News Brevi – 03.06.2023

EUROPEAN AGENCY GROUP: I CAPI DELLE FORZE AEREE DELLE 7 NAZIONI COMPONENTI L’EAG DI INCONTRANO PER PARLAREDI COOPERAZIONE E INTEROPERABILITA’ – L’Aeronautica Militare informa: “Nel contesto delle prime lesson identified a seguito del rischieramento di unità aeree della NATO sul fianco est dell’Europa, in risposta alla minaccia russa, lo European Air Group Steering Group, composto dai Capi di Stato Maggiore o loro delegati delle Forze Aeree di Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, si è riunito a Rotterdam (NLD) il 24 maggio u.s. Lo Steering Group è il più alto organismo di gestione dell’EAG e si riunisce ogni anno per stabilire linee di indirizzo per il Gruppo. Questo incontro è stato organizzato e presieduto dal Lt. Gen. André Steur, Comandante della Royal Netherlands Air Force e attuale Direttore dello European Air Group. Lo scopo dell’incontro era discutere lo stato attuale e lo sviluppo futuro dei progetti dell’EAG. Tra gli argomenti trattati, in particolare, il Ground-Based Air Defence (GBAD), diploclearance per fast jet e velivoli di sorveglianza, eventuali lesson identified dal recente Nordic Air Cooperation Agreement, il futuro del Potere Aereo, opportunità di addestramento multinazionale e, non ultimo, una panoramica sui 25 anni di EAG trascorsi. Dai risultati di questo incontro discenderà poi il lavoro sul campo sia dello staff permanente dell’EAG (RAF, High Wycombe UK) che di specialisti nazionali. Cinque delle nazioni hanno inoltre firmato una Lettera d’Intenti sulla cooperazione nell’area del Tactical Data Link. Le altre nazioni dovrebbero ratificare il documento nel prossimo futuro, con la speranza che ciò apra la strada per la partecipazione al progetto anche di altre nazioni NATO” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL PRIMO “CICLO-PELLEGRINAGGIO” AL SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO – La Polisportiva Aeronautica, in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, ha organizzato il primo “ciclo-pellegrinaggio” verso il Santuario della Santa Casa di Loreto per rendere omaggio alla Santa Patrona dell’Arma Azzurra. “Due i gruppi di ciclisti partecipanti: il primo è partito da Verona-Villafranca la mattina del 25 maggio per fare una prima tappa intermedia nella città di Ferrara e il giorno successivo a Rimini. Il secondo gruppo è partito da Palazzo Aeronautica il 26 maggio, effettuando la sosta notturna nel paese di Borgo Cerreto, prima dell’arrivo nel pomeriggio del giorno 27 a Loreto dove è avvenuto l’incontro con i ciclisti veronesi. A salutare la partenza degli atleti del gruppo di Roma è intervenuto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a cui è stato consegnato una targa ricordo ed il gagliardetto della Polisportiva. Il gruppo di Villafranca è stato salutato alla partenza dal Comandate del 3° Stormo, Col. Paolo Tamburro, che ha contribuito sin dalle prime fasi organizzative alla buona riuscita dell’evento. Le località sedi delle tappe intermedie sono state scelte anche per portare un messaggio di solidarietà alle popolazioni colpite da eventi naturali sia recenti, come l’alluvione nelle zone romagnole, sia passati, come il terremoto umbro del 2016. I percorsi si sono svolti in aree immerse in un ambiente naturalistico agreste, in alcuni casi isolato e impervio, per ritrovare quegli stessi valori spirituali e umani che hanno ispirato il pellegrinaggio. Lo spirito di corpo del gruppo, la disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà, la tenacia e la determinazione nel portare a termine il percorso hanno rinsaldando e rinvigorito quei valori che contraddistinguono la nostra Forza Armata”, afferma l’Aeronautica Militare. “Il momento in cui i due gruppi si sono riuniti presso la stazione delle FF.SS. di Loreto è stato un particolarmente significativo e rappresentativo: una scia azzurra di ciclisti con la stessa divisa, che ha destato l’attenzione e persino lo stupore delle persone che hanno potuto vederli passare. All’arrivo a Piazza della Madonna il gruppo si è schierato ai piedi della scalinata del Santuario per effettuare la foto di rito e ricevere dal Presidente la medaglia commemorativa dell’evento. Il ciclo-pellegrinaggio si è concluso domenica 28 maggio con la celebrazione della Santa Messa e la benedizione di S.E.R. Monsignor Dal Cin, che ha ricevuto una targa ricordo dell’evento ed il gagliardetto della Polisportiva. Al termine del pellegrinaggio tutti i partecipanti, considerato il successo dell’iniziativa, hanno espresso la volontà di ripetere l’impresa sportiva e di rivedersi il prossimo anno nello stesso luogo, dandosi appuntamento a maggio 2024”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET AGGIUNGE UN OTTAVO AEREO