Decolla la rotta inaugurale Amsterdam-Montreal di Air Canada

Air Canada sta completando oggi i suoi voli inaugurali tra Montreal e Amsterdam, con un Boeing 787 Dreamliner che utilizza Sustainable Aviation Fuel.

“In concomitanza con il lancio della seconda rotta di Air Canada da Amsterdam verso il Canada, la compagnia aerea sta portando avanti ulteriori iniziative nel suo piano d’azione per il clima ampliando la sua partnership con il Sustainable Aviation Fuel (SAF) producer Neste in Europa, per incorporare ora Neste MY Sustainable Aviation FuelTM in alcuni dei suoi voli all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. L’uso del SAF potrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) fino all’80% durante il ciclo di vita del carburante, rispetto all’uso del jet fuel convenzionale”, afferma Air Canada.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo servizio non-stop tra Amsterdam e Montreal per l’estate 2023, che integra i nostri voli tutto l’anno tra la capitale olandese e Toronto. L’inizio dei nostri voli tra Montreal e Amsterdam segna anche la nostra prima fornitura SAF in Europa e dimostra il valore di questa tecnologia collaudata. Insieme all’intera industria aeronautica canadese, riteniamo che il Canada dovrebbe investire nella produzione SAF e invitiamo il governo e le altre parti interessate a renderlo una priorità”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.

“Per Air Canada, l’espansione della nostra partnership con Neste per fornire il nostro primo volo dall’Europa con SAF significa che stiamo facendo un ulteriore passo avanti e offriamo più SAF attraverso il nostro Leave Less Travel Program su book and claim basis, supportando ulteriormente il nostro viaggio verso il nostro ambizioso 2050 net zero emissions goal”, ha concluso Rousseau.

“I voli di Air Canada tra Montreal e Amsterdam sono operati con aeromobili Boeing 787 Dreamliner con tre classi di servizio. I cinque voli settimanali per l’estate 2023 completano i voli annuali di Air Canada tra Toronto e Amsterdam. Con fino a due voli giornalieri tra il Canada e Amsterdam da due degli hub globali di Air Canada, i clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno scelte convenienti per visitare ed esplorare i reciproci continenti.

I servizi internazionali di Air Canada a bordo degli aeromobili widebody offrono una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class, Premium Economy ed Economy. Tutte le cabine dispongono di schermi di intrattenimento in volo su ogni posto con ore di intrattenimento a bordo gratuito e la possibilità di acquistare la connettività Wi-Fi. Inoltre, tutti i membri di Air Canada Aeroplan possono inviare messaggi di testo gratuiti a bordo di aeromobili dotati di Wi-Fi.

Air Canada dispone di 27 Maple Leaf lounge situate in Nord America e in tutto il mondo per i clienti idonei.

Il Leave Less Travel Program di Air Canada offre a corporate customers and cargo freight forwarders l’opportunità di compensare o ridurre le emissioni di gas serra legate ai viaggi di lavoro o alle spedizioni di merci. Con l’aggiunta di Amsterdam come sede di rifornimento SAF, Air Canada può ora aumentare il SAF a Schiphol Airport come fa al San Francisco International Airport. Attraverso una book and claim solution, Air Canada può trasferire gli environmental attributes del SAF ai corporate partner, anche se non sono fisicamente collegati a questi siti di fornitura”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)