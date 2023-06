News Brevi – 05.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A TORINO CON FALCON 900 – Sabato, un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato, sulla tratta Alghero-Torino, il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di soli 42 giorni in imminente pericolo di vita. La bimba, precedentemente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, necessitava di specifiche cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Sassari ha richiesto l’immediato e tempestivo intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero della piccola presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino, dovrà potrà ricevere cure mediche specifiche. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare in pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. E’ da qui che il Falcon 900 è decollato intorno alle 13:15 alla volta dell’aeroporto di Alghero, dove è atterrato intorno alle 14:00 e ha potuto così imbarcare, all’interno di una culla termica, la piccola paziente, accompagnata dalla sua mamma, da una dottoressa e da un’infermiera. Ripartito da Alghero intorno alle 14:45, l’aereo è atterrato a Torino intorno alle 15:30 dove un’ambulanza, in attesa della piccola, l’ha subito trasportata presso l’Ospedale di destinazione. Il Falcon 900 ha successivamente fatto rientro a Ciampino, riprendendo la prontezza operativa a favore della collettività. Il trasporto d’urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari ed è stato attivato su indicazione della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di emergenze. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, questi ultimi recentemente impegnati nel supporto costante alla popolazione dell’Emilia-Romagna, duramente colpita dalla forte alluvione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA E EL AL ISRAEL AIRLINES FIRMANO UNA COMMERCIAL PARTNERSHIP – All Nippon Airways (ANA) e EL AL Israel Airlines (EL AL) hanno siglato un accordo commerciale che segna l’inizio di una partnership in codeshare per collegare Giappone e Israele. La partnership inizierà nella primavera del 2024, con ANA che inserirà il proprio codice “NH” sui voli operativi EL AL sulla rotta Tel Aviv – Tokyo Narita, inaugurata nel marzo 2023. Successivamente, EL AL inserirà il proprio codice “LY” su rotte ANA selezionate, comprese le rotte domestiche all’interno del Giappone. Le compagnie aeree stanno inoltre pianificando di firmare un accordo per i programmi frequent flyer, aumentando i vantaggi per i membri di miglia che viaggiano tra il Giappone e Israele. I membri possono aspettarsi servizi clienti premium e vantaggi reciproci per i frequent flyer e vantaggi per i clienti premium come parte dell’accordo. “ANA è entusiasta di iniziare questa partnership con EL AL, speriamo che fornisca viaggi sicuri e convenienti con maggiori opportunità sia per i passeggeri business che leisure tra Israele e Giappone”, ha dichiarato Shinichi Inoue, Presidente e CEO, ANA. “Questa partnership rafforzerà il servizio clienti e le connessioni tra i nostri paesi e rafforzerà ulteriormente il rapporto che è cresciuto in tutte le aree da oltre 70 anni”. “Con il lancio dei voli EL AL tra Tel Aviv e Tokyo Narita, abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei viaggiatori tra i due paesi. La cooperazione tra EL AL e ANA è un elemento importante per garantire il successo di questa rotta”, ha dichiarato Dina Ben Tal Ganancia, CEO, EL AL. “Attendiamo con impazienza il nostro codeshare e il reciproco accordo di frequent flyer che porterà enormi vantaggi ai nostri comuni clienti e rafforzerà ulteriormente i legami tra i nostri due Paesi”.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: A OTRANTO LA MOSTRA STATICA “L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLA DIFESA AEREA” – La mattina di mercoledì 31 maggio, tra le storiche mura della Sala Triangolare del Castello Aragonese di Otranto è stata inaugurata la mostra statica intitolata “L’evoluzione tecnologica della Difesa Aerea”. L’evento, che si colloca all’interno delle iniziative organizzate per le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, è stato organizzato dalla 136ª Squadriglia Radar Remota di Otranto, dal Distaccamento Aeronautico e dall’Associazione Arma Aeronautica, Sez. di Otranto con il gratuito patrocinio del Comune di Otranto. La mostra, il cui titolo rimanda principalmente al compito istituzionale dell’Aeronautica Militare, non poteva prescindere dalla presenza di elementi attinenti al volo militare, di cui il vicino 61° Stormo rappresenta oggi una eccellenza internazionale assoluta nel campo dell’addestramento al volo. Pertanto, grazie al supporto di uomini ed attrezzature fornite dal Comandante del 61° Stormo Colonnello Pilota Vito Conserva, è stato possibile allestire due spot comprendenti una stazione metereologica e la riproduzione di un cockpit del velivolo addestratore MB-339A le cui funzioni sono state illustrate ai visitatori dall’Ufficiale meteo e dall’Allievo Pilota (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR E OLTRE 1,1 MILIONI DI PASSEGGERI CHIEDONO DI PROTEGGERE I SORVOLI DELL’UE DURANTE I RIPETUTI SCIOPERI DEI CONTROLLORI DI VOLO – Ryanair oggi ha invitato la Commissione UE guidata da Ursula von der Leyen a intraprendere azioni urgenti per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE durante lo sciopero dei controllori di volo francesi che si terrà oggi, lunedì 5 e domani, martedì 6 giugno. “Nei primi 5 mesi del 2023, ci sono stati 58 giorni di sciopero da parte dei controllori di volo francesi (11 volte di più rispetto al 2022) che hanno costretto le compagnie aeree a cancellare in modo sproporzionato migliaia di sorvoli dell’UE da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda, mentre la Francia utilizza la legislazione sul servizio minimo per proteggere i voli nazionali / a corto raggio annullando principalmente i sorvoli. La Francia (e tutti gli altri stati dell’UE) dovrebbero seguire l’esempio di Spagna, Italia e Grecia, che utilizzano tutte le leggi sul servizio minimo per proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo”, afferma Ryanair. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “La scorsa settimana, Ryanair ha consegnato la petizione ‘Protect Overflights: Keep EU Skies Open’ all’ufficio del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo aver raccolto oltre 1,1 milioni di firme da passeggeri che chiedono alla Commissione europea di proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE durante i ripetuti scioperi dei controllori di volo. È del tutto inammissibile che gli scioperi dei controllori di volo possano comportare la cancellazione di migliaia di voli di passeggeri dell’UE, mentre la Francia e altri Stati membri dell’UE utilizzano le leggi sul servizio minimo per proteggere i propri voli nazionali. Se i sindacati dei controllori di volo insistono sullo sciopero, che è un loro diritto, allora dovrebbero cancellare i voli da/per lo Stato interessato e proteggere i sorvoli, non cancellare i sorvoli dell’UE da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito”.

