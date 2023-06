flydubai celebra 14 anni di attività

flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, ha festeggiato 14 anni di attività. “Il 1º giugno 2009, il vettore ha accolto i suoi primi passeggeri a bordo del suo volo inaugurale FZ 157 da Dubai a Beirut. Da allora, flydubai ha cambiato il modo in cui le persone viaggiano nella regione consentendo loro di spostarsi in più luoghi, più spesso”, afferma flydubai.

Commentando il 14° anniversario della compagnia aerea, Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di flydubai, dichiara: “flydubai è stata in prima linea nell’apertura di destinazioni precedentemente sottoservite da Dubai, facilitando i flussi commerciali e turistici e rafforzando i legami culturali e sociali tra persone di diversi paesi.

flydubai ha dimostrato la sua capacità di adattarsi e intraprendere azioni decisive, anche in tempi difficili, grazie alla sua efficienza operativa e al suo solido modello di business. Ciò è stato evidente nel modo in cui la compagnia aerea ha affrontato le sfide durante la pandemia: preservare la forza lavoro, continuare a far crescere la sua rete e tornare ai livelli pre-pandemia in tempi record. Tutto ciò è stato realizzato capitalizzando le sue risorse interne.

Ci congratuliamo con flydubai per il suo quattordicesimo anniversario e riconosciamo il duro lavoro e la dedizione di tutto il team per rendere possibile questo successo. Non vediamo l’ora di avere ancora più risultati in futuro, in linea con la visione di leadership degli Emirati Arabi Uniti”.

“Nel corso dei suoi 14 anni di attività, la compagnia aerea ha raggiunto molti traguardi, tra cui:

– Ha creato una rete di 120 destinazioni, dall’Italia alla Thailandia, in 52 paesi.

– Ha aperto più di 75 nuove rotte che in precedenza non avevano collegamenti aerei diretti con Dubai o non erano servite da un vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti da Dubai.

– Ha aumentato la sua forza lavoro fino a quasi 5.000 professionisti qualificati in rappresentanza di 136 nazionalità.

– Ha ampliato la sua flotta a 78 Boeing 737.

– Ha trasportato più di 90 milioni di passeggeri”, prosegue flydubai.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, dichiara: “14 anni fa, il nostro primo volo è decollato con l’impegno di rendere i viaggi più accessibili, supportando gli obiettivi economici e turistici di Dubai e mantenendo i passeggeri al centro di tutto ciò che facciamo. Sono orgoglioso della crescita che abbiamo raggiunto, ci siamo evoluti per adattarci alle mutevoli esigenze del mercato e dei clienti, abbiamo svolto un ruolo vitale nella storia di successo dell’aviazione di Dubai e continuiamo a investire per migliorare ulteriormente le nostre efficienze operative per l’esperienza complessiva del cliente, al fine di superare le aspettative e sfidare le convenzioni di viaggio nella regione”.

“La nostra recente performance finanziaria da record, i continui investimenti nei nostri partners e nell’innovazione dei prodotti, nonché la continua spinta al reclutamento, sono indicatori chiave di quanto siamo ben posizionati per raggiungere nuove vette. Ogni nuovo traguardo che raggiungiamo è possibile solo con il continuo duro lavoro e l’impegno di tutti”, conclude Al Ghaith.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)