BASATO A BELFAST E AGGIUNGE NUOVE ROTTE – easyJet ha accolto questa settimana un ulteriore aereo nella sua base a Belfast International Airport, per soddisfare la domanda dei clienti dall’Irlanda del Nord quest’estate. L’arrivo dell’Airbus A320 da 186 posti significa che easyJet ora basa otto aeromobili Airbus A320 Family a Belfast International, dimostrando l’impegno a lungo termine della compagnia per l’Irlanda del Nord. La compagnia opererà il suo più grande programma di volo mai realizzato dall’Irlanda del Nord quest’estate, con il 23% in più di capacità rispetto a prima della pandemia, volando 4,7 milioni di posti. Oggi la compagnia aerea lancerà anche il suo volo inaugurale su una nuova rotta estiva, da Belfast International a Rodi. I voli per Rodi opereranno fino a due volte a settimana il sabato e il martedì per tutta la stagione estiva fino al 28 ottobre 2023. La nuova rotta significa che i vacanzieri di Belfast che desiderano esplorare Rodi possono farlo con easyJet holidays, con vari pacchetti disponibili. Ali Gayward, easyJet’s UK Country Manager, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto oggi all’arrivo del nostro ottavo aereo a Belfast e di celebrare il lancio della nostra nuova rotta estiva per Rodi, entrambi i quali sono una testimonianza del nostro continuo successo e impegno nei confronti dei nostri clienti, fornendo una scelta più ampia e connettività diretta ad altre destinazioni che l’Europa ha da offrire, per quella che sarà la nostra più grande estate di sempre in Irlanda del Nord”. Graham Keddie, managing director, Belfast International Airport, ha dichiarato: “easyJet è un partner strategico chiave a Belfast International Airport e l’aggiunta di un ottavo aeromobile Airbus alla sua base già sostanziale qui è un ulteriore impegno dell’importanza di Belfast International per il network di easyJet. Rodi è sempre una delle mete preferite dai vacanzieri locali e siamo lieti di vederla aggiunta alla rete complessiva di easyJet da Belfast. Lavoriamo insieme da quasi 25 anni, servendo oltre 70 milioni di passeggeri in questo periodo. Continueremo a lavorare a stretto contatto per fornire connettività essenziale e scelta di destinazioni per i viaggiatori locali”. Da oltre 20 anni easyJet è la più grande compagnia aerea dell’Irlanda del Nord e ora offre 36 rotte in 8 paesi nel Regno Unito, in Europa e in Medio Oriente.

SAAB: ORDINE DALLA FMV SVEDESE – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la consegna di munizioni per il recoilless Carl-Gustaf® . Il valore dell’ordine è di circa 3 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel periodo 2026-2030. L’ordine è inserito nell’ambito di un accordo quadro tra Saab e FMV che consente l’acquisto di Ground Combat weapons Carl-Gustaf, AT4 and NLAW, comprese munizioni e equipaggiamenti. “Siamo orgogliosi di continuare a fornire le nostre soluzioni leader a livello mondiale alla Svezia e di contribuire alla capacità di difesa svedese”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

DELTA RAGGIUNGE IL VOLUME DI VIAGGI PRE-PANDEMIA DURANTE IL MEMORIAL DAY HOLIDAY WEEKEND – Delta informa: “Il personale di Delta ha fissato un livello elevato di affidabilità durante il Memorial Day holiday weekend, servendo oltre 2,7 milioni di clienti su 22.000 voli dal 25 al 29 maggio. Ciò ha segnato un aumento del 17% rispetto al 2022 ed è stato alla pari con il volume di viaggi pre-pandemia registrato nel 2019. Nessun volo è stato cancellato venerdì 26 maggio e sono state registrate solo 17 cancellazioni durante il periodo di vacanza di cinque giorni. La maggior parte era dovuta a condizioni meteorologiche al di fuori del controllo della compagnia aerea”. “Nel fine settimana, milioni di clienti hanno visto di che pasta siamo fatti”, afferma John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations. “Questi risultati eccezionali riflettono il duro lavoro e la preparazione del personale di Delta”. “Il venerdì e il lunedì del fine settimana festivo hanno registrato il maggior numero di partenze dal picco delle operazioni primaverili all’inizio di aprile. La domanda estiva rimane solida: Delta effettuerà il trans-Atlantic schedule più trafficato nella storia della compagnia aerea, con il 75% dei biglietti già venduti. Quest’estate vengono offerti più di 1.750 voli a settimana verso 80 destinazioni internazionali, collegando praticamente qualsiasi destinazione in collaborazione con i partner globali. Il nuovo Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile su più rotte, esperienze di intrattenimento a bordo curate, opzioni di cibi e bevande di ispirazione stagionale e i nuovi straordinari Delta Sky Club ti aspettano mentre viaggi quest’estate con Delta”, conclude Delta.