LEONARDO PROTAGONISTA DEL PROGETTO QUID – Leonardo, attraverso il Leonardo Quantum Technology Lab e le joint venture Telespazio e Thales Alenia Space Italia, fornisce un importante contributo tecnologico al progetto QUID nella realizzazione delle reti Quantum Metropolitane e nella loro interconnessione con l’Italian Quantum Backbone (Dorsale Quantum Italiana). Il progetto QUID (Quantum Italy Deployment), finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Digital Europe, consentirà di progettare e realizzare la futura rete italiana della European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI). L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un’infrastruttura che integrerà tecnologie e sistemi quantistici nelle reti di comunicazione terrestre in fibra ottica, includendo un segmento spaziale, per assicurare una copertura completa in tutta l’UE e in altri continenti. Obiettivi comuni in ambito europeo. Scopo principale del progetto è la protezione delle infrastrutture critiche europee, come le istituzioni governative, il controllo del traffico aereo, le strutture sanitarie, le banche e le reti elettriche, da minacce informatiche, garantendo un livello di sicurezza al rischio cyber non raggiungibile con tecnologie convenzionali. Solo gli strumenti quantistici, infatti, sono in grado di rilevare la presenza di eventuali intercettatori malevoli sui canali di comunicazione. Le ricadute sull’Italia. Con il progetto QUID, l’Italia potrà contare sulla realizzazione di reti di comunicazione quantistica metropolitane (QMANs), collegate tra loro attraverso l’Italian Quantum Backbone, la dorsale quantistica che copre il territorio italiano da Torino a Matera, passando per Roma, Firenze e Napoli. In ogni QMAN verranno effettuati scambi di chiave quantistica tra un nodo e l’altro utilizzando il servizio Quantum Key Distribution (QKD). Leonardo con il QT (Quantum Technology) Lab, uno dei 12 laboratori del network dei Leonardo Labs, insieme alle joint venture Telespazio (67% Leonardo, 33% Thales) e Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo) è impegnata, nell’ambito di QUID, alla realizzazione, tra l’altro, delle reti Quantum Metropolitane di Roma e Napoli, e alla loro interconnessione in fibra ottica con la dorsale nazionale. Questo consentirà, nel primo caso, l’inclusione delle principali aree meridionali dall’area napoletana, mentre, nel secondo caso, dalla città di Roma, la connessione con le aree industriali dell’Aquila e con il Centro spaziale del Fucino di Telespazio, che sarà l’infrastruttura di interfaccia e collegamento tra la rete nazionale e la componente satellitare di EuroQCI.

NUOVI MENU BUSINESS CLASS IN PARTENZA DAL CANADA – Air France informa: “Dal 1° giugno 2023, Air France propone nuovi piatti dello chef Olivier Perret in partenza da tutte le sue destinazioni canadesi: Montreal, Quebec City, Toronto e Vancouver. A partire dal 27 giugno 2023, queste delizie culinarie di alto livello saranno disponibili anche in partenza da Ottawa, una nuova destinazione del programma di volo di Air France quest’estate. Su ogni volo in partenza dal Canada, lo chef firmerà due dei quattro piatti offerti nella cabina Business. Per creare questi menu dedicati ai clienti Air France, lo chef privilegia i prodotti locali e di stagione, in linea con gli standard della compagnia aerea”. “Avendo vissuto a Montreal per molti anni, voglio portare i clienti Air France in un viaggio culinario con la mia cucina, combinando la gastronomia francese con ingredienti freschi del Quebec”, afferma Olivier Perret. Lo chef ha creato un totale di 6 nuovi piatti per Air France che potranno essere gustati nei prossimi mesi. Nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, i clienti Air France che viaggiano in cabina Business possono preselezionare il loro piatto caldo prima della partenza. Questo servizio unisce la garanzia di disponibilità della scelta del cliente con consumi più equi a bordo. Durante la stagione estiva 2023, Air France opererà fino a 50 voli settimanali verso 5 destinazioni in Canada: Ottawa (novità nel 2023), Quebec City (novità nel 2022), Montreal, Toronto e Vancouver (destinazioni servite tutto l’anno da Air Francia). Nelle cabine La Première e Business, in partenza da alcune destinazioni di lungo raggio così come in partenza da Parigi, la compagnia aerea collabora con alcuni dei grandi nomi francesi della scena culinaria internazionale, puntando su ingredienti freschi e proponendo sempre un’opzione vegetariana.

