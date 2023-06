IATA: diversi aspetti della global airline industry discussi al 79° AGM and World Air Summit a Istanbul

Durante il 79° IATA AGM and World Air Transport Summit a Istanbul, sono state discusse diverse questioni riguardanti l’airline industry globale.

IATA e UNEP affrontano le principali sfide ambientali nel settore dell’aviazione, compresa la plastica monouso

IATA e lo United Nations Environment Programme (UNEP) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, per affrontare le sfide della sostenibilità nel settore dell’aviazione.

La riduzione dei problematic single use plastics products (SUPP) e il miglioramento della circolarità nell’uso della plastica da parte dell’industria sono l’obiettivo iniziale della partnership, mentre l’UNEP guida gli sforzi globali per sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica, anche nell’ambiente marino, entro la fine del 2024.

IATA sostiene un ambiente normativo semplificato e armonizzato che consentirebbe una riduzione dell’utilizzo della plastica e un maggiore riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di cabina, compresa la plastica, dove sono necessari. A tal fine, la partnership rafforzerà l’impegno della IATA con l’UNEP per garantire che le sfide e le opportunità uniche dell’aviazione siano rappresentate nel prossimo accordo internazionale legalmente vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica.

IATA e UNEP stanno già lavorando a una guida congiunta per ripensare la plastica nell’aviazione. Questa risorsa completa includerà una panoramica delle normative, una guida sulla sostituzione di SUPP e le migliori pratiche consigliate sia per l’industria che per le autorità di regolamentazione.

Nell’ambito di questa partnership, IATA e UNEP prevedono inoltre di lavorare insieme sulla condivisione delle conoscenze, l’orientamento e il networking in altre sfide chiave della sostenibilità, tra cui il SAF, la finanza sostenibile, l’adattamento climatico, la conservazione della biodiversità, inclusa la prevenzione del traffico di specie selvatiche e il turismo sostenibile.

Il regolamento sulla protezione dei consumatori nel settore dell’aviazione dovrebbe affrontare le responsabilità condivise

IATA ha chiesto che la regolamentazione sulla protezione dei consumatori affronti la responsabilità condivisa da tutte le parti interessate quando i passeggeri subiscono interruzioni e ha pubblicato i dati del sondaggio che mostrano che la maggior parte dei passeggeri si fida delle compagnie aeree per un trattamento equo in caso di ritardi e cancellazioni.

“Ogni volta che si verifica un ritardo o una cancellazione, laddove esistano norme specifiche sui diritti dei passeggeri, l’onere dell’assistenza e del risarcimento ricade sulla compagnia aerea, indipendentemente da quale parte della catena aerea sia in errore. IATA ha quindi esortato i governi a garantire che la responsabilità per i problemi di volo sia condivisa in modo più equo in tutto il sistema di trasporto aereo”, afferma IATA.

“Lo scopo di qualsiasi regolamento sui diritti dei passeggeri dovrebbe sicuramente essere quello di promuovere un servizio migliore. Quindi non ha molto senso che le compagnie aeree siano scelte per pagare risarcimenti per ritardi e cancellazioni che hanno un’ampia gamma di cause profonde, tra cui problemi del controllo del traffico aereo, scioperi di lavoratori non aerei e infrastrutture inefficienti. Con più governi che introducono o rafforzano le normative sui diritti dei passeggeri, la situazione non è più sostenibile per le compagnie aeree. E ha pochi vantaggi per i passeggeri perché non incoraggia tutte le parti del sistema aereo a massimizzare il servizio clienti. Inoltre, poiché i costi devono essere recuperati dai passeggeri, finiscono per finanziare questo sistema. Abbiamo urgente bisogno di passare a un modello di “responsabilità condivisa” in cui tutti gli attori della catena del valore devono affrontare gli stessi incentivi per ottenere prestazioni puntuali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I dati della stessa Commissione mostrano che i ritardi sono aumentati da quando è stato introdotto l’attuale regolamento EU261, anche se il costo per le compagnie aeree, e in ultima analisi per i passeggeri, continua a salire.

Tale revisione è ancora più necessaria quando il regolamento UE rischia di diventare un modello globale, con altri paesi, tra cui Canada, Stati Uniti e Australia, nonché alcuni in America Latina e Medio Oriente, che sembrano considerarlo un modello, senza riconoscere che l’EU261 non è mai stato concepito per affrontare le perturbazioni operative e pertanto non si applica allo stesso modo a tutti gli attori della catena del trasporto aereo”, prosegue IATA.

“Rifiutando di affrontare la questione della distribuzione della responsabilità in modo più uniforme nel sistema, EU261 ha radicato le carenze del servizio di alcuni attori che non hanno alcun incentivo a migliorare. Un classico esempio è la mancanza di più di 20 anni di progressi verso il cielo unico europeo, che ridurrebbe significativamente i ritardi e l’inefficienza dello spazio aereo in tutta Europa”, ha affermato Walsh.

IATA esorta gli Stati a fornire Public Accident Reports tempestivi e completi

IATA ha invitato i governi a rispettare gli obblighi dei trattati internazionali di lunga data di pubblicare aviation accident reports tempestivi e completi. La sicurezza è la massima priorità dell’aviazione.

La mancata pubblicazione tempestiva e completa dei rapporti di indagine sugli incidenti priva gli operatori, i produttori, le autorità di regolamentazione, i fornitori di infrastrutture e altre parti interessate interessate di informazioni critiche che potrebbero rendere il volo ancora più sicuro.

