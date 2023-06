IATA: le prospettive di redditività delle compagnie aeree si rafforzano

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato un previsto rafforzamento della redditività del settore aereo in un aggiornamento delle sue prospettive per il 2023.

“I punti salienti includono:

Si prevede che gli utili netti dell’airline industry raggiungeranno i 9,8 miliardi di dollari nel 2023 (margine di profitto netto dell’1,2%), che è più del doppio della precedente previsione di 4,7 miliardi di dollari (dicembre 2022).

Gli utili operativi dell’airline industry dovrebbero raggiungere i 22,4 miliardi di dollari nel 2023, molto migliorati rispetto alle previsioni di dicembre di un utile operativo di 3,2 miliardi di dollari. È anche più del doppio dell’utile operativo di 10,1 miliardi di dollari stimato per il 2022.

Si prevede che circa 4,35 miliardi di persone viaggeranno nel 2023, il che si avvicina ai 4,54 miliardi che hanno volato nel 2019.

I volumi cargo dovrebbero essere di 57,8 milioni di tonnellate, che sono scesi al di sotto delle 61,5 milioni di tonnellate trasportate nel 2019, con un forte rallentamento degli international trade volumes.

Si prevede che i ricavi totali cresceranno del 9,7% su base annua a 803 miliardi di dollari. Questa è la prima volta che i ricavi del settore supereranno la soglia degli 800 miliardi di dollari dal 2019 (838 miliardi di dollari). La crescita della spesa dovrebbe essere contenuta ad un incremento annuo dell’8,1%”, afferma IATA.

“La performance finanziaria delle compagnie aeree nel 2023 sta superando le aspettative. La maggiore redditività è supportata da diversi sviluppi positivi. La Cina ha revocato le restrizioni COVID-19 all’inizio dell’anno rispetto a quanto previsto. I ricavi cargo rimangono al di sopra dei livelli pre-pandemia anche se i volumi non lo sono stati. E, dal lato dei costi, c’è un certo sollievo. I prezzi del jet fuel, sebbene ancora elevati, si sono moderati nella prima metà dell’anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il ritorno alla redditività netta, pur con un net profit margin dell’1,2%, è un risultato importante. In primo luogo, è stato raggiunto in un momento di significative incertezze economiche. In secondo luogo, segue le perdite più profonde nella storia dell’aviazione ($183,3 miliardi di perdite nette per il 2020-2022 (incluso) per un margine di profitto netto medio del -11,3% in quel periodo). Va notato che il settore è entrato nella crisi COVID-19 al termine di una serie storica di profitti che ha visto un margine di profitto netto medio del 4,2% per il periodo 2015-2019”, prosegue IATA.

“Le incertezze economiche non hanno smorzato il desiderio di viaggiare, anche se i prezzi dei biglietti hanno assorbito gli elevati costi del carburante. Dopo le profonde perdite per il COVID-19, anche un margine di profitto netto dell’1,2% è qualcosa da festeggiare. Ma con le compagnie aeree che guadagnano in media solo $2,25 per passeggero, riparare i bilanci danneggiati e fornire agli investitori rendimenti sostenibili sul loro capitale continuerà a essere una sfida per molte compagnie aeree”, ha proseguito Walsh.

“I ricavi crescono (9,7%) più velocemente delle spese (8,1%), rafforzando la redditività. Le entrate del settore dovrebbero raggiungere gli 803 miliardi di dollari nel 2023 (+9,7% rispetto al 2022 e -4,1% rispetto al 2019). Nel 2023 è prevista la disponibilità di un inventario di 34,4 milioni di voli (+24,4% sul 2022, -11,5% sul 2019).

I ricavi passeggeri dovrebbero raggiungere i 546 miliardi di dollari (+27% rispetto al 2022, -10% rispetto al 2019). Con le restrizioni COVID-19 ora rimosse in tutti i principali mercati, si prevede che l’industria raggiungerà l’87,8% dei livelli del 2019 di revenue passenger kilometers (RPK) per l’anno, con il rafforzamento del traffico passeggeri nel corso dell’anno.

I ricavi cargo dovrebbero essere di $142,3 miliardi. Sebbene sia in netto calo rispetto ai $210 miliardi nel 2021 e ai $207 miliardi nel 2022, è ben al di sopra dei $100 miliardi guadagnati nel 2019.

Le spese dovrebbero crescere fino a 781 miliardi di dollari (+8,1% sul 2022 e -1,8% sul 2019).

Il contesto economico e geopolitico presenta diversi rischi per le prospettive. Con solo 22,4 miliardi di dollari di utile operativo (2,8%) compreso tra 803 miliardi di dollari di ricavi e 781 miliardi di dollari di spese, la redditività del settore è fragile e potrebbe essere influenzata (positivamente o negativamente) da una serie di fattori. In particolare, occorre tenere in considerazione le misure di lotta contro l’inflazione che stanno maturando a ritmi diversi nei diversi mercati, le tensioni geopolitiche, i problemi della supply chain, gli oneri dei costi normativi.

Mentre si prevede che la global airline industry tornerà alla redditività nel 2023, i risultati finanziari tra le regioni rimangono diversi. La notizia positiva è che i dati finanziari del settore stanno migliorando in tutte le regioni rispetto alle profondità legate al COVID del 2020, anche se non tutte le regioni dovrebbero realizzare un profitto quest’anno.

Il Nord America rimane la regione migliore in termini di performance finanziaria. La spesa dei consumatori è rimasta solida, nonostante le pressioni del costo della vita, e la domanda di viaggi aerei rimane robusta. Si prevede che quest’anno la domanda di passeggeri aerei supererà il livello pre-COVID (2019).