EASYJET ACCOGLIE UN ULTERIORE AEREO BASATO A EDIMBURGO E APRE DUE NUOVE ROTTE – easyJet ha accolto un ulteriore aereo nella sua base all’aeroporto di Edimburgo, per soddisfare la domanda dalla capitale scozzese quest’estate. L’arrivo dell’Airbus A320 da 186 posti significa che easyJet ora basa nove aerei A320 Family all’aeroporto di Edimburgo, a dimostrazione dell’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti della Scozia, fornendo una scelta più conveniente, offrendo 70 rotte in 17 paesi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. La compagnia aerea opererà il suo più grande programma di voli dalla Scozia quest’estate e prevede di operare 6,3 milioni di posti da e per la Scozia, circa un milione in più rispetto all’estate 2019. Venerdì scorso la compagnia aerea ha lanciato il suo volo inaugurale su una nuova rotta estiva da Edimburgo a Catania in Italia, con il nuovo servizio che ora opera fino a due volte a settimana il lunedì e il venerdì per tutta l’estate. Anche i voli per Antalya in Turchia sono decollati per la prima volta sabato 3 giugno, operando due volte alla settimana il mercoledì e il sabato. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare oggi il benvenuto all’arrivo del nostro nono aeromobile a Edimburgo e di celebrare il lancio delle nostre nuove rotte estive per Catania e Antalya, a testimonianza del nostro continuo successo e impegno nei confronti dei nostri clienti, fornendo una scelta più ampia e connettività diretta ad altre fantastiche destinazioni che l’Europa ha da offrire, per quella che sarà la nostra più grande estate in Scozia”. Kate Sherry, Chief Commercial Officer (Aero), ha dichiarato: “È fantastico vedere l’inizio delle nuove rotte per Catania e Antalya poiché entrambe offrono qualcosa di molto diverso ai nostri passeggeri. Amiamo offrire entusiasmo e senso di avventura alle persone e sappiamo che offrire loro una varietà di destinazioni è qualcosa che lo fornisce. La base di un altro aereo a Edimburgo per espandere la presenza di easyJet a nove aerei nell’aeroporto scozzese dimostra davvero l’impegno della compagnia aerea per la crescita nella capitale”.

SAAB: NUOVO ORDINE PER SABERTOOTH – Saab ha ricevuto un ordine per l’autonomous underwater vehicle Sabertooth dalla società di geofisica marina PXGEO. Il valore dell’ordine è di 620 milioni di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2023-2025. L’ordine include più di 20 veicoli Sabertooth, il che rende questo il più grande ordine Sabertooth fino ad oggi. Questi faranno parte della soluzione MantaRay di PXGEO per l’acquisizione di dati sismici offshore e saranno utilizzati per il dispiegamento e il recupero di equipaggiamenti durante le indagini sul fondo oceanico. “Insieme a PXGEO, stiamo facendo il passo per rendere completamente autonoma l’acquisizione di dati sismici offshore. Questo è un grande risultato, reso possibile dalla nostra esperienza combinata”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. Il Sabertooth di Saab è un veicolo subacqueo potente e versatile. Con la capacità di eseguire operazioni fino a 3.000 metri di profondità, è ideale per le indagini sui fondali marini. PXGEO è un innovativo fornitore di servizi geofisici marini con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

AIR SERBIA INAUGURA I VOLI DIRETTI STAGIONALI PER CRETA – Mercoledì 31 maggio 2023, con il volo JU750 delle 11:55, Air Serbia ha lanciato il servizio stagionale tra Belgrado e Heraklion (Creta). La compagnia aerea opera voli per la capitale Creta quattro volte a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. L’Airbus A320 di Air Serbia è stato accolto con una cerimonia all’aeroporto di Heraklion, situato a cinque chilometri a est del centro della città. “Heraklion è il crocevia di tre continenti e uno dei luoghi più vivaci del Mediterraneo ed è, da oggi, una nuova destinazione nella nostra rete in costante crescita. Con l’introduzione di un servizio per questa città, abbiamo ampliato la presenza di Air Serbia in Grecia. Nel mese di giugno, inizieremo a operare voli per Rodi, Corfù e Chania, consentendo ai passeggeri di raggiungere queste popolari destinazioni turistiche in modo rapido e semplice”, ha dichiarato Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. La compagnia aerea nazionale serba offre collegamenti da Heraklion, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città.