“Il processo di indagine sugli incidenti è uno dei nostri strumenti di apprendimento più importanti nella creazione di standard di sicurezza globali. Ma per imparare da un incidente, abbiamo bisogno di rapporti completi, accessibili e tempestivi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I requisiti del Convention of International Civil Aviation (Chicago Convention) Annex 13 sono chiari. Gli Stati incaricati di un’inchiesta sugli incidenti devono:

Presentare un rapporto preliminare all’ICAO entro 30 giorni dall’incidente

Pubblicare il rapporto finale, che sia pubblicamente disponibile, il prima possibile ed entro 12 mesi dall’incidente.

Pubblicare dichiarazioni intermedie annualmente qualora non sia possibile una relazione finale entro 12 mesi.

Solo 96 delle 214 inchieste sugli incidenti nel periodo 2018-2022 sono conformi ai requisiti della Convenzione di Chicago. Solo 31 rapporti sono stati pubblicati in meno di un anno dall’incidente e la maggior parte (58) ha richiesto tra 1 e 3 anni. Oltre al fatto che le relazioni finali richiedono regolarmente più di un anno, le dichiarazioni intermedie spesso forniscono poco più di quanto presentato nella relazione preliminare”, afferma IATA.

“Negli ultimi cinque anni, meno della metà delle segnalazioni di incidenti richieste soddisfa gli standard di completezza e tempestività. Questa è una violazione dei requisiti stabiliti chiaramente nella Convenzione di Chicago. Come industria dobbiamo far sentire la nostra voce ai governi in difesa del processo di indagine sugli incidenti sancito dall’allegato 13. E contiamo sull’ICAO per ricordare agli Stati che la pubblicazione di un rapporto completo sull’incidente non è facoltativo, è un obbligo ai sensi dell’allegato 13 della Convenzione di Chicago”, ha detto Walsh.

Annunciati i vincitori 2023 degli IATA Diversity & Inclusion Awards

L‘International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i vincitori dell’edizione 2023 degli IATA Diversity & Inclusion Awards.

Inspirational Role Model: Poppy Khoza – Director of Civil Aviation, South African Civil Aviation Authority (SACAA).

High Flyer: Camila Turrieta – Chair of the Diversity, Equity, Belonging, and Inclusion Committee, Air Line Pilots Association (ALPA), and First Officer, JetBlue Airways.

Diversity & Inclusion Team: Virgin Atlantic Airways.

“Nel loro quarto anno, gli IATA Diversity & Inclusion Awards svolgono un ruolo importante nel riconoscere il lavoro svolto da coloro che vanno ben oltre nel rafforzare la diversità e l’inclusione nel settore dell’aviazione. Rompendo i tabù, introducendo innovazioni e modificando lo status quo, i vincitori di quest’anno esemplificano la vera natura del settore: resilienza, tenacia e motivazione illimitata per guidare il cambiamento”, ha dichiarato Karen Walker, Editor in Chief, Air Transport World e presidente della giuria

Gli altri membri della giuria includono i vincitori dei premi 2022: Güliz Öztürk, CEO, Pegasus Airlines; Kanchana Gamage, fondatrice e direttrice del progetto Aviatrix, Alina Aronberga, SVP Human Resources, airBaltic.

“Mi congratulo con i vincitori dei premi 2023. Con il loro esempio, stanno aprendo la strada a un’industria aeronautica equilibrata dal punto di vista del genere. Hanno spinto i confini per dimostrare che la diversità e l’inclusione sono fondamentali per il successo aziendale. Congratulazioni a tre vincitori davvero stimolanti. Le donne sono ancora sottorappresentate nell’aviazione, ma con l’aiuto e l’esempio di questi e dei precedenti vincitori di premi, stiamo facendo progressi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Qatar Airways è sponsor dei Diversity & Inclusion Awards per il quinto anno consecutivo. Ogni vincitore riceve un premio di $25.000, pagabile al vincitore in ciascuna delle categorie o agli enti di beneficenza nominati.

I 2023 IATA Diversity & Inclusion Awards sono stati presentati durante il World Air Transport Summit (WATS) che ha fatto seguito al 79th IATA Annual General Meeting a Istanbul.

Emirates ospiterà l’80° AGM IATA a Dubai

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Emirates ospiterà l’80° IATA Annual General Meeting (AGM) e il World Air Transport Summit a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 2 al 4 giugno 2024.

“Non vediamo l’ora di riunire l’industria aeronautica a Dubai per l’80° AGM IATA nel 2024. Dubai è una città dinamica e un importante hub dell’aviazione che collega il mondo. L’approccio positivo degli Emirati Arabi Uniti all’aviazione ha creato una forte compagnia aerea con un forte hub aeroportuale. Insieme, questi danno un contributo enormemente potente e positivo alla società e all’economia degli Emirati Arabi Uniti. Tenere l’AGM a Dubai sarà una vetrina di ciò che può essere raggiunto dall’aviazione con politiche e decisioni governative di sostegno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. .

“Emirates è lieta di ospitare l’80° IATA AGM e World Air Transport Summit. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Dubai a tutti i nostri colleghi del settore aeronautico nel 2024″, ha dichiarato Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline.

La decisione di ospitare l’80a IATA AGM è stata presa alla 79a AGM a Istanbul.

Questa sarà la prima volta che gli Emirati Arabi Uniti e Dubai ospiteranno il meeting globale dei massimi leader dell’aviazione.

(Ufficio Stampa IATA)