Nonostante i vari limiti di capacità sperimentati durante il periodo estivo, i vettori europei sono stati in grado di tornare a generare profitti nel 2022. Tale redditività si rafforzerà ulteriormente nel 2023. I principali rischi regionali riguardano la guerra in Ucraina, i disordini sindacali e le preoccupazioni sulla performance paesi chiave.

Per la regione Asia-Pacifico, ora che tutte le economie della regione hanno revocato le restrizioni di viaggio dovute al COVID, la ripresa del settore è in corso. Si prevede un forte aumento sia dei volumi di passeggeri che della capacità, che si rifletterà in un notevole miglioramento dei risultati finanziari del 2023 e in una riduzione del divario con le altre regioni.

Per i vettori del Medio Oriente, il ritorno alla redditività della regione nel 2022 è stato sostenuto da un significativo aumento del load factor passeggeri di quasi 25 punti percentuali, superando la performance delle altre regioni. Allo stesso tempo, i vettori del Medio Oriente hanno ricostruito rapidamente le loro reti internazionali e nel marzo 2023 la connettività internazionale della regione è tornata al 98% del livello pre-COVID.

Per l’America Latina, i volumi passeggeri si stanno riprendendo rapidamente, ma la performance finanziaria varia considerevolmente all’interno della regione. La regione rimarrà in rosso, anche se si prevede che alcune compagnie aeree registreranno solidi profitti. Nel complesso, si prevede che la performance finanziaria del settore continuerà a migliorare, ma un difficile contesto economico in diversi paesi della regione sta frenando il ritmo della ripresa.

L’Africa rimane un mercato difficile in cui operare una compagnia aerea, con sfide economiche, infrastrutturali e di connettività che incidono sulle prestazioni del settore. Tuttavia, nonostante queste sfide, c’è ancora una forte domanda di viaggi aerei nella regione che sostiene il continuo movimento verso un ritorno alla redditività complessiva del settore.

Il miglioramento della performance finanziaria del settore nel 2022 ha superato le aspettative precedenti. Le perdite nette del settore per il 2022 sono ora stimate a -3,6 miliardi di dollari, un rafforzamento rispetto alla perdita precedentemente stimata di -6,9 miliardi di dollari (dicembre 2022). A livello operativo, e nonostante l’ampia variazione della performance, gli ultimi dati indicano che il settore è tornato in utile nel 2022 su base ante imposte”, conclude IATA.

“La resilienza è la storia del giorno e ci sono molte buone ragioni per essere ottimisti. Raggiungere la redditività a livello di settore dopo le profondità della crisi COVID-19 offre alle compagnie aeree un grande potenziale per premiare gli investitori, finanziare la sostenibilità e investire in efficienze per collegare il mondo in modo ancora più efficace. Questa è una lunga lista di “cose da fare” da raggiungere con solo un margine di profitto netto dell’1,2%. Ecco perché chiediamo ai governi di mantenere la loro attenzione su iniziative che rafforzeranno una connettività sicura, sostenibile, efficiente e redditizia”, ha affermato Walsh.

“Le priorità per il 2023 includono incentivi alla produzione SAF per accelerare i progressi verso emissioni nette zero di carbonio, garantire l’integrità di CORSIA come misura economica applicata all’aviazione internazionale, eliminare le inefficienze nella gestione del traffico aereo e applicare gli standard globali in modo coerente”, ha affermato Walsh.

Yvonne Manzi Makolo diventa Chairs IATA Board of Governors

IATA ha annunciato che Yvonne Manzi Makolo, CEO di RwandAir, ha assunto le sue funzioni di Chair of the IATA Board of Governors (BoG) per un mandato di un anno, a partire dalla conclusione del 79th IATA Annual General Meeting (AGM) a Istanbul, Turchia, il 5 giugno.

Makolo è l’81° chair of the IATA BoG e la prima donna ad assumere questo ruolo. Fa parte del BoG da novembre 2020. Succede al Pegasus Airlines Chairperson of the Board Mehmet Tevfik, che continuerà a far parte del BoG.

“Sono onorata e felice di assumere questo importante ruolo. IATA svolge un ruolo fondamentale per tutte le compagnie aeree, grandi e piccole, con vari modelli di business e in tutti gli angoli del mondo. Dirigere una compagnia aerea di medie dimensioni in Africa mi offre una prospettiva unica sulle questioni che le compagnie aeree hanno in comune. In cima all’agenda ci sono la decarbonizzazione, il miglioramento della sicurezza, la trasformazione in una moderna vendita al dettaglio e la garanzia di un’infrastruttura efficiente in termini di costi. Sono particolarmente lieta di assumere questo ruolo mentre IATA lancia Focus Africa, con l’obiettivo di unificare le parti interessate del continente in modo che insieme possiamo rafforzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo sociale ed economico dell’Africa”, ha affermato Makolo.

Makolo ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2017 quando è stata nominata RwandAir’s Deputy CEO in Charge of Corporate Affairs. È stata nominata CEO nell’aprile 2018. Sotto la sua guida, RwandAir è diventata una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Africa con una flotta di 13 aerei moderni. Ha guidato il cambiamento culturale della compagnia aerea, con particolare attenzione all’inclusione e alla diversità e all’aumento del numero di donne in ruoli sottorappresentati.

“Non vedo l’ora di lavorare con Yvonne mentre affrontiamo le importanti sfide della sostenibilità, ricostruendo la forza lavoro dell’aviazione aumentando la diversità e rafforzando gli standard globali che sono così critici per una connettività efficiente. Voglio ringraziare Mehmet per il suo forte sostegno e la sua leadership nell’ultimo anno, quando l’industria è emersa dal COVID-19 e, in particolare, per il suo incoraggiamento a lavorare per una maggiore diversità di genere”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

(Ufficio Stampa IATA)