PRATT & WHITNEY: GROUNDBREAKING CEREMONY PER LA NUOVA OKLAHOMA CITY FACILITY – Pratt & Whitney ha tenuto una groundbreaking ceremony per la sua nuova struttura di 845.000 piedi quadrati a Oklahoma City. Nell’ambito del progetto annunciato a marzo, Pratt & Whitney sta investendo 255 milioni di dollari nella nuova struttura, che fungerà da hub per depot support dei Pratt & Whitney military engines mantenuti presso la Tinker Air Force Base e altri depositi, compresi quelli per F-35, C-17, F-22, F-15, F- 16, B-52 ed E-3 AWACS. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i principali leader locali. “L’aerospazio e la difesa svolgono un ruolo importante nell’economia dell’Oklahoma e nella forza lavoro in crescita, e sono lieto di vedere Pratt & Whitney essere una risorsa chiave per il settore negli ultimi decenni”, ha dichiarato il Governatore Kevin Stitt. Pratt & Whitney ha radici profonde a Oklahoma City che risalgono agli anni ’40, quando l’esercito stabilì un deposito per il C-47 Skytrain e i suoi motori R-1830 Twin Wasp. Oggi, Oklahoma City è il cuore del Pratt & Whitney global sustainment network e svolge un ruolo fondamentale in molti dei più importanti military engines programs dell’azienda, ottenendo risultati record dagli F117, F119 and F135 Heavy Maintenance Centers nel 2022. “Con la forte domanda per i nostri prodotti più recenti come il motore F135 per l’F-35, che sta per entrare nel suo primo scheduled maintenance cycle, e l’aumento del ritmo operativo per altri engine programs, abbiamo continuato per far crescere la nostra presenza a Oklahoma City per assicurarci di avere le persone, i processi e le infrastrutture giuste per tenere il passo”, ha dichiarato Jill Albertelli, president, Pratt & Whitney Military Engines. Una volta completata, la nuova struttura amplierà l’attuale sustainment capacity dell’azienda a Oklahoma City, consolidando sei siti esistenti in due sedi: la nuova struttura di Pratt & Whitney a Oklahoma City e il Tinker Air Force Base’s Air Logistics Complex. “Pratt & Whitney è un partner fidato per il supporto di motori militari”, ha affermato il membro del Congresso Tom Cole, OK-04. “Il sito di Oklahoma City di Pratt & Whitney è l’unico depot in grado di eseguire tutti gli F135 power module scope levels per l’F-35, l’espansione delle sue capacità è la decisione giusta mentre i militari iniziano ad adottare il nuovo F135 Engine Core Upgrade”. “L’Engine Core Upgrade (ECU) di Pratt & Whitney è un aggiornamento per l’F135 che fornirà un percorso conveniente, a basso rischio e agile per abilitare le Block 4 capabilities per tutti i clienti dell’F-35. L’ECU sfrutta gli investimenti del Dipartimento della Difesa in prolulsion technology per fornire la capacità avanzata necessaria per il Block 4 e oltre, pur mantenendo il variant-commonality and international partnership approach su cui è stato costruito il programma congiunto. Pratt & Whitney impiega più di 450 dipendenti a tempo pieno e altri 450 appaltatori partner a Oklahoma City in tutte le discipline tra cui ingegneria, operazioni, finanza, analisi dei dati, materiali e logistica, qualità e approvvigionamento. La nuova struttura, che sarà composta da uffici, spazi per riunioni e collaborazione, strutture di stoccaggio e approvvigionamento e spazi di lavoro ingegneristici, dovrebbe essere pienamente operativa entro la fine del 2024”, conclude Pratt & Whitney.