eseguito tra il Ministry of Defense of Argentina e Canadian Commercial Corporation. Gli elicotteri Bell 407GXi saranno utilizzati dall’aeronautica e dall’esercito argentino per assistere in Search and Rescue Missions.

“Il Bell 407GXi è una piattaforma collaudata in ambienti ad alta quota e sarà fondamentale per le Argentina’s Military Search and Rescue operations”, afferma John Ramos, managing director, Latin America. “Tutti e sei i Bell 407GX saranno equipaggiati con una utility configuration fondamentale per le missioni di salvataggio nel terreno montuoso dell’Argentina”.

“Fondata nel 1986, Bell Textron Canada Ltd. è ora rappresentata da 1.400 dipendenti altamente qualificati in tutto il paese, focalizzati su innovazione, customer experience, servizio e supporto superiori per i clienti di tutto il mondo. Bell Textron Canada Ltd. è responsabile dell’attuale Bell commercial production line, tra cui Bell 505, Bell 407GXi, Bell 429 e SUBARU Bell 412EPX. Ad oggi, l’azienda ha costruito più di 5.600 elicotteri commerciali e consegnato più di 1.000 velivoli a clienti canadesi”, afferma Bell Textron.

“Questo annuncio è una testimonianza della partnership di lunga data di Bell e CCC per fornire elicotteri di costruzione canadese ai clienti di tutto il mondo. Il MOD argentino sarà ben servito dall’affidabilità e dalle performance senza pari della sua nuova flotta Bell 407GXi. Il nostro team è lieto di consentire le loro search and rescue missions”, afferma Steeve Lavoie, Bell Textron Canada ltd.

“Bell dimostra la sua matura production and sustainment support capability con oltre 1.600 Bell 407 in tutto il mondo, registrando sei milioni di ore di volo in tutta la flotta ed eseguendo attivamente flight training, nonchè military and para-public missions. Il Garmin G1000H™ NXi Flight Deck del 407GXi migliora la situational awareness e riduce il pilot workload, fornendo easy-to-read information a colpo d’occhio. La nuova IFR capability del Bell 407GXi consentirà all-weather operations, pur continuando a fornire multi-mission capability in modo sicuro, affidabile ed efficace”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)