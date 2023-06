IATA: Unruly Passenger Incidents in aumento nel post-pandemia

IATA ha pubblicato una nuova analisi che mostra che i reported unruly passenger incidents sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021. “IATA ha chiesto a più stati di assumere l’autorità necessaria per perseguire i passeggeri ai sensi del Montreal Protocol 2014 (MP14).

Gli ultimi dati mostrano che è stato segnalato un unruly incident ogni 568 voli nel 2022, rispetto a uno ogni 835 voli nel 2021. Le classificazioni più comuni di incidenti nel 2022 sono state non-compliance, verbal abuse and intoxication. I physical abuse incidents rimangono molto rari, ma hanno registrato un allarmante aumento del 61% rispetto al 2021, verificandosi una volta ogni 17.200 voli”, afferma IATA.

“La tendenza crescente degli unruly passenger incidents è preoccupante. I passeggeri e l’equipaggio hanno diritto a un’esperienza a bordo sicura e senza problemi. Per questo i passeggeri devono rispettare le istruzioni dell’equipaggio. Sebbene i nostri equipaggi professionisti siano ben addestrati per gestire unruly passenger scenarios, è inaccettabile che le regole in vigore per la sicurezza di tutti vengano disobbedite da una piccola ma persistente minoranza di passeggeri. Non ci sono scuse per non seguire le istruzioni dell’equipaggio”, ha affermato Conrad Clifford, IATA’s Deputy Director General.

“Sebbene i non-compliance incidents siano inizialmente diminuiti dopo che i mask mandates sono stati rimossi sulla maggior parte dei voli, la frequenza ha ricominciato a salire per tutto il 2022 e ha chiuso l’anno con un aumento di circa il 37% rispetto al 2021.

È in atto una two-pillar strategy per il necessario approccio di tolleranza zero al comportamento indisciplinato.

Regolamentazione: garantire che i governi dispongano dell’autorità legale necessaria per perseguire i passeggeri indisciplinati, indipendentemente dal loro stato di origine e disporre di una serie di misure di applicazione che riflettano la gravità dell’incidente. Tali poteri esistono nel Montreal Protocol 2014 (MP14) e IATA esorta tutti gli stati a ratificarlo il prima possibile. Ad oggi, circa 45 nazioni che rappresentano il 33% del traffico passeggeri internazionale hanno ratificato MP14.

Linee guida per prevenire e ridurre gli incidenti: prevenire gli incidenti attraverso la collaborazione con i partner del settore sul campo (come aeroporti, bar e ristoranti e negozi duty-free), comprese ad esempio campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze di comportamenti indisciplinati. Inoltre, condividere le migliori pratiche, inclusa la formazione, per il de-escalate degli incidenti quando si verificano. All’inizio del 2022 è stato pubblicato un nuovo documento di orientamento che raccoglie le migliori pratiche per le compagnie aeree e fornisce soluzioni pratiche ai governi in materia di sensibilizzazione del pubblico, multe e correzione di lacune giurisdizionali”, prosegue IATA.

“Di fronte all’aumento del numero di unruly incident, i governi e l’industria stanno adottando misure più serie per prevenire incidenti dovuti a passeggeri indisciplinati. Gli Stati stanno ratificando l’MP14 e rivedendo le misure di applicazione, inviando un chiaro messaggio di deterrenza, dimostrando di essere pronti a perseguire comportamenti indisciplinati. Da parte dell’industria, c’è una maggiore collaborazione. Ad esempio, poiché la stragrande maggioranza degli episodi di intossicazione si verifica a causa di alcol consumato prima del volo, il supporto dei bar e dei ristoranti aeroportuali per garantire un consumo responsabile di alcol è particolarmente importante.

Nessuno vuole impedire alle persone di divertirsi quando vanno in vacanza, ma abbiamo tutti la responsabilità di comportarci nel rispetto degli altri passeggeri e dell’equipaggio. Per il bene della maggioranza, non ci scusiamo per aver cercato di reprimere il cattivo comportamento di un numero ristretto di viaggiatori che può rendere un volo molto scomodo per tutti gli altri”, ha affermato Clifford.

IATA: i Blocked Airline Funds minacciano la connettività

IATA ha avvertito che il rapido aumento dei livelli di fondi bloccati rappresenta una minaccia per la connettività delle compagnie aeree nei mercati interessati. I fondi bloccati del settore sono aumentati del 47%, a 2,27 miliardi di dollari nell’aprile 2023 da 1,55 miliardi di dollari nell’aprile 2022.

“Le compagnie aeree non possono continuare a offrire servizi in mercati in cui non sono in grado di rimpatriare i ricavi derivanti dalle loro attività commerciali in quei mercati. I governi devono collaborare con l’industria per risolvere questa situazione in modo che le compagnie aeree possano continuare a fornire la connettività che è vitale per guidare l’attività economica e la creazione di posti di lavoro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I primi cinque paesi rappresentano il 68,0% dei fondi bloccati. Questi comprendono: Nigeria ($812,2 milioni); Bangladesh ($214,1 milioni); Algeria ($196,3 milioni); Pakistan ($188,2 milioni); Libano ($141,2 milioni).

IATA ha esortato i governi a rispettare gli accordi internazionali e gli obblighi dei trattati per consentire alle compagnie aeree di rimpatriare questi fondi derivanti dalla vendita di biglietti, spazio cargo e altre attività”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)