Boeing e Air Tanzania celebrano la prima 767 Freighter Delivery in Africa

Boeing e Air Tanzania celebrano la consegna del primo 767-300 Freighter della compagnia aerea. L’aereo è arrivato oggi all’hub della compagnia aerea a Dar es Salaam e fornirà all’operatore una dedicated air freight capacity per servire il crescente cargo market del Paese. La consegna segna anche la prima direct 767 Freighter delivery da Boeing a un vettore africano.

“Siamo entusiasti di accogliere il Boeing 767-300 Freighter nella nostra flotta. Il 767 soddisferà la crescente cargo demand che in precedenza era trasporta da aerei passeggeri”, ha dichiarato l’ Eng. Ladislaus Matindi, Air Tanzania managing director. “Il 767 consentirà ad Air Tanzania di sostenere un viaggio verso un futuro più sostenibile e un time critical cargo schedules in tutta l’Africa e oltre. Non vediamo l’ora di espandere la nostra industria di importazioni ed esportazioni che richiedono consegne tempestive. L’arrivo dell’aereo aprirà opportunità per le imprese globali per il trasporto di commercial cargo goods in varie parti del mondo, il che stimolerà la crescita economica nazionale”.

“L’eccellente fuel efficiency, la flessibilità operativa e i bassi livelli di rumorosità del 767-300 Freighter consentiranno ad Air Tanzania di supportare time-critical cargo schedules in tutta l’Africa e oltre. In grado di volare per 3.255 miglia nautiche con un revenue payload di oltre 52 tonnellate, il 767-300 Freighter è l’aereo ideale per gli e-commerce and express cargo markets in crescita. Questo è il primo dedicated freighter di Air Tanzania, poiché il paese cerca di espandere le importazioni e le esportazioni di merci deperibili, prodotti farmaceutici e altri prodotti che richiedono consegne tempestive”, afferma Boeing.

“Il 767 Freighter consentirà ad Air Tanzania di far crescere in modo significativo le sue operazioni esistenti, con maggiore efficienza e flessibilità attraverso il suo network”, ha affermato Anbessie Yitbarek, vice president, Africa Sales and Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “I cargo customers di Air Tanzania ora hanno molte più opzioni, poiché la compagnia aerea aumenta la connettività merci tra Africa, Europa, Medio Oriente e Asia”.

“Air Tanzania opera attualmente commercial services in tutta l’Africa e verso destinazioni in Asia con una flotta che include due 787-8 Dreamliner. La compagnia aerea ha anche ordini per un ulteriore 787-8 e due 737 MAX“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)